Звездный хоккей с открытым сердцем

В субботу состоялся матч под эгидой движения «Спорт — норма жизни».

Амбициозные планы

Хоккей — это всегда динамика, скорость, движение. На этот вид спорта обращены взоры многих миллионов поклонников и последователей. Хоккей уже давно оказывает сильное влияние на умы людей — очень приятно, когда авторитет используется для чего-то нужного и важного.

В субботу, 19 декабря, под эгидой движения «Спорт — норма жизни» прошел гала-матч между командами «Звезда России» и «Звезда Отечества» с участием известных персон.

Матч стал первым совместным мероприятием федерального проекта «Спорт — норма жизни» и Общероссийской общественной организации «Звезда России».

Соглашение о стратегическом сотрудничестве было подписано накануне матча во время пресс-конференции в Президентском зале РИА «Новости». Обозначена единая глобальная цель проектов «Спорт — норма жизни» и «Звезда России» — привлечь как можно больше россиян к регулярным занятиям спортом.

В этом помогут известные люди, фокусирующие внимание людей на таком моменте, как важность здоровой и активной жизни. Они своим примером показывают, что спорт и успех в жизни — звенья одной цепи. К движению «Спорт — норма жизни» активно присоединяются звездные спортсмены. В числе амбассадоров движения: фигуристка Евгения Медведева, лыжник Александр Легков, футболист Алексей Смертин, синхронистка Наталья Ищенко и другие.

Партнерство с организацией «Звезда России» — это настоящий прорыв. Впервые амбассадором «Спорт — норма жизни» стала целая организация, объединяющая почти 300 известных людей. Все они внесут свой вклад в продвижение амбициозных планов по приобщению 70 процентов населения России к регулярным занятиям спортом к 2030 году.

19 декабря. Москва. «Звезда России» — «Звезда Отечества» — 6:6. Фото Министерство спорта России

Звездный состав участников

В кулуарах перед субботним гала-матчем много говорили об объединении усилий для продвижения массового спорта, о том, что нужно сохранять оптимизм и быть подготовленными перед лицом современных угроз. Быть здоровыми и активными. Сетовали на объективные ограничения и невозможность присутствия на матче болельщиков. Эту брешь закрыла прямая трансляция на телеканале «Матч Страна».

— Очень непростые времена сейчас, но в нашей стране по сравнению со многими другими спорт не замирает, — рассказал гендиректор футбольного клуба «Зенит» и участник гала-матча Александр Медведев. — Проходят футбольные, хоккейные, баскетбольные игры. Там, где обстановка позволяет, они проводятся со зрителями. Сегодняшний матч проходит под эгидой «Спорт — норма жизни». Это не просто красивый лозунг, не просто слова. Это прежде всего люди разных профессий, разных возрастов. Они показывают свое отношение к спорту. Играют с удовольствием. С открытым сердцем и душой. Считаю, что психологическая обстановка очень важна в борьбе с любым соперником, включая коронавирусную инфекцию. Позитивная энергия поможет нам преодолеть этот вирус.

Современные средства коммуникации, социальные сети, Инстаграм, ТикТок можно использовать не только для развлечения, но и для продвижения такой глобальной идеи, как «Спорт — норма жизни». И публичные люди в этом здорово помогают.

Спорт под сводами ЛДС ЦСКА в субботу объединил более 35 популярных персон. В составах команд «Звезда России» и «Звезда Отечества» — титулованные спортсмены, артисты, общественные деятели и бизнесмены.

В матче приняли участие идейный вдохновитель проекта «Звезда России» Владимир Уткин, участник Олимпийских игр 1988 года, многократный чемпион СССР по прыжкам на лыжах Эдуард Субоч, чемпион мира по хоккею Александр Свитов, футболист сборной России по футболу, участник чемпионатов мира и Европы Александр Мостовой, народный артист России Андрей Соколов, спортивный функционер Камил Гаджиев, солист группы «Челси» Роман Архипов, спортивный комментатор Денис Казанский, барабанщик Олег Бутман и другие известные люди из разных областей деятельности. Мужской коллектив органично разбавила ректор РГСУ Наталья Починок, которая регулярно тренируется в составе «Звезды России».

Свитов сыграл вместе с сыном

Первый гол состоялся через три с половиной минуты после начала матча. На самом деле немного удивительно, что ворота не были распечатаны еще раньше: скорости и темп обеих команд в стартовые минуты преобразовались в несколько опасных атак с бросками. И наконец шайба оказалась в сетке. Автор гола — Александр Свитов-младший, сыгравший в пятерке своего отца.

«Звезде Отечества» потребовалось около трех минут для восстановления паритета. Результативный бросок удался капитану Эдуарду Субочу. До первого перерыва счет менялся еще трижды. И к перерыву застыл на цифрах 3:2 в пользу «Звезды Отечества». Отличились Камил Гаджиев и Вячеслав Соколов. В составе «Звезды России» вторая шайба на счету Олега Бутмана.

Во втором периоде обмен атаками, комбинациями и бросками продолжился. Телезрители увидели пять заброшенных шайб, четыре из которых провели хоккеисты команды «Звезда России». Удачная реализация своих моментов позволила им перед заключительным периодом вести в счете — 6:4.

По ходу третьего периода «Звезда Отечества» вышла вперед и повела 10:8 за две минуты до конца матча. И все же, как часто бывает в гала-матчах, хоккеисты «Звезды России» ситуацию спасли. За 20 секунд до финальной сирены на правах капитана Владимир Уткин установил окончательный дружеский счет — 10:10!

— Для всех любителей спорта, а не только хоккея — это большое событие. Это значительный шаг, — поделился впечатлениями Александр Свитов-старший. — Будем стараться продвигать идеи движения «Спорт — норма жизни». Для меня сыграть в одном звене вместе с сыном — это как реализовать мечту. Буду стараться держать себя в форме, чтобы еще выйти с ним на лед, вместе сыграть еще.

После матча о важном еще раз рассказал президент Общероссийского общественного фонда поддержки и развития спорта РФ Владимир Уткин.

— Вспоминая свое детство, скажу, что был бы самым счастливым ребенком, если бы смог увидеть на льду или на спортивной площадке столько звезд, спортсменов, политиков, людей театра и культуры. Команда «Звезда России» как раз и создана для того, чтобы приносить людям тепло и радость. Мы будем ездить по всем уголкам России, общаться с людьми, своим личным примером показывать, что нужно заниматься спортом. Именно спорт приносит хорошее настроение, радость и здоровье. Спорт объединяет поколения. Родители, отводите детей в спортивные школы. Хоккей, футбол, гимнастика — не важно. Спорт — норма жизни, — подвел итог празднику Владимир Уткин.