В НХЛ дебютировал еще один российский вратарь. Он вышел после того, как его напарник пропустил с центра площадки

Артем Загидулин сыграл первый матч в лиге.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Калгари» — 6:1 (2:0, 2:1, 2:0)

Голы: Батерсон — 6 (Штюцле, Анисимов), 7:45 — 1:0. Гудбрэнсон — 1 (Тирни), 9:27 — 2:0. Лучич — 5 (Дюбе, Танев), 21:41 — 2:1. К. Браун — 5, 24:39 — 3:1. Бреннстрем — 2, 27:24 — 4:1. Уайт — 3 (Пол), 44:55 — 5:1. Уайт — 4 (Шабо), 54:46 — 6:1. Вратари: Мюррей — Риттих (Загидулин, 31:47). Броски: 31 (13+10+8) — 30 (5+10+15). Наши: Анисимов (15.48/0/+1), Дадонов (11.40/0/+2), Зайцев (22.46/0/0), Зуб (21.29/0/+2) — Нестеров (18.58/4/0).

26 февраля. Оттава. Canadian Tire Centre.

Сегодня в НХЛ дебютировал еще один российский вратарь. К Илье Сорокину и Алексею Мельничуку, впервые сыгравшим в лиге в этом сезоне, присоединился Артем Загидулин из «Калгари».

Он появился на льду в середине второго периода в матче против «Оттавы», когда заменил Дэвида Риттича. На тот момент счет был 4:1 в пользу «Сенаторз», а перед заменой чех пропустил с центра площадки. Риттич настолько был недоволен, что решил головой поровнять стены. Помогло ли — узнаем позже.

Вот и первый сэйв россиянина в лиге. Всего Загидулин отбил 9 бросков из 11.

Artyom Zagidulin makes his first NHL save and it's nice. #Flames pic.twitter.com/1CrkqKPhqr — Mike Gould (@miketgould) February 26, 2021

«Флорида» — «Даллас» — 3:2 (0:0, 0:2, 3:0)

Голы: Павелски — 10 (бол., Даулинг, Хейсканен), 22:10 — 0:1. Бенн — 4 (Клингберг, Факса), 37:49 — 0:2. Барков — 8 (Уигар, Юбердо), 53:39 — 1:2. Строльман — 2 (Марчмент, Луостаринен), 54:31 — 2:2. Ватрано — 5 (Веннберг, Хернквист), 56:50 — 3:2. Вратари: Бобровский — Эттингер (59:00). Штраф: 4 — 2. Броски: 35 (10+10+15) — 39 (11+17+11). Наши: — - Гурьянов (16.35/2/0).

26 февраля. Майами. BB&T Center.

Говорить о том, что черная полоса Сергея Бобровского закончилась — слишком преждевременно. Но сегодня после двух игр в запасе голкипер появился на льду с первых минут и наконец-то напомнил себя прежнего. Тренер «Пантерз» даже назвал эту победу вратарской.

Начиналось все не так удачно. С учетом прошлой встречи флоридцы не могли распечатать ворота «Далласа» на протяжении пяти периодов. В прошлой игре настоящие чудеса вытворял Антон Худобин, отразивший 43 броска и заработавший «сухарь», но сегодня он получил заслуженный отдых. В старте появился Джей Эттингер.

Отдельного внимания заслуживает ветеран «Далласа» Джо Павелски, который забросил свою 10-ю шайбу в сезоне. Среди всех действующих американских игроков он — третий бомбардир (812 очков) в НХЛ после Фила Кессела (875) и Патрика Кейна (1053). 36-летний форвард отметился в большинстве и в текущем сезоне вышел в лидеры лиги по этому показателю (8 голов).

В составе «Флориды» нельзя обойти стороной защитника Кита Яндла. Американец провел в НХЛ свой 885-й матч подряд без травм. Это третий показатель в истории лиги после Гэрри Ангера (914) и Дуга Джарвиса (964). Железные люди — они такие.

Atta boy, Yands. ?



He is now third all-time in @nhl Ironman history, playing tonight in his 885th consecutive game.#DALvsFLA | @ukginc pic.twitter.com/QfStYLfnYT — Florida Panthers (@FlaPanthers) February 26, 2021

Уступая в счете 0:2, «Пантерз» сумели найти в себе силы и стали четвертой командой в этом сезоне, которая совершила камбэк с несколькими голами в третьем периоде. Победная шайба за три минуты до сирены на счету Фрэнки Ватрано.

Never EVER count the @FlaPanthers out.



This team is legit. pic.twitter.com/arOTTADdbO — NHL (@NHL) February 26, 2021

Сергей Бобровский признан второй звездой матча. Может быть, победа поможет ему почувствовать уверенность в себе, ведь тренерский штаб неоднократно заявлял, что ждет от Сергея именно этого.

Always hug your goalie ?? pic.twitter.com/np2F6K5pzK — Florida Panthers (@FlaPanthers) February 26, 2021

«Тампа-Бэй» — «Каролина» — 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Голы: Пеши — 2 (Фаст, Ахо), 14:23 — 0:1. Сергачев — 1 (Пойнт), 32:39 — 1:1. Гурд — 5 (Хедман), 46:22 — 2:1. Гудроу — 5 (п.в.), 58:44 — 3:1. Вратари: Макэлинни — Раймер (58:13 — 58:44, 59:05). Штраф: 12 — 12. Броски: 22 (6+8+8) — 32 (13+12+7). Наши: Волков (9.03/1/+1), Сергачев (24.19/4/+1) — Свечников (18.24/1/-1).

26 февраля. Тампа. Amalie Arena.

«Тампа» окончательно нашла ключи к воротам «Каролины». Если в первых двух очных встречах сезона «молнии» не забили «Харрикейнз» ни одного гола, то в последних трех матчах делают это без особых проблем.

В составе флоридцев отсутствовал Андрей Василевский, который в прошлой игре против «Каролины» оформил «сухарь». Зато эффектную шайбу забросил Михаил Сергачев. Российский защитник разобрался с обороной соперника, как настоящий форвард.

Smooth Sergy ? pic.twitter.com/lNj0ZKJoHk — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) February 26, 2021

А вот так Янни Гурд забросил победную шайбу.

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников провел на льду 18 с половиной минут, очков не набрал и заработал «минус 1».