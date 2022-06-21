Канадец подлым ударом взбесил Кучерова и вывел его из игры. Больше русский форвард на лед не вернулся

А Девон Тэйвз отделался малым штрафом.

НХЛ. Кубок Стэнли. Финал. Третий матч

«Тампа-Бэй» — «Колорадо» — 6:2 (2:1, 4:1, 0:0)

Голы: Ландескуг — 10 (бол., Рантанен, Макар), 8:19 — 0:1. Чирелли — 2 (Марун), 13:03 — 1:1. Палат — 10 (Стэмкос), 14:54 — 2:1. Пол — 5 (Колтон), 21:26 — 3:1. Ландескуг — 11 (бол., Макар, Рантанен), 24:43 — 3:2. Стэмкос — 10 (Кучеров, Богосян), 27:52 — 4:2. Марун — 4 (Кучеров, Хедман), 31:15 — 5:2. Перри — 6 (бол., Палат, Хедман), 34:58 — 6:2.

Вратари: Василевский — Кемпер (Францоуз, 31:15, 54:40 — 56:29).

Штраф: 27 — 33.

Броски: 32 (12+14+6) — 39 (14+13+12).

Наши: Кучеров (17.46/6/+3), Сергачев (20.17/1/+1) — Ничушкин (20.16/1/-1).

21 июня. Тампа. Amalie Arena.

Счет в серии: 1-2.

«Тампа» покуражилась с «Колорадо», воплотив в жизнь превосходный план мести за сокрушительное поражение в Денвере. Роль страдальца досталась Дарси Кемперу, вчистую проигравшему вратарскую дуэль Андрею Василевскому. «Эвеланш» заменили голкипера после пятой пропущенной шайбы, но ход тренера не помог перевернуть матч — хозяев было не остановить. «Лайтнинг» лихо вернулись в серию. Умение собраться в близкий к критическому момент — важный козырь команды Джона Купера, который не отнять у действующих чемпионов.

В третьем матче к нападению «Тампы» вернулся привычный образ. 3,82 ожидаемых гола «Болтс» конвертировали в шесть заброшенных шайб. Кемпер не выручил партнеров и заслуженно присел на скамейку. После выхода Павла Францоуза матч превратился в формальность, если бы не один печальный для болельщиков «Лайтнинг» эпизод. Девон Тэйвз грубо сыграл против лидера соперника Никиты Кучерова. Арбитры выписали защитнику «Колорадо» справедливые две минуты. Российский форвард вышел на большинство, но после смены прихрамывая ушел в раздевалку. Заметно, что нападающий почувствовал боль после броска.

Тэйвз действовал грубо, но не летел убивать Кучерова. Подобные эпизоды — норма для плей-офф и особенно финала Кубка Стэнли. Девон въехал Никите клюшкой в заднюю область левого бедра. Форвард владел шайбой, и защитник пытался разлучить соперника с ней. Насколько корректным оказался выбранный прием, другой вопрос. Не думаю, что Тэйвс хотел выключить Кучерова. Эпизод больше тянет на несчастный случай, если выяснится, что Никита получил серьезное повреждение.

— Когда тебе задают такие вопросы, ты пытаешься найти ответ, который все и так знают. Это контактная игра. Парни знают, что они делают. Умные хоккеисты знают, что они делают со своей клюшкой. Мы все видели, что случилось. У меня пока нет информации о состоянии Кучерова, — емко прокомментировал эпизод на пресс-конференции Джон Купер.

Защитник «Тампы» Виктор Хедман оценил момент категоричнее. Швед считает, что Тэйвз сыграл грязно. И намекнул, что прием тянет больше чем на две минуты штрафа.

— Травма Кучерова? Это грязная игра. Посмотрим, последует ли за это какое-то наказание. Наверное, ничего не будет, — приводит слова Хедмана журналист Джо Смит.

Кучеров сам не против сыграть жестко. В третьем периоде Никита впечатал в борт за чужими воротами Джоша Мэнсона. Объяснить целесообразность приема могу только безудержной спортивной злостью. Даже при счете 6:2 россиянин действует без прокатов и не упускает шансов выбить душу из соперников.

Пока неизвестно, сыграет ли Кучеров в четвертом матче. Хочется верить, что уход в раздевалку — лишь перестраховка. Незачем было испытывать Никиту на стойкость. Не придавайте большого значения тому факту, что форвард не вернулся на скамейку в конце матча. Зная характер Никиты, есть стойкое ощущение, что нападающий оперативно восстановится и вернется в следующей игре. Тем более «Тампа» только сократила отставание в серии. «Колорадо» по-прежнему впереди, но положение действующих чемпионов улучшилось после крупной домашней победы.