Тюрьма или пожизненная дисквалификация? В чем виноват игрок МХЛ, ударивший соперника головой об лед

Обзор дня Алексея Шевченко.

Несчастный случай

Люди удивительные. Спокойно воспринимают плевки и унижения от начальников, охранников — да от любых, у кого есть власть. Молчат, когда надо выступать, но при этом с готовностью обрушиваются на тех, кто совершил даже не преступление, а проступок. А если уж это подросток, да еще без каких-нибудь важных родителей, то общественность ничем себя не ограничивает.

В Омске во время матча между местной командой и «Кузнецкими Медведями» в рамках турнира МХЛ произошла потасовка между Тимофеем Давыдовым и Демидом Паничкиным. Последний и начал драку, но во время конфликта неудачно упал, ударился головой об лед и потерял сознание. Давыдов в первую секунду не понял, что случилось, и уже после нокаута приподнял соперника и бросил на лед. Совершенно неумышленное, инстинктивное движение, которое со стороны выглядит как излишняя жестокость, но точно ей не является.

Ох, что началось. Игроку «ястребов» желали тюрьмы, пожизненной дисквалификации, некоторые требовали полной изоляции от людей. Конечно, как может ответить пацан в 19 лет? Его оправдания никто бы не слушал, а когда он извинился, то его начали обвинять в неискренности. Где эти светлые, чистые люди в обычной жизни? Почему я их не встречаю-то? Отстаньте от парня, он напуган, он сам шокирован. Паничкин жив-здоров, надеюсь, что восстановится и вернется на лед. Давыдов никогда до этого не отличался кровожадностью, но кто же будет следить за МХЛ, если там не происходит таких эпизодов. Лига выписала ему четырехматчевую дисквалификацию. Это справедливо, после этого надо забыть об эпизоде. Это просто неудачное стечение обстоятельств. Паничкин мог бы и выиграть в потасовке, но ему не повезло. Да и Давыдову тоже не повезло.

В концовке матча с «Кузнецкими Медведями» у наших ворот произошла драка между Тимофеем Давыдовым и Демидом Паничкиным, в которой нападающий гостей получил травму. Желаем Демиду скорейшего восстановления и возвращения на лёд! pic.twitter.com/1Zkqopg5lU — ХК Омские Ястребы (@omskhawks) January 22, 2021

Отъезд

Нападающий Павел Шэн весь прошлый сезон провел за океаном, на связь не выходил, а сейчас объясняет это тем, что год выдался неудачным и говорить не хотелось. Наконец, он решил вернуться, но не в Уфу, где ему якобы не доверяли, а в «Сочи», тем более «Салават Юлаев» легко пошел на обмен хоккеиста. В южном клубе и давление поменьше, и игрового времени должно быть побольше.

Так вот в пятницу Павел решил вернуться за океан и продолжить выступление в системе «Бостона». Я так и не понял, что случилось. Во-первых, зачем американцы позвали хоккеиста обратно? За «Сочи» Шэн провел шесть матчей, очками не отметился, заработал показатель полезности «минус 2», но самое печальное, что вообще никак не выделялся. Во-вторых, для чего Павел настаивал на обмене из Уфы, если не показал на площадке ничего? В-третьих, почему сочинцы разрешили Павлу вернуться, ведь клуб постоянно убеждает, что борется за возвращение наших хоккеистов, чтобы их развивать в клубе? Сплошные вопросы.

Этот отъезд чем-то похож на недавнюю ситуацию с Павлом Дорофеевым, решившему продолжить карьеру в фарм-клубе «Вегаса». Такая отчаянная попытка что-то поменять в жизни. Оба явно не готовы к КХЛ, считают, что ВХЛ их ничему не научит и лучше использовать свой заокеанский шанс. Но и Дорофеев, и Шэн не сделали ровным счетом ничего, чтобы закрепиться в родном чемпионате. Странно, что с таким отношением они рассчитывают на успех за океаном.

«Сухарь»

«Даллас» пропустил старт сезона из-за коронавирусных протоколов НХЛ, только в ночь на субботу команда провела первый матч сезона. Никто не ожидал, что финалист Кубка Стэнли в такой форме. Наоборот, если бы они еле двигались, то никто не осудил бы команду. Долго не тренировались, когда начали работу, их выгнали со стадиона, чтобы не заразиться. И еще к ним приезжает «Нэшвилл», у которого за плечами уже две победы.

Да и потом в воротах «Далласа» Антон Худобин, а он безальтернативный «первый номер». Многим же казалось, что в плей-офф российский вратарь просто поймал кураж, люди были уверены: когда начнется рутина, Антон вернется на свой прежний уровень. Крепкий голкипер, но нестабильный. Так вот кажется, что наш вратарь просто стал другим. Ночью он одержал сотую победу в своей карьере, всего девятый раз оформив «сухарь», но Худобин выглядит настолько уверенным в себе и в своих силах, что соперник просто теряется.

Отметим, что здорово начали и два российских форварда. Александр Радулов сразу же начал с дубля, первая шайба на счету Дениса Гурьянова. Но главный герой именно Худобин, так как в современной НХЛ очень тяжело оставлять ворота в неприкосновенности: оборона особо не заморачивается, а тут еще и после второго периода было 5:0 в пользу техасцев — обычно все прекращают играть. Антон отразил 34 броска и, судя по внешнему виду, был не против продолжить матч.