Брызгалов рассказал, в чем главная проблема самого талантливого молодого русского вратаря

Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов в интервью «СЭ» рассказал о проблемах вратаря российской «молодежки» Ярослава Аскарова.

— Еще один вратарь, которого хотелось с вами обсудить — Ярослав Аскаров. Который сыграл гораздо хуже ожиданий на молодежном чемпионате мира. При том что прежде на международных турнирах он всегда не опускался ниже определенного весьма высокого уровня.

— У Ярослава есть кое-какие технические проблемы. Их устранить — и у парня будет все в порядке.

— Какие конкретно?

— Это только для него информация. Если обратится. Посмотрите и проанализируйте. Вы же давно в хоккее. Должны были найти.

— Игра ловушкой?

— Нет. Скажем так, вы не совсем правы. На этом турнире у него была одна конкретная проблема, с которой он так и не справился.

— Значит, работа в трафике.

— Совершенно верно. Он совершенно не борется в трафике. Посмотрите: абсолютное большинство пропущенных им голов — шайба отправляется на синюю линию, следует бросок, перед ним игроки, а он просто садится на колени. Даже не пытается эту шайбу высмотреть. Даже не пытается ее найти. Но это поправимо. И парень он очень перспективный. (Игорь Еронко)

Полностью интервью Ильи Брызгалова — здесь.