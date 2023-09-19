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Сегодня, 11:12

Дети-спортсмены из Донбасса посетили хоккейный матч в Москве

Отдел хоккея «СЭ»
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В рамках регулярного первенства Национальной молодежной хоккейной лиги, проводимого под эгидой Федерации хоккея России, руководство ХК «Юнисон-Москва» организовало приезд на первые домашние матчи сезона 40 детей-спортсменов из ДНР.

Президент «Юнисона» Александр Клименко развивает спорт в своем родном регионе — Донбассе. В рамках ежемесячной грантовой программы ХК «Юнисон-Москва» финансирует обучение боевым искусствам более 200 детей. Эта программа поддержки молодых спортсменов из Донбасса существует уже более трех лет.

«Мы конечно же хотим, чтобы каждый ребенок побывал на наших мероприятиях, увидел красивый хоккей в столице. Чтобы это произошло, мы приложим максимум усилий. Но, как в любой спортивной семье, мы приучаем детей к работе над собой. Считаем, что лучшей мотивацией для таких поездок в Москву должны быть их личные победы», — сказал Клименко.

Все 40 детей, побывавшие на этих выходных в столице — призеры российских и международных соревнований. Для них была подготовлена обширная программа: экскурсия по Красной Площади, посещение Москвариума, мастер-класс в Лужниках с участием именитых спортсменов и два хоккейных домашних матча НМХЛ между «Юнисон-Москва» и «Металлургом».

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