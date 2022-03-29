«Вашингтон» унизили дома, а Овечкин сыграл худший матч за месяц
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Каролина» — 1:6 (0:2, 1:3, 0:1)
Голы: Степан — 8 (Котканиеми, Доми), 2:41 — 0:1. Нечас — 12 (Трочек, Свечников), 7:47 — 0:2. Уилсон — 21, 26:47 — 1:2. Ахо — 29 (мен., Терявяйнен, Коул), 28:35 — 1:3. Пеши — 7 (Терявяйнен, Шей), 30:38 — 1:4. Нечас — 13 (Доми, Слэвин), 35:39 — 1:5. Шей — 8 (Нечас, Трочек), 49:57 — 1:6.
Вратари: Самсонов (Ванечек, 40:00) — Андерсен.
Штраф: 13 — 15.
Броски: 26 (5+15+6) — 29 (10+13+6).
Наши: Кузнецов (18.05/0/-3), Овечкин (19.28/7/-3), Орлов (18.27/1/0) — Свечников (15.38/1/+2).
29 марта. Вашингтон. Capital One Arena.
Победа в матче с «Нью-Джерси» (4:3) не помешала тренерскому штабу «Вашингтона» пойти на перестановки в составе. За три матча в тройке с Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым вернувшийся спустя пять лет в команду Маркус Йоханссон ничем себя не проявил и был понижен в третье звено. К россиянам вернулся Том Уилсон, а вместо него к Бэкстрему и Манте отправился Ти Джей Оши. Вот только «Каролина» в этот вечер была настолько хорошая, что никакие сочетания звеньев «Кэпиталз» не могли остановить этот ураган.
Уже после первого пропущенного гола главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт стоял на скамейке с растерянным видом. Его игроки просто не успели за ходом мысли соперников, притом что гол организовали не Ахо со Свечниковым, а Степан с Доми. Это уже должно было настораживать.
В атаке, приведшей ко второму голу, хозяева дважды отбились, но так и не смогли вывести шайбу — пятерка «Каролины» показала настоящий инстинкт хищника, додавив «Кэпиталз». Бросок Свечникова в упор Ванечек отразил, но первым на добивании был Трочек, который тут же откинул шайбу на пустые ворота Нечасу.
Единственный гол «Вашингтона» в матче случился благодаря рикошету — Том Уилсон забрасывал шайбу уже в открытый угол.
По-настоящему провально сыграли хозяева, когда получили очередное большинство. Овечкин не смог закрыть зону, и к вылетевшей шайбе на бешеной скорости полетел Ахо. От Йоханссона он уехал как гоночный болид от троллейбуса.
После этого игроки «Вашингтона», видимо, подумали, что защищаться никакого смысла нет, — при четвертом и пятом голах они просто смотрели хоккей. Нечас просто уехал от Овечкина, который и не мог догнать соперника — форвард «Каролины» просто раньше начал движение, зная, куда надо открываться. По командному движению «Харрикейнс» настолько превосходили соперника, как будто играли против команды из лиги Восточного побережья.
Не вдохновил хозяев и эффектный нокаут, в который Уилсон отправил защитника «Каролины» Смита в середине третьего периода. Вскоре гости забили шестой гол в матче.
Овечкин провел худший матч за месяц, завершив игру с показателем полезности «-3» и не создав ни одного опасного момента. Хотя семь бросков нанес. Ближайший матч у «Вашингтона» — только в следующий понедельник, 4 апреля, против «Миннесоты». Так что время подумать над ошибками будет. «Каролина» наряду с «Флоридой» — наиболее вероятный соперник для Овечкина и компании в первом раунде плей-офф. И если ничего не изменится, то борьба за Кубок Стэнли закончится для «Кэпиталз» очень быстро.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|66
|44
|22
|95
|2
|Питтсбург
|67
|40
|27
|90
|3
|Рейнджерс
|66
|42
|24
|89
|4
|Вашингтон
|68
|37
|31
|84
|5
|Коламбус
|66
|32
|34
|69
|6
|Айлендерс
|64
|28
|36
|65
|7
|Нью-Джерси
|66
|24
|42
|53
|8
|Филадельфия
|66
|21
|45
|53
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|65
|44
|21
|94
|2
|Тампа-Бэй
|65
|41
|24
|88
|3
|Торонто
|65
|41
|24
|87
|4
|Бостон
|65
|41
|24
|87
|5
|Детройт
|66
|26
|40
|60
|6
|Баффало
|67
|24
|43
|58
|7
|Оттава
|65
|23
|42
|52
|8
|Монреаль
|66
|18
|48
|47
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|66
|46
|20
|98
|2
|Миннесота
|64
|40
|24
|84
|3
|Сент-Луис
|65
|36
|29
|81
|4
|Нэшвилл
|66
|38
|28
|80
|5
|Даллас
|64
|36
|28
|75
|6
|Виннипег
|67
|32
|35
|74
|7
|Чикаго
|67
|24
|43
|58
|8
|Аризона
|66
|20
|46
|45
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|65
|40
|25
|88
|2
|Лос-Анджелес
|68
|36
|32
|81
|3
|Эдмонтон
|67
|37
|30
|79
|4
|Вегас
|68
|36
|32
|76
|5
|Ванкувер
|68
|32
|36
|73
|6
|Сан-Хосе
|65
|29
|36
|66
|7
|Анахайм
|67
|27
|40
|65
|8
|Сиэтл
|66
|21
|45
|48
|29.03
|02:00
|
Вашингтон – Каролина
|1 : 6
|29.03
|02:30
|
Сент-Луис – Ванкувер
|4 : 1
|29.03
|03:30
|
Чикаго – Баффало
|5 : 6
|29.03
|04:30
|
Эдмонтон – Аризона
|6 : 1
|29.03
|05:30
|
Лос-Анджелес – Сиэтл
|1 : 6
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|66
|98
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|67
|96
|
|
Джонни Годро
Калгари
|65
|90
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|67
|48
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|60
|48
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|66
|44
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|45
|2.07
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|31
|2.08
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|43
|2.11