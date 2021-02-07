«Черт побери, следуйте моим требованиям!» В «Далласе» забанили российского героя Кубка Стэнли за опоздание на тренировку

Тренер «Далласа» сорвался на российского вратаря. Антон Худобин опоздал на тренировку и потерял место в составе

Антон Худобин стал главным открытием последнего плей-офф. Российский вратарь, которого на протяжении всей энхаэловской карьеры не видели первым номером, заменил травмированного Бена Бишопа и дотащил «Даллас» до финала Кубка Стэнли. Справиться с «Тампой» не получилось, но для возрастной команды, на которую никто не ставил, победа в конференции — отличное достижение. Антон же заткнул всех скептиков, называвших его «идеальным бэкапом, но не более».

Just a dandy from Dobby pic.twitter.com/yrCRRqyeZZ — Dallas Stars (@DallasStars) September 9, 2020

Впечатляющая игра в плей-офф позволила Худобину выбить у «Далласа» самый большой контракт за карьеру в НХЛ — 10 миллионов долларов на три года. Любопытно было посмотреть, как тренерский штаб «Старз» разделит игровое время между Бишопом с зарплатой 4,96 миллиона в год и россиянином. Правда, думать об этом Рику Боунессу пока не приходится. Американцу в конце октября прооперировали колено после разрыва мениска. По прогнозам врачей, восстановление займет около пяти месяцев — то есть как минимум до апреля Худобин останется первым номером. При всем уважении к талантливому Джейку Эттингеру, к большой нагрузке на уровне НХЛ он пока не готов.

Из-за проблем с визой Антон пропустил начало тренировочного лагеря, а затем «Старз» и вовсе закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса. Матчи были перенесены. Однако все неприятные обстоятельства не смутили ни «Даллас», ни Худобина. Команда Боунесса одержала четыре победы подряд, а Антон за свои три матча пропустил только три шайбы. Затем у техасцев начался небольшой спад, а статистика Антона ухудшилась — 90,8 процентов отраженных бросков при коэффициенте надежности 2,51. Но в его активе уже есть один «сухарь» и две голевые передачи. К слову, аналогичная полезность в атаке у нападающего «Торонто» Ильи Михеева за 11 игр.

Отличный шанс реабилитироваться после трех поражений Худобин мог получить в матче с «Чикаго». Но несколько часов назад стало известно, что российский вратарь отстранен от игры по дисциплинарным причинам. Эта новость стала шоком. Помню, для одного материала про Антона общался с его тренерами и друзьями-хоккеистами. В разговорах не было ни намека на проблемы с режимом и конфликты. Антон — приветливый, дружелюбный и открытый мужчина, что, согласитесь, редкость для вратарей. Что же стало причиной жесткой санкции тренерского штаба?

Все просто — Антон опоздал на тренировку. Точнее, он появился на льду, когда занятие уже закончилось. Боунесс не потерпел подобного отношения и отправил основного вратаря в запас. Пока — на один матч.

«Все дело в коммуникации и в понимании того, что приемлемо, что нет. У меня очень мало требований, но, черт побери, лучше бы вы их придерживались», — приводит слова Боунесса в Twitter журналист Мэттью ДеФранкс.

Известно, что завтра с «Чикаго» сыграет Эттингер, а его сменщиком станет Лэндон Боу, который к 25 годам провел только две игры в НХЛ. Понятно, что внутреннюю кухню никто раскрывать не станет. Но не верится, что Худобин мог опоздать на тренировку не по уважительной причине. Другое дело, что этот инцидент может быть лишь верхушкой айсберга, и суть конфликта между вратарем и тренером гораздо глубже.

Теперь многое будет зависеть от матча с «Чикаго». Если Эттингер провалится, Боунессу придется помиловать Худобина и вернуть ему заслуженное место в воротах. Но, если Джейк сыграет здорово, а команда победит, — кому в таком случае доверять дальше?