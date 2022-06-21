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Сегодня, 12:15

Канадец подлым ударом взбесил Кучерова и вывел его из игры. Больше русский форвард на лед не вернулся

Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Девон Тэйвз грубо сыграл против Никиты Кучерова.
Фото USA Today Sports
А Девон Тэйвз отделался малым штрафом.

НХЛ. Кубок Стэнли. Финал. Третий матч
«Тампа-Бэй» — «Колорадо» — 6:2 (2:1, 4:1, 0:0)
Голы: Ландескуг — 10 (бол., Рантанен, Макар), 8:19 — 0:1. Чирелли — 2 (Марун), 13:03 — 1:1. Палат — 10 (Стэмкос), 14:54 — 2:1. Пол — 5 (Колтон), 21:26 — 3:1. Ландескуг — 11 (бол., Макар, Рантанен), 24:43 — 3:2. Стэмкос — 10 (Кучеров, Богосян), 27:52 — 4:2. Марун — 4 (Кучеров, Хедман), 31:15 — 5:2. Перри — 6 (бол., Палат, Хедман), 34:58 — 6:2.
Вратари: Василевский — Кемпер (Францоуз, 31:15, 54:40 — 56:29).
Штраф: 27 — 33.
Броски: 32 (12+14+6) — 39 (14+13+12).
Наши: Кучеров (17.46/6/+3), Сергачев (20.17/1/+1) — Ничушкин (20.16/1/-1).
21 июня. Тампа. Amalie Arena.
Счет в серии: 1-2.

«Тампа» покуражилась с «Колорадо», воплотив в жизнь превосходный план мести за сокрушительное поражение в Денвере. Роль страдальца досталась Дарси Кемперу, вчистую проигравшему вратарскую дуэль Андрею Василевскому. «Эвеланш» заменили голкипера после пятой пропущенной шайбы, но ход тренера не помог перевернуть матч — хозяев было не остановить. «Лайтнинг» лихо вернулись в серию. Умение собраться в близкий к критическому момент — важный козырь команды Джона Купера, который не отнять у действующих чемпионов.

Голкипер &laquo;Тампы&raquo; Андрей Василевский в&nbsp;матче против &laquo;Колорадо&raquo;. «Тампа» не хочет отдавать кубок! Кучеров и Василевский выдали шикарный матч

В третьем матче к нападению «Тампы» вернулся привычный образ. 3,82 ожидаемых гола «Болтс» конвертировали в шесть заброшенных шайб. Кемпер не выручил партнеров и заслуженно присел на скамейку. После выхода Павла Францоуза матч превратился в формальность, если бы не один печальный для болельщиков «Лайтнинг» эпизод. Девон Тэйвз грубо сыграл против лидера соперника Никиты Кучерова. Арбитры выписали защитнику «Колорадо» справедливые две минуты. Российский форвард вышел на большинство, но после смены прихрамывая ушел в раздевалку. Заметно, что нападающий почувствовал боль после броска.

Тэйвз действовал грубо, но не летел убивать Кучерова. Подобные эпизоды — норма для плей-офф и особенно финала Кубка Стэнли. Девон въехал Никите клюшкой в заднюю область левого бедра. Форвард владел шайбой, и защитник пытался разлучить соперника с ней. Насколько корректным оказался выбранный прием, другой вопрос. Не думаю, что Тэйвс хотел выключить Кучерова. Эпизод больше тянет на несчастный случай, если выяснится, что Никита получил серьезное повреждение.

— Когда тебе задают такие вопросы, ты пытаешься найти ответ, который все и так знают. Это контактная игра. Парни знают, что они делают. Умные хоккеисты знают, что они делают со своей клюшкой. Мы все видели, что случилось. У меня пока нет информации о состоянии Кучерова, — емко прокомментировал эпизод на пресс-конференции Джон Купер.

Защитник «Тампы» Виктор Хедман оценил момент категоричнее. Швед считает, что Тэйвз сыграл грязно. И намекнул, что прием тянет больше чем на две минуты штрафа.

— Травма Кучерова? Это грязная игра. Посмотрим, последует ли за это какое-то наказание. Наверное, ничего не будет, — приводит слова Хедмана журналист Джо Смит.

Кучеров сам не против сыграть жестко. В третьем периоде Никита впечатал в борт за чужими воротами Джоша Мэнсона. Объяснить целесообразность приема могу только безудержной спортивной злостью. Даже при счете 6:2 россиянин действует без прокатов и не упускает шансов выбить душу из соперников.

Пока неизвестно, сыграет ли Кучеров в четвертом матче. Хочется верить, что уход в раздевалку — лишь перестраховка. Незачем было испытывать Никиту на стойкость. Не придавайте большого значения тому факту, что форвард не вернулся на скамейку в конце матча. Зная характер Никиты, есть стойкое ощущение, что нападающий оперативно восстановится и вернется в следующей игре. Тем более «Тампа» только сократила отставание в серии. «Колорадо» по-прежнему впереди, но положение действующих чемпионов улучшилось после крупной домашней победы.

Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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«Тампа» не хочет отдавать кубок! Кучеров и Василевский выдали шикарный матч

Еще один российский игрок вернулся домой. Он должен становиться звездой КХЛ
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
Финал Счет в серии
Колорадо - Тампа-Бэй
Колорадо - Тампа-Бэй
2 - 1
1. Колорадо - Тампа-Бэй
4 - 3
2. Колорадо - Тампа-Бэй
7 - 0
3. Тампа-Бэй - Колорадо
6 - 2
4. Тампа-Бэй - Колорадо
0 - 0
5. Колорадо - Тампа-Бэй
0 - 0
2 - 1
1/2 финала
Рейнджерс - Тампа-Бэй
Рейнджерс - Тампа-Бэй
2 - 4
1. Рейнджерс - Тампа-Бэй
6 - 2
2. Рейнджерс - Тампа-Бэй
3 - 2
3. Тампа-Бэй - Рейнджерс
3 - 2
4. Тампа-Бэй - Рейнджерс
4 - 1
5. Рейнджерс - Тампа-Бэй
1 - 3
6. Тампа-Бэй - Рейнджерс
2 - 1
2 - 4
Колорадо - Эдмонтон
Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
1. Колорадо - Эдмонтон
8 - 6
2. Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
3. Эдмонтон - Колорадо
2 - 4
4. Эдмонтон - Колорадо
5 - 6
4 - 0
Второй раунд
Калгари - Эдмонтон
Калгари - Эдмонтон
1 - 4
1. Калгари - Эдмонтон
9 - 6
2. Калгари - Эдмонтон
3 - 5
3. Эдмонтон - Калгари
4 - 1
4. Эдмонтон - Калгари
5 - 3
5. Калгари - Эдмонтон
4 - 5
1 - 4
Каролина - Рейнджерс
Каролина - Рейнджерс
3 - 4
1. Каролина - Рейнджерс
2 - 1
2. Каролина - Рейнджерс
2 - 0
3. Рейнджерс - Каролина
3 - 1
4. Рейнджерс - Каролина
4 - 1
5. Каролина - Рейнджерс
3 - 1
6. Рейнджерс - Каролина
5 - 2
7. Каролина - Рейнджерс
2 - 6
3 - 4
Колорадо - Сент-Луис
Колорадо - Сент-Луис
4 - 2
1. Колорадо - Сент-Луис
3 - 2
2. Колорадо - Сент-Луис
1 - 4
3. Сент-Луис - Колорадо
2 - 5
4. Сент-Луис - Колорадо
3 - 6
5. Колорадо - Сент-Луис
4 - 5
6. Сент-Луис - Колорадо
2 - 3
4 - 2
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
1. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 4
2. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
5 - 1
4. Тампа-Бэй - Флорида
2 - 0
0 - 4
Первый раунд
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
4 - 2
1. Флорида - Вашингтон
2 - 4
2. Флорида - Вашингтон
5 - 1
3. Вашингтон - Флорида
6 - 1
4. Вашингтон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Вашингтон
5 - 3
6. Вашингтон - Флорида
3 - 4
4 - 2
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
7 - 2
2. Колорадо - Нэшвилл
2 - 1
3. Нэшвилл - Колорадо
3 - 7
4. Нэшвилл - Колорадо
3 - 5
4 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
4 - 3
1. Калгари - Даллас
1 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 2
3. Даллас - Калгари
4 - 2
4. Даллас - Калгари
1 - 4
5. Калгари - Даллас
3 - 1
6. Даллас - Калгари
4 - 2
7. Калгари - Даллас
3 - 2
4 - 3
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
1. Рейнджерс - Питтсбург
3 - 4
2. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 2
3. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 4
4. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 2
5. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 3
6. Питтсбург - Рейнджерс
3 - 5
7. Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 3
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 8
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 4
7. Эдмонтон - Лос-Анджелес
2 - 0
4 - 3
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
3 - 4
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 5
3. Тампа-Бэй - Торонто
2 - 5
4. Тампа-Бэй - Торонто
7 - 3
5. Торонто - Тампа-Бэй
4 - 3
6. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 3
7. Торонто - Тампа-Бэй
1 - 2
3 - 4
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
2 - 4
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 4
2. Миннесота - Сент-Луис
6 - 2
3. Сент-Луис - Миннесота
1 - 5
4. Сент-Луис - Миннесота
5 - 2
5. Миннесота - Сент-Луис
2 - 5
6. Сент-Луис - Миннесота
5 - 1
2 - 4
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
4 - 3
1. Каролина - Бостон
5 - 1
2. Каролина - Бостон
5 - 2
3. Бостон - Каролина
4 - 2
4. Бостон - Каролина
5 - 2
5. Каролина - Бостон
5 - 1
6. Бостон - Каролина
5 - 2
7. Каролина - Бостон
3 - 2
4 - 3
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21.06 03:00
Тампа-Бэй – Колорадо
 6 : 2
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 16 33
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 16 31
Кэйл Макар

Кэйл Макар

Колорадо

 17 26
И Г
Эвандер Кейн

Эвандер Кейн

Эдмонтон

 15 13
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 17 11
Габриэль Ландескуг

Габриэль Ландескуг

Колорадо

 17 11
И КН
Даниэл Владарж

Даниэл Владарж

Калгари

 1 0
Эрик Челльгрен

Эрик Челльгрен

Торонто

 1 0
Джордан Биннингтон

Джордан Биннингтон

Сент-Луис

 6 1.72
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