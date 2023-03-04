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Огненный дедлайн НХЛ: к Малкину едет российский защитник, Наместников продолжает путешествие

Андрей Жданюк
Корреспондент
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Сидни Кросби и Дмитрий Куликов.
Фото USA Today Sports
Главные сделки последнего дня переходов.

Пару часов назад в НХЛ закрылось трансферное окно, и на его финишной прямой состоялось несколько интересных сделок. Последние дни обменов прошли настолько насыщенно, что на дедлайн осталось уже не так много громких событий. Тем не менее, некоторые клубы не бездействовали. Сразу несколько российских хоккеистов сменили команды, а «Питтсбург» вернул опытного форварда из своего легендарного чемпионского состава.

Защитник Дмитрий Куликов (справа).
Фото USA Today Sports

Новый вызов для Куликова

«Пингвинз» активно провели дедлайн и в последний день пополнились двумя хоккеистами. Сперва клуб объявил о возвращении Ника Бонино, который ранее играл за «пингвинов» и дважды становился с ними обладателем Кубка Стэнли. При участии «Монреаля» сделка стала трехсторонней. В итоге «Сан-Хосе» получил защитника Арвида Хенрикссона, а также условный выбор в пятом раунде драфта-2024 и выбор в седьмом раунде драфта-2023.

Дмитрий Куликов. «Анахайм» обменял защитника Куликова в «Питтсбург»

«Монреаль» же взял на себя 50 процентов зарплаты Ника, получив за это защитника Тони Санда и выбор «Сан-Хосе» в пятом раунде драфта-2024. Куда более интересным выглядит переход Дмитрия Куликова. Не было секретом, что он покинет «Анахайм», но сделку по российскому защитнику оформили в последний день. Взамен «Дакс» получили форварда Брока Макгинна и драфт-пик третьего раунда 2024 года. Куликов по-прежнему держит марку одного из самых стабильных российских защитников и должен помочь «Питтсбургу».

Форвард Владислав Наместников (слева).
Фото USA Today Sports

Наместников путешествует по лиге

Второго марта «Тампа» обменяла Владислава Наместникова в «Сан-Хосе», но в Калифорнии он оказался лишь проездом. «Шаркс» получили выбор в четвертом раунде драфта -2025 и отдали российского нападающего в «Виннипег». «Джетс» стал его восьмым клубом за последние шесть сезонов в НХЛ. Игрок уже работал под руководством Рика Боунесса в «Далласе» и, возможно, опытнейший тренер поможет ему раскрыть свои сильные стороны в «Виннипеге».

Антон Худобин. «Даллас» обменял российского вратаря Худобина в «Чикаго»

Возможно, многие уже забыли про Антона Худобина, но судя, по всему российскому голкиперу выпал шанс еще хотя бы раз сыграть в НХЛ. «Даллас» выменял Макса Доми у «Чикаго», отдав Худобина и выбор во втором раунде драфта-2025. Этот сезон Антон проводит в АХЛ и у него действует последний год соглашения с кэпхитом 3,33 миллиона долларов. Скорее всего, летом Худобин отправится в КХЛ: о такой вероятности заявил агент игрока Юрий Николаев.

Защитник Джон Клингберг.
Фото USA Today Sports

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«Миннесота» также не спала в дедлайн. Клуб обменял Джордана Гринуэя в «Баффало» и получил взамен два драфт-пика: выбор во втором раунде драфта -2023 и выбор в пятом раунде драфта -2024. Кроме того, в составе появились еще два шведа. «Уайлд» выменяли у «Детройта» нападающего Оскара Сундквиста, отдав взамен выбор в четвертом раунде драфта-2023. Также решилась судьба Джона Клингберга, за которого «Анахайм» получил выбор в четвертом раунде драфта-2025, защитника Андрея Шустра и права на 21-летнего нападающего Никиту Нестеренко.

Контракт шведского хоккеиста с кэпхитом семь миллионов долларов в год рассчитан до конца сезона, и «Анахайм» удержит 50 процентов зарплаты Клингберга в своей платежной ведомости. Для «Миннесоты» это хорошая сделка, но вряд ли от этого у команды возрастут кубковые амбиции. А вот 32-летнему Клингбергу необходимо максимально выложиться, чтобы летом получить достойное предложение. Для Джона уход из «Далласа» обернулся провалом и не факт, что он уже сможет выбить на рынке те деньги, на которые рассчитывал еще год назад.

Форвард Якуб Врана (слева).
Фото USA Today Sports

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Когда-то о Якубе Вране говорили, как об очень перспективном нападающем, однако его карьера пошла не тем путем. Он получил новый вызов в «Детройте», но сперва были травмы, а затем и прохождение психологической программы помощи игрокам. Все закончилось драфтом отказов и ссылкой в АХЛ. «Сент-Луис» решил не ставить крест на чешском форварде и выменял его.

Взамен «Ред Уингз» получили нападающего Дилана Маклафлина и выбор в седьмом раунде драфта 2025 года. Контракт Враны с зарплатой 5,25 миллионов долларов в год рассчитан до конца следующего сезона и «Детройт» удержит 50 процентов его оклада. Для Якуба это, возможно, последняя возможность по-настоящему заявить о себе в НХЛ и обновленный «Сент-Луис» вполне для этого подходит.

Якуб Врана (слева). «Сент-Луис» выменял Врану у «Детройта» на Маклафлина и выбор в 7-м раунде драфта-2025

В последние часы рынка состоялись 12 обменов, хотя могло быть и больше. Инсайдеры практически перед самым дедлайном сообщали о готовящемся переходе Джеймса ван Римсдайка в «Детройт», однако сделке в конечном счете не была оформлена официально, и форвард остался в «Филадельфии». Сообщалось, что «Флайерз» хотят получить за игрока выбор в третьем раунде драфта, но желающих оказалось не так и много. В любом случае трансферное окно можно считать одним из лучших в НХЛ за последние годы и уже не терпится увидеть обновленные команды в действии.

Главные сделки 2023 года

Россияне

Имя

Откуда

Куда

Антон Худобин (в)

Даллас

Чикаго

Дмитрий Орлов (з)

Вашингтон

Бостон

Владислав Гавриков (з)

Коламбус

Лос-Анджелес

Никита Зайцев (3)

Оттава

Чикаго

Дмитрий Куликов (з)

Анахайм

Питтсбург

Владислав Наместников (н)

Тампа, Сан-Хосе

Виннипег

Владимир Тарасенко (н)

Сент-Луис

Рейнджерс

Иван Барбашев (н)

Сент-Луис

Вегас

Евгений Дадонов (н)

Монреаль

Даллас

Денис Гурьянов (н)

Даллас

Монреаль

Виталий Кравцов (н)

Рейнджерс

Ванкувер

Остальные игроки

Имя

Откуда

Куда

Джонатан Куик (в)

Лос-Анджелес, Коламбус

Вегас

Йонас Корписало

Коламбус

Лос-Анджелес

Джейкоб Чикран (з)

Аризона

Оттава

Шейн Гостисбеер (з)

Аризона

Каролина

Маттиас Экхольм (з)

Нэшвилл

Эдмонтон

Тайсон Бэрри (з)

Эдмонтон

Нэшвилл

Филип Хронек (з)

Детройт

Ванкувер

Джон Клингберг (3)

Анахайм

Миннесота

Нино Нидеррайтер (н)

Нэшвилл

Виннипег

Якуб Врана (н)

Детройт

Сент-Луис

Макс Доми (н)

Чикаго

Даллас

Ник Бьюгстэд (н)

Аризона

Эдмонтон

Якуб Ворачек (н)

Коламбус

Аризона

Тайлер Бертуцци (н)

Детройт

Бостон

Микаэль Гранлунд (н)

Нэшвилл

Питтсбург

Патрик Кейн (н)

Чикаго

Рейнджерс

Ларс Эллер (н)

Вашингтон

Колорадо

Йессе Пулюярви (н)

Эдмонтон

Каролина

Тимо Майер (н)

Сан-Хосе

Нью-Джерси

Райан О'Райли (н)

Сент-Луис

Торонто

Бо Хорват (н)

Ванкувер

Айлендерс

Ник Бонино (н)

Сан-Хосе

Питтсбург

Тэдди Блюгерс (н)

Питтсбург

Вегас
Дмитрий Куликов
Сидни Кросби
Хоккей
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«Миннесота» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
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4.03 06:00
Анахайм – Монреаль
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