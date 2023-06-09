Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Игры
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 15:45

«Флорида» не побоялась обменять главную звезду. Команда получила кубкового бойца и бьется за трофей

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Хоккеист Мэттью Ткачак.
Мэттью Ткачак.
Фото USA Today Sports
Хоккеист Мэттью Ткачак.
Мэттью Ткачак.
Фото USA Today Sports
1/2
Иногда нужно рисковать и принимать непопулярные решения.

Когда генеральный менеджер «Флориды» Билл Зитто позвонил Джонатану Юбердо, чтобы лично оповестить его об обмене в «Калгари», на другом конце трубки он услышал емкое «Да пошел ты!» и мгновенно последовавшие за ним короткие гудки. Понять разочарование звезды «Пантерз» было нетрудно. Он вместе с Барковым и Экбладом долгие годы был лицом некогда бедовой франшизы, не смотрел в сторону других клубов после провальных сезонов, мощно провел плей-офф в 2021-м и два раза делал скидку клубу при подписании новых соглашений.

А незадолго до самой громкой сделки прошлого межсезонья франкофон впервые в карьере преодолел элитную планку в 100 очков за один регулярный чемпионат и стал номинантом на «Харт Трофи». Обмен из одной из самых анархичных и атакующих команд лиги, живущей на берегу Атлантического океана, в захудалый и холодный Калгари, где от консервативного и замшелого старика Саттера убежали сразу две звезды, казался ему предательством. И точно задел самолюбие.

Сергей Бобровский после победы над &laquo;Вегасом&raquo;. Героический камбэк «Флориды»! Бобровский и Ткачак вернули интригу в финал Кубка Стэнли

Сложно представить, сколько времени Зитто решался на этот трейд и готовил себя к неприятному разговору с нападающим. В отличие от своего предшественника Дэйла Тэллона, у бывшего адвоката и выпускника Йеля не было за спиной Кубка Стэнли и огромного авторитета. Но за год до истечения контракта Юбердо ему предстояло решить — заслуживает ли 30-летний край, проваливший последний плей-офф, контракт, аналогичный тому, что ему выписали чуть позже в Альберте.

В глазах фанбазы менеджер, приехавший из системы убогого «Коламбуса» и никогда не работавший на посту ГМ в НХЛ, не имел права на такой обмен после двух сезонов работы в Санрайзе. Да и компенсация, которую он вывалил «Флэймз», казалась абсолютно безумной и несоразмерной — Юбердо, Уигар, не самый бесталанный проспект Швиндт и пик первого раунда. О переплате со стороны «Пантерз» тогда не кричал только ленивый. Не заиграй Мэттью Ткачак с первого сезона во «Флориде», и Зитто вполне мог бы лишиться своего места с формулировкой «за бестолковую растрату». Но в конце концов он не побоялся рискнуть и слить регулярочного бойца на куда более молодого Мэттью Ткачака, который на контрасте с канадцем по-настоящему искрил позапрошлой весной. Как известно, хороший менеджер должен уметь принимать непопулярные решения.

Хоккеист Мэттью Ткачак.
Мэттью Ткачак.
Фото USA Today Sports

Босс «Пантер» поставил все на 24-летнего американца, мечтавшего покинуть холодную Альберту, и не прогадал. Жизнь показала, что он был прав на все 100 процентов, и расставила всех по местам. Юбердо всю минувшую регулярку был бледной тенью себя образца прошлого сезона, ныл в прессе на тему того, как его бьет по рукам ограничивающий его индивидуальность Дэрилл Саттер, и несколько раз попал в списки главных разочарований сезона, пролетев вместе с «Огоньками» мимо места в восьмерке Запада. Слабее предыдущего года сыграл и Уигар. Ткачак же играючи выбил вторую сотню подряд, без особой раскачки занял первое место в списке лучших бомбардиров «Флориды», а весной превратился в кубкового монстра, без которого команда Пола Морриса не зашла бы так далеко.

Только вдумайтесь — всего за один неполный плей-офф американец набрал больше очков, чем канадец за четыре розыгрыша Кубка Стэнли в составе «Пантер» (24 против 21). Именно Мэттью — хребет нынешней «Флориды». При всем уважении к Баркову, Верхэге, Монтору и Бобровскому. Сын легенды сборной США может ввязываться в ненужные потасовки, привозить глупые удаления, пропадать на длинные отрезки. Но когда наступают стрессовые моменты, он выходит и спасает «Пантерз». Пусть даже карауля отскоки в метре от чужих ворот.

Мэттью Ткачак (19-й номер) и&nbsp;Брэди Ткачак. Мама заставила своих детей не драться друг против друга в НХЛ. История хоккейной семьи Ткачак

И кажется, этим плей-офф и обменом Зитто может показать пример остальным коллегам, чьи лидеры растворяются при первых же сложностях. Серые и надежные решения застрахованы от неудач. Однако зачастую их недостаточно для результата. Почему бы по пути «Флориды» не пойти «Торонто», где давно напрашивается обмен кого-то из квартета Нюландер — Мэттюс — Таварес — Марнер?

Мэттью Ткачак
Сергей Бобровский
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Флорида Пантерз
1
1
Читайте также
Соболенко упустила матчбол и проиграла Муховой в полуфинале «Ролан Гаррос»
«Салават» исключат из КХЛ? Чем грозят уфимскому клубу долги по зарплате
ВС РФ на двух направлениях уничтожили более 50 единиц бронетехники ВСУ
Глава Крыма оценил ход спецоперации по защите Донбасса
WP сообщила об угрозе Саудовской Аравии США после слов Байдена о нефти
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Каролина»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Материалы сюжета: Финал Кубка Стэнли-2023 «Вегас» — «Флорида»: кто заберет трофей?
Морис о победном голе Верхаге: «Всю карьеру он выбрасывает шайбу быстрее, чем кто-либо реагирует»
Кэссиди — о поражении от «Флориды»: «В целом «Вегас» играл правильно»
Маршессо догнал Драйзайтля в гонке снайперов в Кубке Стэнли-2023
Ткачак — о победе над «Вегасом»: «Не знаю, как нам удалось спасти этот матч»
Монтур стал первым защитником «Флориды» с 10 очками в одном розыгрыше Кубка Стэнли
«Флорида» стала второй командой с 10 победами подряд в овертаймах Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Героический камбэк «Флориды»! Бобровский и Ткачак вернули интригу в финал Кубка Стэнли
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Финал Счет в серии
Вегас - Флорида
Вегас - Флорида
2 - 1
1. Вегас - Флорида
5 - 2
2. Вегас - Флорида
7 - 2
3. Флорида - Вегас
3 - 2
4. Флорида - Вегас
0 - 0
5. Вегас - Флорида
0 - 0
2 - 1
1/2 финала
Вегас - Даллас
Вегас - Даллас
4 - 2
1. Вегас - Даллас
4 - 3
2. Вегас - Даллас
3 - 2
3. Даллас - Вегас
0 - 4
4. Даллас - Вегас
3 - 2
5. Вегас - Даллас
2 - 4
6. Даллас - Вегас
0 - 6
4 - 2
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 4
1. Каролина - Флорида
2 - 3
2. Каролина - Флорида
1 - 2
3. Флорида - Каролина
1 - 0
4. Флорида - Каролина
4 - 3
0 - 4
Второй раунд
Вегас - Эдмонтон
Вегас - Эдмонтон
4 - 2
1. Вегас - Эдмонтон
6 - 4
2. Вегас - Эдмонтон
1 - 5
3. Эдмонтон - Вегас
1 - 5
4. Эдмонтон - Вегас
4 - 1
5. Вегас - Эдмонтон
4 - 3
6. Эдмонтон - Вегас
2 - 5
4 - 2
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
4 - 1
1. Каролина - Нью-Джерси
5 - 1
2. Каролина - Нью-Джерси
6 - 1
3. Нью-Джерси - Каролина
8 - 4
4. Нью-Джерси - Каролина
1 - 6
5. Каролина - Нью-Джерси
3 - 2
4 - 1
Даллас - Сиэтл
Даллас - Сиэтл
4 - 3
1. Даллас - Сиэтл
4 - 5
2. Даллас - Сиэтл
4 - 2
3. Сиэтл - Даллас
7 - 2
4. Сиэтл - Даллас
3 - 6
5. Даллас - Сиэтл
5 - 2
6. Сиэтл - Даллас
6 - 3
7. Даллас - Сиэтл
2 - 1
4 - 3
Торонто - Флорида
Торонто - Флорида
1 - 4
1. Торонто - Флорида
2 - 4
2. Торонто - Флорида
2 - 3
3. Флорида - Торонто
3 - 2
4. Флорида - Торонто
1 - 2
5. Торонто - Флорида
2 - 3
1 - 4
Первый раунд
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
4 - 2
1. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 7
2. Торонто - Тампа-Бэй
7 - 2
3. Тампа-Бэй - Торонто
3 - 4
4. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 5
5. Торонто - Тампа-Бэй
2 - 4
6. Тампа-Бэй - Торонто
1 - 2
4 - 2
Вегас - Виннипег
Вегас - Виннипег
4 - 1
1. Вегас - Виннипег
1 - 5
2. Вегас - Виннипег
5 - 2
3. Виннипег - Вегас
4 - 5
4. Виннипег - Вегас
2 - 4
5. Вегас - Виннипег
4 - 1
4 - 1
Колорадо - Сиэтл
Колорадо - Сиэтл
3 - 4
1. Колорадо - Сиэтл
1 - 3
2. Колорадо - Сиэтл
3 - 2
3. Сиэтл - Колорадо
4 - 6
4. Сиэтл - Колорадо
3 - 2
5. Колорадо - Сиэтл
2 - 3
6. Сиэтл - Колорадо
1 - 4
7. Колорадо - Сиэтл
1 - 2
3 - 4
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 3
1. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
2. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
3. Рейнджерс - Нью-Джерси
1 - 2
4. Рейнджерс - Нью-Джерси
1 - 3
5. Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 0
6. Рейнджерс - Нью-Джерси
5 - 2
7. Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 0
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 2
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 2
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
3 - 2
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 5
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 3
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 5
4 - 2
Бостон - Флорида
Бостон - Флорида
3 - 4
1. Бостон - Флорида
3 - 1
2. Бостон - Флорида
3 - 6
3. Флорида - Бостон
2 - 4
4. Флорида - Бостон
2 - 6
5. Бостон - Флорида
3 - 4
6. Флорида - Бостон
7 - 5
7. Бостон - Флорида
3 - 4
3 - 4
Даллас - Миннесота
Даллас - Миннесота
4 - 2
1. Даллас - Миннесота
2 - 3
2. Даллас - Миннесота
7 - 3
3. Миннесота - Даллас
5 - 1
4. Миннесота - Даллас
2 - 3
5. Даллас - Миннесота
4 - 0
6. Миннесота - Даллас
1 - 4
4 - 2
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
4 - 2
1. Каролина - Айлендерс
2 - 1
2. Каролина - Айлендерс
4 - 3
3. Айлендерс - Каролина
5 - 1
4. Айлендерс - Каролина
2 - 5
5. Каролина - Айлендерс
2 - 3
6. Айлендерс - Каролина
1 - 2
4 - 2
Результаты / календарь
20.05
21.05
23.05
24.05
25.05
26.05
28.05
30.05
4.06
6.06
9.06
11.06
14.06
9.06 03:00
Флорида – Вегас
 3 : 2 ОТ
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости