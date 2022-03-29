«Вашингтон» унизили дома, а Овечкин сыграл худший матч за месяц

День «Каролины» в столице США

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Каролина» — 1:6 (0:2, 1:3, 0:1)

Голы: Степан — 8 (Котканиеми, Доми), 2:41 — 0:1. Нечас — 12 (Трочек, Свечников), 7:47 — 0:2. Уилсон — 21, 26:47 — 1:2. Ахо — 29 (мен., Терявяйнен, Коул), 28:35 — 1:3. Пеши — 7 (Терявяйнен, Шей), 30:38 — 1:4. Нечас — 13 (Доми, Слэвин), 35:39 — 1:5. Шей — 8 (Нечас, Трочек), 49:57 — 1:6.

Вратари: Самсонов (Ванечек, 40:00) — Андерсен.

Штраф: 13 — 15.

Броски: 26 (5+15+6) — 29 (10+13+6).

Наши: Кузнецов (18.05/0/-3), Овечкин (19.28/7/-3), Орлов (18.27/1/0) — Свечников (15.38/1/+2).

29 марта. Вашингтон. Capital One Arena.

Победа в матче с «Нью-Джерси» (4:3) не помешала тренерскому штабу «Вашингтона» пойти на перестановки в составе. За три матча в тройке с Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым вернувшийся спустя пять лет в команду Маркус Йоханссон ничем себя не проявил и был понижен в третье звено. К россиянам вернулся Том Уилсон, а вместо него к Бэкстрему и Манте отправился Ти Джей Оши. Вот только «Каролина» в этот вечер была настолько хорошая, что никакие сочетания звеньев «Кэпиталз» не могли остановить этот ураган.

Уже после первого пропущенного гола главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт стоял на скамейке с растерянным видом. Его игроки просто не успели за ходом мысли соперников, притом что гол организовали не Ахо со Свечниковым, а Степан с Доми. Это уже должно было настораживать.

В атаке, приведшей ко второму голу, хозяева дважды отбились, но так и не смогли вывести шайбу — пятерка «Каролины» показала настоящий инстинкт хищника, додавив «Кэпиталз». Бросок Свечникова в упор Ванечек отразил, но первым на добивании был Трочек, который тут же откинул шайбу на пустые ворота Нечасу.

Единственный гол «Вашингтона» в матче случился благодаря рикошету — Том Уилсон забрасывал шайбу уже в открытый угол.

По-настоящему провально сыграли хозяева, когда получили очередное большинство. Овечкин не смог закрыть зону, и к вылетевшей шайбе на бешеной скорости полетел Ахо. От Йоханссона он уехал как гоночный болид от троллейбуса.

После этого игроки «Вашингтона», видимо, подумали, что защищаться никакого смысла нет, — при четвертом и пятом голах они просто смотрели хоккей. Нечас просто уехал от Овечкина, который и не мог догнать соперника — форвард «Каролины» просто раньше начал движение, зная, куда надо открываться. По командному движению «Харрикейнс» настолько превосходили соперника, как будто играли против команды из лиги Восточного побережья.

Не вдохновил хозяев и эффектный нокаут, в который Уилсон отправил защитника «Каролины» Смита в середине третьего периода. Вскоре гости забили шестой гол в матче.

Овечкин провел худший матч за месяц, завершив игру с показателем полезности «-3» и не создав ни одного опасного момента. Хотя семь бросков нанес. Ближайший матч у «Вашингтона» — только в следующий понедельник, 4 апреля, против «Миннесоты». Так что время подумать над ошибками будет. «Каролина» наряду с «Флоридой» — наиболее вероятный соперник для Овечкина и компании в первом раунде плей-офф. И если ничего не изменится, то борьба за Кубок Стэнли закончится для «Кэпиталз» очень быстро.