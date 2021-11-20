Российский нападающий, которого обвиняют в допинге, отлично начал сезон. Он может пригодиться сборной на Олимпиаде

Валерий Ничушкин поучаствовал в разгроме новичка НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Колорадо» — 3:7 (0:2, 0:4, 3:1)

Голы: Бураковски — 5 (бол.), 4:04 — 0:1. Ничушкин — 2 (мен., Джост, Мюррей), 6:39 — 0:2. Макар — 4 (Кадри), 23:01 — 0:3. Бураковски — 6 (бол., Макар, Кадри), 25:33 — 0:4. Макар — 5 (Хелм), 32:48 — 0:5. Э. Джонсон — 2 (Рантанен, Шервуд), 37:17 — 0:6. Обе-Кубель — 1 (Джост, Ньюхук), 44:47 — 0:7. Эберле — 9 (бол., Юханссон, Данн), 45:57 — 1:7. Танев — 7 (бол., Соуси, Ларссон), 48:30 — 2:7. Блэкуэлл — 1 (Донской), 55:12 — 3:7.

Вратари: Дриджер (Грубауэр, 25:33) — Кемпер.

Штраф: 20 — 10.

Броски: 28 (7+6+15) — 30 (11+14+5).

Наши: — - Ничушкин (17.40/3/+1).

20 ноября. Сиэтл. «Клаймэт Пледж Арена».

Посредственное выступление «Ванкувера» в далеко не самом мощном Тихоокеанском дивизионе — одна из главных загадок нынешнего сезона. Три классных звена в атаке, прогрессирующий вратарь Тэтчер Демко, более-менее адекватный подбор защитников — из этих компонентов главный тренер Трэвис Грин лепит что-то совершенно невнятное. Все больше кажется, что специалист не понимает, как правильно использовать имеющиеся в его распоряжении ресурсы. Для этого состава требуется более тонкая настройка, а не только требование работать по всей площадке.

Команда хуже некуда действует в меньшинстве, занимая по этому показателю последнее место в лиге с жалкими 60 процентами. Большинство получше, но не сильно: 27-я строчка (14,5 процента). Пока проваливает сезон самый дорогой нападающий команды Элиас Петтерссон, получающий 7,35 миллиона долларов в год. В 17 играх у него всего 9 (3+6) очков.

Менеджмент клуба поддерживает Грина, несмотря на серию из пяти поражений подряд и невыразительную игру. Но еще пара недель такого «фееричного» хоккея, и чьи-то головы точно полетят. Болельщики устали терпеть мучения последних лет и периодически требуют не только отставки генерального менеджера Джима Беннинга, но и продажи клуба его владельцем Франческо Аквилани.

Дом с вывеской «Кэнакс» со всех сторон полыхает синим пламенем, но в этой ситуации на удивление неплохо чувствует себя новичок команды Василий Подколзин. Россиянин постепенно адаптируется к НХЛ, заслужил доверие тренерского штаба и в последнее время стабильно играет в равных составах в звене с лучшим нападающим команды Джей Ти Миллером. Действовать просто и надежно, ничего лишнего не придумывать, работать на партнеров — Подколзин постоянно придерживается этих прописных истин. Для дебютного сезона дела у него идут неплохо. Старательные работяги с хорошим пониманием игры в цене в любой лиге мира и для любого тренера.

Подколзину иногда достается время даже в большинстве. Привычные сочетания совершенно не работают, поэтому Грин старается чем-то удивить. Россиянин, располагающийся в таких ситуациях в непосредственной близости от чужих ворот, сегодня заработал первую голевую передачу в энхаэловской карьере. Его заслуга в заброшенной шайбе не слишком велика, но голкипера соперника Эрика Комри он как минимум отвлекал, двигаясь на пятачке.

Говорить об олимпийских перспективах Подколзина на данный момент наивно. Но похвалы он точно заслуживает. Неслучайно Грин выпустил его на лед после того, как «Виннипег» в формате «шесть на пять» сократил в концовке разрыв в счете до минимума. Россиянин на левом борту сначала не смог вывести шайбу из своей зоны, но затем под жестким давлением сыграл как ветеран лиги с 15-летним стажем и с помощью партнеров добился-таки своего. Углядеть вину Василия в пропущенной ранее шайбе от Николая Элерса можно, но небольшую. Датчанин сделал клоуна из проводящего неплохой на общем фоне сезон защитника Куинна Хьюза. Россиянин чуть не успел на помощь.

Однако даже победа, во многом добытая за счет отличных действий Демко, общей картины для «Кэнакс» не меняет. Игравший второй матч за два дня «Виннипег» после тяжелого выезда в Эдмонтон смотрелся не хуже и заслуживал как минимум ничьей. Российский форвард «Джетс» Евгений Свечников был очень активен и органично смотрелся в третьей, силовой тройке с Адамом Лаури и Дженсеном Харкинсом.

Жалкий новичок лиги

«Сиэтл» не сможет повторить историю «Вегаса» и в свой первый же сезон стать конкурентоспособной командой в лиге. Последнее место в Тихоокеанском дивизионе покинуть новичку будет невероятно сложно. «Колорадо», который играет без своего травмированного капитана Нэйтана Маккиннона, в гостях прошелся по «Кракену» огнем, мечом и атомной бомбой. Только при счете 7:0 в свою пользу «Эвеланш» отпустили педаль газа и дальше катались по инерции.

Похоже, назначение Дэйва Хакстолла на пост главного тренера «Сиэтла» было ошибкой. Команда старается, много двигается, агрессивно летит вперед, но о четкой системе и балансе в своих действиях имеет мало представления. Шикарный бросок Валерия Ничушкина в меньшинстве сделал бы честь любому снайперу — у голкипера Криса Дриджера не было ни единого шанса отбить шайбу, влетевшую в дальнюю девятку.

Россиянин, у которого были проблемы со здоровьем, проводил всего лишь пятый матч в нынешнем чемпионате. Во всех из них «Колорадо» одержал победы. Во второй тройке с Назимом Кадри и Андре Бураковски челябинец по большей части отвечает за черновую работу и смотрится уверенно. В олимпийской сборной России лишним бы точно не был. Остается надеяться, что от обвинения в использовании допинга еще в 2013-м удастся отбиться в юридическом поле.