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Сегодня, 10:10

Российский нападающий забил первый гол за новый клуб. Но ему пора возвращаться домой

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Форвард «Ванкувера» Виталий Кравцов.
Фото USA Today Sports
Виталий Кравцов отличился за «Ванкувер».

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Ванкувер» — «Чикаго» — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Голы: Кузьменко — 38 (Петтерссон, Хиросе), 16:16 — 1:0. Кравцов — 4 (бол., Гарлэнд, Хиросе), 23:53 — 2:0. Миллер — 30 (п.в., Бесер, Майерс), 59:35 — 3:0.
Вратари: Демко — Стэлок (59:03 — 59:35).
Штраф: 8 — 8.
Броски: 29 (8+12+9) — 33 (11+8+14).
Наши: Кравцов (10.54/2/0), Кузьменко (18.56/2/+1) — -.
7 апреля. Ванкувер. Rogers Arena. 18 945 зрителей.

Карьера некогда лучшего новичка КХЛ Виталия Кравцова в Северной Америке все чаще напоминает трагикомедию, от которой уже надоело смеяться и стало тошно — слишком уж она приелась за последние пару лет. Не изменилась ситуация и после обмена в «Ванкувер». Кажется, уже никто не ждет, что выпускник первого раунда, играющий на копеечном контракте, станет звездой НХЛ или хотя бы закрепится в топ-9 своей новой команды. Да и трудно представлять такие расклады, когда воспитанника «Трактора» периодически оставляют в запасе и дают по 10 минут игрового времени за матч.

В 13 играх за «Кэнакс» у россиянина было всего очко, набранное еще в начале марта во встрече с «Миннесотой». Однако сегодня он наконец-то разродился первой шайбой за «Косаток». Как же здорово, что в лиге есть сердобольный «Чикаго», осознанно спустившийся на дно за Коннором Бедардом и помогающий всем нуждающимся!

В середине второго периода главный тренер хозяев Рик Токкет не побоялся выпустить нападающего в концовке большинства при счете 1:0, и тот отплатил за доверие голом из левого круга вбрасывания. Правда, за него он должен сказать спасибо удаленному Джонатану Тэйвзу и защитнику гостей Сету Джонсу, подправившему на пятачке шайбу в собственные ворота.

И, видимо, своим долгожданным очком челябинец настолько удивил партнеров, что Василий Подколзин решил разместить его видео у себя в сторис. А говорить про реакцию фанатов «Кэнакс» вообще ничего не стоит: для них сегодняшний гол трудного ребенка с Урала — настоящее чудо, на которое никто уже и не надеялся. Только в итоге сегодняшнее выступление вряд ли изменит коллективное мнение — Кравцову, пока не поздно, нужно возвращаться на перезагрузку в родной «Трактор».

Капитан &laquo;Вашингтона&raquo; Александр Овечкин в&nbsp;матче против &laquo;Монреаля&raquo;. «Вашингтон» снова провалился. Команда не может помочь Овечкину в погоне за рекордом

Виталий Кравцов
Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
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«Вашингтон» снова провалился. Команда не может помочь Овечкину в погоне за рекордом
Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 78 50 28 109
2 Нью-Джерси 79 50 29 108
3 Рейнджерс 79 46 33 104
4 Айлендерс 79 40 39 89
5 Питтсбург 79 39 40 88
6 Вашингтон 78 34 44 77
7 Филадельфия 78 29 49 71
8 Коламбус 78 24 54 56
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 78 61 17 127
2 Торонто 78 46 32 103
3 Тампа-Бэй 79 45 34 96
4 Флорида 79 41 38 89
5 Баффало 77 38 39 83
6 Оттава 79 37 42 81
7 Детройт 78 35 43 80
8 Монреаль 79 31 48 68
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 77 47 30 100
2 Даллас 78 43 35 100
3 Миннесота 78 44 34 98
4 Виннипег 78 43 35 89
5 Нэшвилл 78 40 38 88
6 Сент-Луис 79 37 42 81
7 Аризона 79 27 52 67
8 Чикаго 78 25 53 56
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 79 49 30 106
2 Эдмонтон 79 47 32 103
3 Лос-Анджелес 79 45 34 100
4 Сиэтл 78 44 34 96
5 Калгари 79 37 42 89
6 Ванкувер 78 35 43 77
7 Сан-Хосе 78 22 56 60
8 Анахайм 78 23 55 56
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11.04
12.04
7.04 02:00
Флорида – Оттава
 7 : 2
7.04 02:00
Детройт – Баффало
 6 : 7 Б
7.04 02:00
Питтсбург – Миннесота
 4 : 1
7.04 02:00
Нью-Джерси – Коламбус
 8 : 1
7.04 02:00
Бостон – Торонто
 2 : 1 ОТ
7.04 02:00
Монреаль – Вашингтон
 6 : 2
7.04 02:30
Айлендерс – Тампа-Бэй
 6 : 1
7.04 03:00
Сент-Луис – Рейнджерс
3 : 2 ОТ
7.04 03:00
Нэшвилл – Каролина
 3 : 0
7.04 03:30
Даллас – Филадельфия
 4 : 1
7.04 05:00
Ванкувер – Чикаго
 3 : 0
7.04 05:00
Вегас – Лос-Анджелес
 5 : 2
7.04 05:30
Сан-Хосе – Колорадо
 2 : 6
7.04 05:30
Сиэтл – Аризона
 4 : 2
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И О
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Коннор Макдэвид

Эдмонтон

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Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 77 123
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 79 108
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 79 62
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 78 57
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 77 52
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 47 1.90
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 36 2.00
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

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