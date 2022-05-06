Овечкин пока не забивает в плей-офф. «Вашингтону» не хватает его голов, но проблема команды в другом

Похоже, все самое интересное в серии «Пантерз» и «Кэпиталз» впереди.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Второй матч

«Флорида» — «Вашингтон» — 5:1 (2:0, 3:1, 0:0)

Голы: Экблад — 1 (Барков), 16:20 — 1:0. Барков — 1 (Юбердо, Дюклер), 17:58 — 2:0. Бэкстрем — 1 (бол., Овечкин, Карлсон), 22:44 — 2:1. Марчмент — 1 (Монтур, Жиру), 23:11 — 3:1. Лунделл — 1 (Райнхарт, Верхэге), 35:24 — 4:1. Верхэге — 1 (Гудас, Форслинг), 37:32 — 5:1.

Вратари: Бобровский — Ванечек (Самсонов, 40:00).

Штраф: 8 — 20.

Броски: 36 (7+12+17) — 27 (11+13+3).

Наши: — - Кузнецов (15.49/3/-1), Овечкин (15.43/5/-1), Орлов (20.34/0/-3).

6 мая. Майами. FLA Live Arena. 19636 зрителей.

Счет в серии: 1-1.

«Вашингтон» пошел к плей-офф с двумя «полуторными» вратарями. Илья Самсонов и Витек Ванечек за регулярку не добились колоссального прогресса и не наиграли на роль безальтернативного первого номера. Нестабильность голкиперов вселяла сомнения в перспективы «Кэпиталз». Не было предпосылок к одномоментному преображению Самсонова или Ванечека в плей-офф. До последнего оставалось загадкой, кто из них начнет серию с «Флоридой». Главному тренеру Питеру Лавиолетту пришлось полагаться на интуицию. В первой игре коуч доверился чеху и не прогадал — Витек отыграл не без ошибок, но «Кэпиталз» победили. Однако второй матч подтвердил, что стабильность и вратари «Вашингтона» — противоположные слова.

Впрочем, обвинять во всех бедах Ванечека не стоит. «Пантерз» разгромили соперника, но пять шайб — не показатель колоссального доминирования хозяев. «Флорида» выдала сумасшедшую реализацию моментов. В регулярке команда приучила к лихим победам на диком кураже. Сегодняшний матч — скорее исключение в конспектах Эндрю Брюнетта. В первом периоде «Вашингтон» почти в два раза перебросал соперника, но на перерыв ушел, уступая в счете 0:2. И если первый гол — следствие досадного рикошета от Мартина Фехервари, то второй — идеально разыгранная комбинация Александра Баркова и Джонатана Юбердо. Две серийные и не самые логичные шайбы поставили «Кэпиталз» в трудное положение.

Нападения «Вашингтона» хватило только на один гол от ведущей спецбригады большинства. За 37 секунд «Кэпс» реализовали удаление Лунделла в начале второго периода. Александр Овечкин продолжил ассистировать партнерам: с передачи капитана одну шайбу отыграл Никлас Бэкстрем. Швед хитрым броском с острого угла нашел дырочку в амуниции Сергея Бобровского.

«Флорида» идеально отреагировала на пропущенную шайбу. «Кэпиталз» добыли гол с большим трудом, а хозяева забивали без видимого напряжения. Бросок низом от Мэйсона Марчмента сложно назвать неберущимся. Ванечек команду не выручил.

«Флорида» сделала правильные выводы из поражения: подстроилась под соперника и ответственнее отнеслась к созданным моментам. Победить возрастной «Вашингтон» возможно за счет высокого темпа и качественной реализации. То, чего не хватило парням Брюнетта в первой игре, с лихвой компенсировалось сегодня. Игроки «Кэпиталз» плохо справлялись с давлением и ошибались на выходе из зоны. Очередная потеря от Ларса Эллера, подсунувшего шайбу партнеру, обернулась четвертым голом «Пантерз». Перепасовка перед воротами Райнхарта и Лунделла — как пример той самой «Флориды», которая восхищала в регулярке.

Пятый гол Картера Верхэге подтвердил, что о камбэке «Вашингтону» можно не мечтать. Поразило, как легко давались шайбы «Флориде». Бросок со входа в зону — гол. Потеря «Кэпс», атака с места отбора шайбы, передача — гол. По действиям «Столичных» не чувствовалось, что команда вышла на матч плей-офф. Такой «Вашингтон» мы нередко видели в регулярке. Неизменной при этом оставалась только нацеленность Овечкина на бросок. Александр пять раз довел шайбу до Бобровского — это лучший результат в команде, но ограничился сегодня лишь передачей на Бэкстрема.

На третий период Лавиолетт ожидаемо выпустил Самсонова. Полагаю, если бы тренер мог заменить и полевых игроков, он бы с радостью оставил на лавке многих форвардов. Которые сегодня перебили соперника вместо того, чтобы создать нелегкую жизнь для Бобровского. «Флорида» и «Вашингтон» провели матч на разных скоростях. Превосходство более мобильных «Пантерз» в темпе очевидно, и «Кэпиталз» должны были ответить строгими действиям в своей зоне, выигранной борьбой один в один и минимизацией ошибок и обрезов. С игрой в обороне «Столичных» эти понятия не увязываются.

Показательно, что в третьем периоде «Флорида», ведя в счете, не перешла в энергосберегающий режим и закрывала соперника в зоне. Несколько минут «Пантерз» буквально не расставались с шайбой и в итоге перебросали «Кэпс» 18:3. С ходу и не поймешь, какая команда горит с неприличным счетом. Самсонов — единственное светлое пятно сегодняшнего «Вашингтона». Илья за период отразил больше бросков (18), чем Ванечек за сорок минут. Не сомневаюсь, что россиянин начнет следующий матч. Кураж вратаря — ровно то, что необходимо «Кэпиталз» для веры в собственные силы. Полностью обесточить мощное нападение «Пантерз» невозможно. Заставить форвардов нервничать и вымучивать голы — задача «Вашингтона» на игру номер три. По реакции «Столичных» на разгромное поражение будет ясно, способна ли команда на подвиги в плей-офф.