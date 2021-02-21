Американская суперзвезда забивает по голу на матч. Похоже, Овечкин не станет лучшим снайпером сезона

Невероятный результат Остона Мэттьюса.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Торонто» — 3:5 (0:0, 2:4, 1:1)

Голы: Мэттьюс — 17 (бол., Марнер, Райлли), 21:03 — 0:1. Бойд — 3 (бол., Торнтон, Мэттьюс), 21:20 — 0:2. Котканиеми — 2 (Татар, Эдмундсон), 23:24 — 1:2. Байрон — 1, 23:57 — 2:2. Марнер — 9 (Мэттьюс, Богосян), 27:31 — 2:3. Мэттьюс — 18 (бол., Райлли, Марнер), 35:05 — 2:4. Керфут — 4 (Спецца, Таварес), 53:36 — 2:5. Тоффоли — 11 (Романов, Галлахер), 58:34 — 3:5. Вратари: Прайс (58:45 — 59:42) — Андерсен. Штраф: 10 — 4. Броски: 33 (10+16+7) — 27 (13+8+6). Наши: Романов (16.49/1/+2) — Михеев (15.44/2/0). 21 февраля. Монреаль. Centre Bell.

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У Александра Овечкина в начале сезона не все идет гладко — пока на его счету всего пять голов. В это время главный его конкурент уже ушел очень далеко. Сегодня в матче с «Монреалем» (5:3) звезда «Торонто» Остон Мэттьюс сделал дубль, и теперь на его счету уже 18 голов в 18 матчах — феноменальный результат!

Мэттьюс открыл счет в начале второго периода, в большинстве в касание щелкнув после передачи Митча Марнера.

А в концовке периода Остон уже показал отличный кистевой бросок.

Отличиться мог и российский нападающий «Торонто» Илья Михеев, но его отличным сэйвом остановил Кэри Прайс.

У «Монреаля» результативной передачей отметился российский защитник Александр Романов, который в проигранном матче заработал показатель полезности «+2». 21-летнему игроку не в чем себя винить, но его команда пока не может справиться с мощнейшей атакой главного конкурента по дивизиону. «Торонто» сейчас выглядит настолько мощно, что уже сейчас многие отдают ему победу в Северном дивизионе.