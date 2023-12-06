Панарин набрал очки, но не спас «Рейнджерс». Его затмил Тарасенко!

Битва победителей МЧМ-2011.

«Оттава» — «Рейнджерс» — 6:2 (2:0, 3:2, 1:0)

Голы: Ткачак — 12 (Зуб, Жиру), 11:00 — 1:0. Жиру — 7 (Бернард-Доккер, Норрис), 18:34 — 2:0. Панарин — 16 (бол., Фокс, Зибанежад), 20:39 — 2:1. Тарасенко — 4 (Батерсон, Штюцле), 25:13 — 3:1. Миллер — 5 (Лафренье, Панарин), 25:35 — 3:2. Батерсон — 8 (Тарасенко), 27:18 — 4:2. Ткачак — 13 (Зуб, Браннстрем), 37:43 — 5:2. Тарасенко — 5 (п.в., Батерсон, Браннстрем), 57:10 — 6:2.

Вратари: Форсберг — Шестеркин (55:35 — 57:10).

Штраф: 13 — 11.

Броски: 36 (10+15+11) — 35 (10+16+9).

Наши: Зуб (24.42/2/+1), Тарасенко (19.15/3/+3) — Панарин (23.46/7/-2).

6 декабря. Оттава. Canadian Tire Centre.

Артемий Панарин в матче с «Оттавой» сделал то, что от него ждут всегда — набрал два очка. Тем самым, он взлетел на вторую строчку в списке лучших бомбардиров сезона, уступая теперь только ушедшему в космос Никите Кучерову из «Тампы». Однако «Рейнджерс» хорошая игра лидера не помогла. В одном поражении нет ничего страшного, особенно если ты идешь в лидерах Восточной конференции. Нью-йоркская команда здорово выглядит в нынешнем сезоне, поэтому имеет право на плохой матч. Нельзя сказать, что с ней случился полный провал. Надо четко понимать природу отличной игры «Рейнджерс», которые и так превосходят все ожидания, раскрывая с приходом на пост главного тренера Питера Лавиолетта свой потенциал почти на максимум. Тогда как многие другие команды пока находятся в поиске себя, в их числе и «Сенаторы».

В составе победителей одним из лучших стал второй вратарь Антон Форсберг, который в прошлом матче с «Сиэтлом» сделал «сухарь», а сегодня отбил 33 броска из 35. Для «Оттавы» еще не все потеряно, но последняя строчка в Восточной конференции по итогам четверти регулярного чемпионата выглядит слишком мрачно. Не такого промежуточного результата от команды ждали перед стартом сезона. Игра «Сенаторов» не отличается стабильностью и слишком плотно зависит от индивидуального состояния лидеров, а вот четкой структуры и тренерской руки явно недостает. Можно пока утешать себя тем, что впереди еще очень много матчей и по потерянным очкам выглядит не так уж и плохо.

Сегодня «Оттава» уверенно разобралась с мощным соперником, хотя этот успех больше тянет на разовую акцию, чем является предвестником оптимистичного будущего. Команде категорически не хватает стабильности даже на протяжении отдельно взятого матча. Но первый гол Владимира Тарасенко после долгого молчания из 13 игр — в любом случае хороший знак. Еще и в ворота Игоря Шестеркина.

До этого матча российский нападающий, которого давно и по-прежнему воспринимают как снайпера, с тремя шайбами шел по этому показателю лишь на десятом месте в «Оттаве». Сегодня он сразу сделал дубль, набрав 3 (2+1) очка и затмив главную звезду соперника Панарина. Видимо, игры против бывших команд всегда вдохновляют. Так же, как и хорошие партнеры. Сейчас Тарасенко выходит в звене с молодыми, агрессивными Тимом Штюцле и Дрэйком Батерсоном, что идет на пользу и ему самому, и всей «Оттаве».