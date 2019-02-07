Александр Елесин: "Как отмечу день рожденья? Лягу спать"

Защитник "Локомотива" и сборной России Александр Елесин поделился впечатлениями от победы над сборной Финляндии (3:2 Б) в Ярославле в вынесенном матче шведского этапа Евротура.

– Как провели свой день рожденья?

– Тренировка, игра. Весь день с командой. Победа за сборную в день рождения – такого у меня еще не было. Очень приятно. Непростая игра была. Ровная. Очень много сил потеряли. Хорошо, что победили. И мы, и финны хорошо играли. Игра была равной.

– Коновалов перед матчем нервничал?

– Судя по игре – нет.

– А Денисенко? У него тоже был дебют.

– Он лучше меня, наверное, знает.

– Как планируете отметить день рожденья?

– Поедем в отель, поедим и лягу спать. Завтра поедем в Швецию.

– Финны играли весьма агрессивно. Для КХЛ это редкость.

– Ну все-таки есть команды, играющие в активный хоккей. Но у них серьезный состав, и в таких матчах ты растешь и развиваешься.

– В КХЛ легче играть?

– У них ведь есть игроки из КХЛ. Но уровень выше. Все за страну бьются, стараются и хотят победить.