Талантливый нападающий два года назад оказался не нужен «Трактору». Теперь он делает дубль в НХЛ

Павел Дорофеев спас «Вегас» от поражения.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Вегас» — 3:4 Б (0:1, 3:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Колесар — 8 (Хаттон, Блюгерс), 9:59 — 0:1. Духайм — 9 (Ривз, Девар), 23:36 — 1:1. Клингберг — 10 (бол., Болди, Зуккарелло), 33:57 — 2:1. Дорофеев — 6 (Смит, Карлссон), 36:34 — 2:2. Болди — 30 (Эрикссон Эк, Юханссон), 39:19 — 3:2. Дорофеев — 7 (Карлссон, Айкел), 59:25 — 3:3.

Победный буллит: Смит.

Вратари: Густавссон — Броссуа.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 33 (12+11+8+2) — 26 (8+9+8+1).

Наши: — - Барбашев (17.22/0/0), Дорофеев (16.10/2/+2).

4 апреля. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 19176 зрителей.

Воспитанник магнитогорского «Металлурга» Павел Дорофеев считался одним из самых талантливых нападающих России 2000-го года рождения. Он выступал за сборную и на юниорском, и на молодежном чемпионате мира. Но переход во взрослый хоккей дался Дорофееву непросто.

В «Магнитке» начали подключать нападающего к КХЛ в 18 лет, но, как и практически любому лимитчику, давали ограниченное игровое время. В сезоне-20189 Дорофеев сыграл 23 матча со средним игровым временем в 7 минут и 40 секунд, а на следующий сезон оно увеличилось, но ненамного — 9 минут и 29 секунд в среднем за матч (48 игр).

По ходу сезона-2019 в «Магнитку» вернулся Илья Воробьев, который в целом мало доверяет молодежи. Отвечая недавно на вопрос о недоверии к талантливому Даниле Юрову, он вспомнил про Евгения Малкина. Но таких, как Малкин, единицы — не все могут стать лидером в КХЛ в 20 лет. А Дорофееву и Юрову нужно было доверие. Его в родном клубе Павел не дождался и летом 2020-го стал участником большого обмена, перейдя в «Трактор» с еще несколькими молодыми игроками.

В челябинском клубе к работе тогда приступал Анвар Гатиятулин. И после предсезонки он отправил Дорофеева в «Челмет». Все, чего заслужил Павел в Челябинске — четыре с половиной минуты в домашнем матче с «Куньлунем». В итоге по ходу сезона Дорофеева отпустили в систему «Вегаса», сохранив при этом права на игрока. Вряд ли кто-то тогда поставил бы на то, что уже через два года нападающий будет играть в топ-6 «Голден Найтс».

Первые полсезона ушли у Дорофеева на адаптацию, а вот уже в следующем Павел стал лидером фарм-клуба и дебютировал в НХЛ. В нынешнем сезоне казалось, что прогресс Дорофеева замедлился — в декабре он ничего не показал в «Вегасе» и быстро был отправлен обратно в «Хендерсон». Его статистика в АХЛ не впечатляла, но в марте Дорофеева подняли обратно. Причем дали шанс сразу во второй тройке с Вилльямом Карлссоном и Райлли Смитом. И российский нападающий сразу использовал его.

В семи матчах после возвращения в НХЛ Дорофеев забросил пять шайб, но после нуля очков в матчах против «Эдмонтона» и «Сан-Хосе» его не поставили на игры с «Сан-Хосе» (3:4 ОТ) и «Миннесотой» (4:1). К счастью для «Вегаса», главный тренер Брюс Кэссиди вернул его на повторный матч с «Уайлд». В концовке второго периода Филип Густавссон определенно проспал дальний бросок Дорофеева.

За минуту до конца основного времени «Вегас» проигрывал 2:3, и это поражение могло стоить команде лидерства в конференции. Кэссиди не побоялся доверить молодому на последних минутах и был вознагражден: Дорофеев сравнял счет за 35 секунд до истечения времени третьего периода.

В итоге Дорофеев еще и эффектно реализовал буллит, а «Вегас» вырвал победу — важные два очка должны помочь команде сохранит лидерство в дивизионе и избежать встречи в первом раунде плей-офф с «Лос-Анджелесом» и «Эдмонтоном». А Дорофеев теперь не должен выпадать из состава — ведь он спаситель «Вегаса».