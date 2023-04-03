Российский нападающий побил рекорд клуба. Он уже забивает больше американской звезды

Кирилл Марченко — будущее «Коламбуса».

22-летний нападающий в овертайме принес «Коламбусу» победу над «Оттавой» и вышел на третье место в списке снайперов команды в нынешнем сезоне. С 21 голом Марченко уступает только финну Патрику Лайне и канадцу Буну Дженнеру, обходя при этом признанную американскую звезду Джонни Годро.

Марченко стал первым новичком «Синих жакетов», которому удалось преодолеть рубеж в 20 голов. Ранее рекорд команды принадлежал Пьер-Люку Дюбуа, забросившему 20 шайб в 82 матчах. В десятку лидеров входит еще один россиянин Николай Жердев. В сезоне-2003/04 он отличился 13 раз в 57 играх.

Кроме того, Марченко делит первое место в списке лучших снайперов-новичков. По 21 голу забили также Мэтти Бенирс из «Сиэтла» и Уайатт Джонстон из «Далласа». Правда, они провели гораздо больше матчей. Среди дебютантов лиги в нынешнем сезоне забросил форвард «Ванкувера» Андрей Кузьменко (37 голов). Но в число новичков он не проходит по возрасту.