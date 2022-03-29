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«Вашингтон» унизили дома, а Овечкин сыграл худший матч за месяц

«Каролина» разгромила «Вашингтон» и оставила Овечкина без заброшенной шайбы
Отдел хоккея «СЭ»
Читать «СЭ» в
«Вашингтон» — «Каролина» — 1:6.
Фото USA Today Sports
День «Каролины» в столице США

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Каролина» — 1:6 (0:2, 1:3, 0:1)
Голы: Степан — 8 (Котканиеми, Доми), 2:41 — 0:1. Нечас — 12 (Трочек, Свечников), 7:47 — 0:2. Уилсон — 21, 26:47 — 1:2. Ахо — 29 (мен., Терявяйнен, Коул), 28:35 — 1:3. Пеши — 7 (Терявяйнен, Шей), 30:38 — 1:4. Нечас — 13 (Доми, Слэвин), 35:39 — 1:5. Шей — 8 (Нечас, Трочек), 49:57 — 1:6.
Вратари: Самсонов (Ванечек, 40:00) — Андерсен.
Штраф: 13 — 15.
Броски: 26 (5+15+6) — 29 (10+13+6).
Наши: Кузнецов (18.05/0/-3), Овечкин (19.28/7/-3), Орлов (18.27/1/0) — Свечников (15.38/1/+2).
29 марта. Вашингтон. Capital One Arena.

Победа в матче с «Нью-Джерси» (4:3) не помешала тренерскому штабу «Вашингтона» пойти на перестановки в составе. За три матча в тройке с Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым вернувшийся спустя пять лет в команду Маркус Йоханссон ничем себя не проявил и был понижен в третье звено. К россиянам вернулся Том Уилсон, а вместо него к Бэкстрему и Манте отправился Ти Джей Оши. Вот только «Каролина» в этот вечер была настолько хорошая, что никакие сочетания звеньев «Кэпиталз» не могли остановить этот ураган.

Уже после первого пропущенного гола главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт стоял на скамейке с растерянным видом. Его игроки просто не успели за ходом мысли соперников, притом что гол организовали не Ахо со Свечниковым, а Степан с Доми. Это уже должно было настораживать.

В атаке, приведшей ко второму голу, хозяева дважды отбились, но так и не смогли вывести шайбу — пятерка «Каролины» показала настоящий инстинкт хищника, додавив «Кэпиталз». Бросок Свечникова в упор Ванечек отразил, но первым на добивании был Трочек, который тут же откинул шайбу на пустые ворота Нечасу.

Единственный гол «Вашингтона» в матче случился благодаря рикошету — Том Уилсон забрасывал шайбу уже в открытый угол.

По-настоящему провально сыграли хозяева, когда получили очередное большинство. Овечкин не смог закрыть зону, и к вылетевшей шайбе на бешеной скорости полетел Ахо. От Йоханссона он уехал как гоночный болид от троллейбуса.

После этого игроки «Вашингтона», видимо, подумали, что защищаться никакого смысла нет, — при четвертом и пятом голах они просто смотрели хоккей. Нечас просто уехал от Овечкина, который и не мог догнать соперника — форвард «Каролины» просто раньше начал движение, зная, куда надо открываться. По командному движению «Харрикейнс» настолько превосходили соперника, как будто играли против команды из лиги Восточного побережья.

Не вдохновил хозяев и эффектный нокаут, в который Уилсон отправил защитника «Каролины» Смита в середине третьего периода. Вскоре гости забили шестой гол в матче.

Овечкин провел худший матч за месяц, завершив игру с показателем полезности «-3» и не создав ни одного опасного момента. Хотя семь бросков нанес. Ближайший матч у «Вашингтона» — только в следующий понедельник, 4 апреля, против «Миннесоты». Так что время подумать над ошибками будет. «Каролина» наряду с «Флоридой» — наиболее вероятный соперник для Овечкина и компании в первом раунде плей-офф. И если ничего не изменится, то борьба за Кубок Стэнли закончится для «Кэпиталз» очень быстро.

Александр Овечкин. Овечкин может побить один из рекордов Гретцки уже в этом сезоне. Осталось всего 11 голов

Александр Овечкин
Андрей Свечников
Евгений Кузнецов (хоккей)
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Каролина Харрикейнз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 66 44 22 95
2 Питтсбург 67 40 27 90
3 Рейнджерс 66 42 24 89
4 Вашингтон 68 37 31 84
5 Коламбус 66 32 34 69
6 Айлендерс 64 28 36 65
7 Нью-Джерси 66 24 42 53
8 Филадельфия 66 21 45 53
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 65 44 21 94
2 Тампа-Бэй 65 41 24 88
3 Торонто 65 41 24 87
4 Бостон 65 41 24 87
5 Детройт 66 26 40 60
6 Баффало 67 24 43 58
7 Оттава 65 23 42 52
8 Монреаль 66 18 48 47
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 66 46 20 98
2 Миннесота 64 40 24 84
3 Сент-Луис 65 36 29 81
4 Нэшвилл 66 38 28 80
5 Даллас 64 36 28 75
6 Виннипег 67 32 35 74
7 Чикаго 67 24 43 58
8 Аризона 66 20 46 45
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 65 40 25 88
2 Лос-Анджелес 68 36 32 81
3 Эдмонтон 67 37 30 79
4 Вегас 68 36 32 76
5 Ванкувер 68 32 36 73
6 Сан-Хосе 65 29 36 66
7 Анахайм 67 27 40 65
8 Сиэтл 66 21 45 48
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3.04
29.03 02:00
Вашингтон – Каролина
 1 : 6
29.03 02:30
Сент-Луис – Ванкувер
 4 : 1
29.03 03:30
Чикаго – Баффало
 5 : 6
29.03 04:30
Эдмонтон – Аризона
 6 : 1
29.03 05:30
Лос-Анджелес – Сиэтл
 1 : 6
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 66 98
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 67 96
Джонни Годро

Джонни Годро

Калгари

 65 90
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 67 48
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 60 48
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 66 44
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 45 2.07
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 31 2.08
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 43 2.11
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