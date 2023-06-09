«Флорида» не побоялась обменять главную звезду. Команда получила кубкового бойца и бьется за трофей

Иногда нужно рисковать и принимать непопулярные решения.

Когда генеральный менеджер «Флориды» Билл Зитто позвонил Джонатану Юбердо, чтобы лично оповестить его об обмене в «Калгари», на другом конце трубки он услышал емкое «Да пошел ты!» и мгновенно последовавшие за ним короткие гудки. Понять разочарование звезды «Пантерз» было нетрудно. Он вместе с Барковым и Экбладом долгие годы был лицом некогда бедовой франшизы, не смотрел в сторону других клубов после провальных сезонов, мощно провел плей-офф в 2021-м и два раза делал скидку клубу при подписании новых соглашений.

А незадолго до самой громкой сделки прошлого межсезонья франкофон впервые в карьере преодолел элитную планку в 100 очков за один регулярный чемпионат и стал номинантом на «Харт Трофи». Обмен из одной из самых анархичных и атакующих команд лиги, живущей на берегу Атлантического океана, в захудалый и холодный Калгари, где от консервативного и замшелого старика Саттера убежали сразу две звезды, казался ему предательством. И точно задел самолюбие.

Сложно представить, сколько времени Зитто решался на этот трейд и готовил себя к неприятному разговору с нападающим. В отличие от своего предшественника Дэйла Тэллона, у бывшего адвоката и выпускника Йеля не было за спиной Кубка Стэнли и огромного авторитета. Но за год до истечения контракта Юбердо ему предстояло решить — заслуживает ли 30-летний край, проваливший последний плей-офф, контракт, аналогичный тому, что ему выписали чуть позже в Альберте.

В глазах фанбазы менеджер, приехавший из системы убогого «Коламбуса» и никогда не работавший на посту ГМ в НХЛ, не имел права на такой обмен после двух сезонов работы в Санрайзе. Да и компенсация, которую он вывалил «Флэймз», казалась абсолютно безумной и несоразмерной — Юбердо, Уигар, не самый бесталанный проспект Швиндт и пик первого раунда. О переплате со стороны «Пантерз» тогда не кричал только ленивый. Не заиграй Мэттью Ткачак с первого сезона во «Флориде», и Зитто вполне мог бы лишиться своего места с формулировкой «за бестолковую растрату». Но в конце концов он не побоялся рискнуть и слить регулярочного бойца на куда более молодого Мэттью Ткачака, который на контрасте с канадцем по-настоящему искрил позапрошлой весной. Как известно, хороший менеджер должен уметь принимать непопулярные решения.

Мэттью Ткачак. Фото USA Today Sports

Босс «Пантер» поставил все на 24-летнего американца, мечтавшего покинуть холодную Альберту, и не прогадал. Жизнь показала, что он был прав на все 100 процентов, и расставила всех по местам. Юбердо всю минувшую регулярку был бледной тенью себя образца прошлого сезона, ныл в прессе на тему того, как его бьет по рукам ограничивающий его индивидуальность Дэрилл Саттер, и несколько раз попал в списки главных разочарований сезона, пролетев вместе с «Огоньками» мимо места в восьмерке Запада. Слабее предыдущего года сыграл и Уигар. Ткачак же играючи выбил вторую сотню подряд, без особой раскачки занял первое место в списке лучших бомбардиров «Флориды», а весной превратился в кубкового монстра, без которого команда Пола Морриса не зашла бы так далеко.

Только вдумайтесь — всего за один неполный плей-офф американец набрал больше очков, чем канадец за четыре розыгрыша Кубка Стэнли в составе «Пантер» (24 против 21). Именно Мэттью — хребет нынешней «Флориды». При всем уважении к Баркову, Верхэге, Монтору и Бобровскому. Сын легенды сборной США может ввязываться в ненужные потасовки, привозить глупые удаления, пропадать на длинные отрезки. Но когда наступают стрессовые моменты, он выходит и спасает «Пантерз». Пусть даже карауля отскоки в метре от чужих ворот.

И кажется, этим плей-офф и обменом Зитто может показать пример остальным коллегам, чьи лидеры растворяются при первых же сложностях. Серые и надежные решения застрахованы от неудач. Однако зачастую их недостаточно для результата. Почему бы по пути «Флориды» не пойти «Торонто», где давно напрашивается обмен кого-то из квартета Нюландер — Мэттюс — Таварес — Марнер?