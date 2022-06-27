Ничушкин впервые стал обладателем Кубка Стэнли

«Колорадо» в финале плей-офф НХЛ обыграл «Тампу» со счетом 4-2 в серии и стал обладателем Кубка Стэнли.

В составе «Эвеланш» чемпионом стал форвард Валерий Ничушкин. Для 27-летнего россиянина это первый Кубок Стэнли в карьере.

Также это первый трофей Ничушкина в карьере. В КХЛ он дважды доходил до финала Кубка Гагарина.

В минувшем плей-офф Ничушкин провел 20 матчей, в которых набрал 15 (9+6) очков.