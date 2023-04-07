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Сегодня, 08:10

«Вашингтон» снова провалился. Команда не может помочь Овечкину в погоне за рекордом

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в матче против «Монреаля».
Фото USA Today Sports
Обзор игрового дня НХЛ.

Два очка Тарасенко не спасли «Рейнджерс» от поражения «Сент-Луиса»

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сент-Луис» — «Рейнджерс» — 3:2 ОТ (0:0, 1:0, 1:2, 1:0)
Голы: Торопченко — 10, 28:00 — 1:0. Тарасенко — 18 (бол., Зибанежад, Фокс), 41:55 — 1:1. Питлик — 7 (Уокер, Крюг), 50:13 — 2:1. Трочек — 21 (бол., Тарасенко, Панарин), 57:57 — 2:2. Капанен — 15 (Шенн, Фолк), 61:16 — 3:2.
Вратари: Биннингтон (61:16) — Галак (57:40 — 57:57, 61:16).
Штраф: 4 — 2.
Броски: 22 (8+5+6+3) — 24 (6+12+6+0).
Наши: Бучневич (19.25/1/0), Саморуков (15.48/0/0), Торопченко (14.20/2/+2) — Панарин (19.29/1/-2), Тарасенко (20.19/6/-1).
7 апреля. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.

Этой ночью Владимир Тарасенко впервые вернулся в Миссури после обмена в Нью-Йорк. И нетрудно догадаться, что трибуны некогда домашнего «Энтерпрайз-Центра» и бывшие одноклубники россиянина встретили его по-настоящему теплыми и искренними овациями в середине первого периода. Кажется, аплодирующая стоя толпа — лучшее доказательство того, что сибиряк не зря провел лучшие годы своей карьеры в «Сент-Луисе».

Однако в остальном перестроечные «Блюзмены» оказались не такими дружелюбными к гостям с Бродвея и отобрали у них в овертайме достаточно важное очко, которое точно пригодилось бы команде Жерара Галлана в битве за вторую строчку Центрального дивизиона. Причем начали путь к победе хозяева в середине встречи с гола главного амбассадора «Куньлуня» в НХЛ Алексея Торопченко, набравшего под конец сезона прекрасную форму и отличившегося в пяти из шести последних матчей. На 28-й минуте любимый русский работяга Крэйга Берубе не дал Артемию Панарину сделать из себя дурачка в своей зоне, отобрал шайбу ногой и улетел в отрыв, поразив дальний угол Ярослава Галака.

Не пожалел старых друзей на льду и сам Тарасенко, который сравнял счет в большинстве в самом начале третьего периода. Разумеется, слишком бурно праздновать шайбу Владимир не стал, буднично вскинув руки и оказавшись в объятьях новых товарищей. При этом уроженец Новосибирска через несколько минут имел все шансы оформить дубль благодаря классной поперечной передаче другого экс-«музыканта» Никко Микколы. Только замкнуть пас финна на пустой угол он в итоге не смог.

Зато за пару минут до конца третьего периода в большинстве 91-й номер гостей отличился важнейшим ассистом Винсенту Трочеку и помог «Рейнджерам» утащить матч в овертайм. Жаль, что в итоге его усилия перечеркнул гол Каспери Капанена.

Овечкин отдал голевой пас, но его «Вашингтон» вновь проиграл

«Монреаль» — «Вашингтон» — 6:2 (0:1, 4:0, 2:1)
Голы: Строум — 20 (Дженсен, Овечкин), 5:30 — 0:1. Сузуки — 24 (мен., Эдмундсон, Мэтисон), 23:42 — 1:1. Армиа — 5 (мен., Мэтисон, Эванс), 27:52 — 2:1. Галлахер — 8 (Друэн), 29:23 — 3:1. Армиа — 6 (Мэтисон, Сузуки), 31:15 — 4:1. Бэкстрем — 7 (бол., Строум, Карлсон), 54:27 — 4:2. Армиа — 7 (п.в., Арве-Пинар), 56:58 — 5:2. Хоффман — 14 (Эванс), 59:42 — 6:2.
Вратари: Монтембо — Кемпер (55:41 — 56:58).
Штраф: 15 — 21.
Броски: 32 (13+12+7) — 26 (6+8+12).
Наши: Гурьянов (13.39/1/+1) — Алексеев (16.01/1/-1), Кузнецов (18.45/2/-3), Овечкин (21.50/1/-2).
Монреаль. Centre Bell. 21105 зрителей.

Выездной матч с «Монреалем» стал для «Вашингтона» первым после потери всех теоретических шансов на плей-офф. Теперь команда Питера Лавиолетта, готовившая себя к раннему уходу в отпуск последние два месяца, в оставшихся четырех играх регулярки может сосредоточиться на улучшении индивидуальной статистики и своей главной задаче — помощи Александру Овечкину в погоне за рекордом Уэйна Гретцки. Правда, пока и эти две вещи получаются у игроков «Кэпиталз» весьма скверно.

Сегодня «Столичные» вдрызг провалили второй период, проглотив в нем сразу четыре шайбы и без особой борьбы влетели «Канадиенс», проиграв уже пятый матч подряд. Хотя начиналось для гостей все достаточно неплохо. На 6-й минуте Овечкин длинным пасом из своей зоны транзитом через ногу Джоэля Эдмундсона нашел на красной линии Дилана Строума, и канадский центр не дал пропасть 32-й голевой передаче «Восьмерки» мощнейшим кистевым под перекладину, быстренько выведя свою команду вперед.

Однако в конце концов усилия первого звена «Кэпс» влетели в трубу благодаря сразу двум голам, пропущенным в большинстве во второй двадцатиминутке. Поэтому винить в этом поражении парни из столицы США, испоганившие себе и своим болельщикам концовку сезона, могут только себя.

Сорокин помог «Айлендерс» остаться в зоне wild card

«Айлендерс» — «Тампа-Бэй» — 6:1 (0:0, 4:1, 2:0)
Голы: Пелек — 6 (Фэшинг, Пажо), 23:46 — 1:0. Нельсон — 33 (Болдюк), 29:54 — 2:0. Палмиери — 16 (Нельсон, Пулок), 30:43 — 3:0. Кучеров — 30 (Пойнт), 36:47 — 3:1. Пулок — 5 (Нельсон, Энгвалль), 39:40 — 4:1. Хольмстрем — 6 (Хорват, Паризе), 55:14 — 5:1. Хорват — 38 (Добсон), 59:40 — 6:1.
Вратари: Сорокин (48:01 — 48:25) — Эллиотт.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 42 (13+15+14) — 31 (3+14+14).
Наши: Кучеров (17.51/1/-3), Сергачев (20.00/3/-4).
7 апреля. Нью-Йорк. UBS Arena. 17255 зрителей.

Впрочем, еще сильнее этой ночью настрадалась «Тампа» с Брайаном Эллиоттом в рамке. «Молнии» попали под горячую руку «Айлендерс», которые после победы «Питтсбурга» в параллельном матче рисковали на фоне двух собственных поражений подряд вылететь из зоны wild card на «Востоке». Не помогла команде из Флориды даже юбилейная 30-я шайба Никиты Кучерова, ставшая для гостей единственной.

И если 37-летний канадец поплыл под тяжестью 42 бросков хозяев, то его визави Илья Сорокин буднично насобирал 30 спасений и не позволил своей команде поменяться местами в таблице с «Пингвинами», которые с разницей в полчаса разобрались с «Миннесотой». Заслуженное звание третьей звезды матча прилагается.

Малкин шестой раз в карьере выбил 80 очков за сезон

«Питтсбург» — «Миннесота» — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
Голы: Летанг — 11 (Дюмулин, Гюнцель), 15:02 — 1:0. Ракелль — 28 (бол., Летанг, Гюнцель), 30:53 — 2:0. Зукер — 27 (Малкин, Ракелль), 42:58 — 3:0. Юханссон — 17 (бол., Зуккарелло, Болди), 47:39 — 3:1. Картер — 13 (О`Коннор, Дюмулин), 53:08 — 4:1.
Вратари: Джерри — Флери.
Штраф: 10 — 8.
Броски: 31 (19+5+7) — 28 (5+13+10).
Наши: Малкин (16.56/3/+1) — -.
Питтсбург. PPG Paints Arena. 18417 зрителей.

А вот Евгений Малкин в свои 36 лет продолжает идти по графику «очко за матч» и помогать спасать сезон «Питтсбургу», который в последний раз оставался без матчей на вылет в далеком 2006-м, когда сам Джино еще даже не играл в НХЛ, а его друг Малыш Сид только-только приехал в Пенсильванию.

Забивает воспитанник «Магнитки» в последние несколько месяцев не так часто. Благо, он стабильно радует нас ассистентскими баллами. Разве кто-то после первого 80-очкового сезона за пять лет скажет, что второй центр «Пингвинов» не отрабатывает свои 6 млн долларов год?

Александр Овечкин
Владимир Тарасенко (хоккей)
Евгений Малкин
Илья Сорокин
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 78 50 28 109
2 Нью-Джерси 79 50 29 108
3 Рейнджерс 79 46 33 104
4 Айлендерс 79 40 39 89
5 Питтсбург 79 39 40 88
6 Вашингтон 78 34 44 77
7 Филадельфия 78 29 49 71
8 Коламбус 78 24 54 56
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 78 61 17 127
2 Торонто 78 46 32 103
3 Тампа-Бэй 79 45 34 96
4 Флорида 79 41 38 89
5 Баффало 77 38 39 83
6 Оттава 79 37 42 81
7 Детройт 78 35 43 80
8 Монреаль 79 31 48 68
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 77 47 30 100
2 Даллас 78 43 35 100
3 Миннесота 78 44 34 98
4 Виннипег 78 43 35 89
5 Нэшвилл 78 40 38 88
6 Сент-Луис 79 37 42 81
7 Аризона 79 27 52 67
8 Чикаго 78 25 53 56
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 79 49 30 106
2 Эдмонтон 79 47 32 103
3 Лос-Анджелес 79 45 34 100
4 Сиэтл 78 44 34 96
5 Калгари 79 37 42 89
6 Ванкувер 78 35 43 77
7 Сан-Хосе 78 22 56 60
8 Анахайм 78 23 55 56
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Флорида – Оттава
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Детройт – Баффало
 6 : 7 Б
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Питтсбург – Миннесота
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Нью-Джерси – Коламбус
 8 : 1
7.04 02:00
Бостон – Торонто
 2 : 1 ОТ
7.04 02:00
Монреаль – Вашингтон
 6 : 2
7.04 02:30
Айлендерс – Тампа-Бэй
 6 : 1
7.04 03:00
Сент-Луис – Рейнджерс
3 : 2 ОТ
7.04 03:00
Нэшвилл – Каролина
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Даллас – Филадельфия
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Ванкувер – Чикаго
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Леон Драйзайтль

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Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

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И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

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Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

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Микко Рантанен

Микко Рантанен

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Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

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