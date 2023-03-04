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Сегодня, 08:45

Русские вратари отожгли в Америке: Кочетков забил, а Аскаров подрался с коллегой

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Российский голкипер Петр Кочетков празднует заброшенную шайбу.
В АХЛ сегодня было интересно.

Давайте начистоту: АХЛ — далеко не самая смотрибельная лига для российского болельщика. Даже несмотря на то, что в ней выступает несколько десятков наших хоккеистов. Регулярно следить за тем, как россияне играют за свои фарм-клубы, особенно в разгар энхаэловского дедлайна, невероятно сложно. А уж смотреть полные матчи — и подавно.

Поэтому вряд ли большая часть болельщиков знает, что «Чикаго» Петра Кочеткова после чемпионского сезона сейчас плетется на дне Центрального дивизиона, а «Миллуоки» Ярослава Аскарова, наоборот, нынче считается одним из претендентов на Кубок Колдера. Однако сегодня российские вратари сделали все, чтобы на Родине их заметили.

Мы уже знаем, что Кочетков — один из самых рок-н-рольных голкиперов, играющих по ту сторону океана. Он может завестись с полоборота, сцепиться с соперниками, ярко отпраздновать гол команды и выдать яркую цитату на тираж журналистам. Не хватало ему, как истинному представителю жанра, только первого гола в карьере. Но сегодня в гостевом матче с «Маннитобой» ему все-таки покорилась мечта многих вратарей. За три минуты до финальной сирены при счете 3:0 в пользу «Чикаго» он остановил шайбу и быстренько запульнул ее верхом через всю площадку в пустые ворота хозяев. И пока непонятно, что круче: сам гол или чумовое празднование Петра.

Забавно, что уже через минуту после своего исторического момента парень из Пензы умудрился пропустить и лишить себя сухаря. Правда, вряд ли его это сильно расстроило. Главное, что сегодня у него появилось видео, которое с гордостью спустя годы можно будет показывать своим детям и внукам.

А вот главный вратарь-мем российского хоккея Ярослав Аскаров, который в нынешнем сезоне отличается не только короткими видео в соцсетях со своей женой, но и по-настоящему удачными матчами за фарм-клуб «Нэшвилла», решил разукрасить игровой день дракой в выездной встрече с «Техасом».

Петр Кочетков. Молодой российский вратарь подписал в НХЛ невыгодный контракт. Что заставило его это сделать?

И, разумеется, свой первый кулачный поединок в карьере уроженец Омска провел против своего коллеги по амплуа Реми Порье.

Причем инициатором драки оказался именно канадский голкипер. За несколько минут до конца третьего периода, когда «Милуоки» безнадежно горел 1:5 фарму «Далласа», в средней зоне вспыхнула массовая потасовка, и Порье решил поддержать партнеров, по всем канонам бросив вызов вратарю соперника. Жаль, что в итоге Аскаров эту дуэль проиграл, завалившись на спину раньше соперника. Впрочем, есть ощущение, что это далеко не последний бой эмоционального парня, которого мы прекрасно помним по молодежным чемпионатам мира.

Ярослав Аскаров
Хоккей
НХЛ
Петр Кочетков
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