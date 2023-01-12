Двухметровый американец — главное открытие сезона НХЛ. Его игру похвалил даже Овечкин

Тэйдж Т омпсон удивляет всех.

Битва за награду лучшему снайперу регулярного чемпионата разгорелась нешуточная. На данный момент среди основных претендентов на «Морис Ришар Трофи» можно выделить как минимум пять главных фаворитов, но увидеть в этом списке Тэйджа Томпсона ожидали немногие. За свою карьеру в НХЛ 25-летний форвард «Баффало» только дважды забивал больше десяти шайб за сезон, но начиная с прошлого года форвард демонстрирует просто сумасшедший прогресс. В текущем чемпионате только Коннор Макдэвид и Давид Пастрняк забросили больше американца. Неплохо для игрока, от которого еще недавно «Сэйбрз» хотели избавиться, но в итоге Томпсон никому в лиге не понадобился.

Двухметровый гигант

Прямо сейчас на счету Тэйджа 31 заброшенная шайба, и с большим отрывом он не только лучший снайпер в команде, но и бомбардир (57 очков). Второй сезон подряд форвард держит марку, и нет сомнений, что он установит свой

новый рекорд результативности. В предыдущем чемпионате за 78 матчей Томпсон забил 38 голов и отдал 30 передач, а на данный момент он идет по графику в почти полтора балла за игру. Бросается в глаза и то, как форвард подтянул свой показатель полезности. Прошлый сезон он закончил с «-17» (третий худший результат среди нападающих «Сэйбрз»), но сейчас у Тэйджа «+13», и это третий показатель во всей команде. Удивительно, насколько грамотно он стал пользоваться своими габаритами.

Рост Томпсона 198 сантиметров, и он один из самых высоких игроков НХЛ. С весом почти 100 килограммов он становится серьезной преградой для любого соперника, хотя такие внушительные габариты не всегда идут на пользу центральным нападающим. Однако Тэйдж научился максимально продуктивно работать со своей комплекцией. У форварда мощный бросок, он умеет прикрыть шайбу корпусом, побороться за нее у бортов и часто бывает полезен в прессинге. Скоростью американец похвастаться не может, но даже при таких раскладах он успевает отработать в обороне, а его катание для двухметрового игрока находится на приличном уровне. Своими длинными руками он может соорудить гол-красавец, что недавно доказал голкиперу «Тампы» Брайану Эллиоту.

Тэйдж постоянно попадает в видеонарезки лучших игровых моментов, и его ожидаемо выбрали для участия в Матче звезд НХЛ, который пройдет в феврале во Флориде. Минувшим летом Томпсон подписал новый семилетний контракт с «Баффало» на 50 миллионов долларов, но он вступит в силу в сезоне-2023/24. На данный момент форвард играет за полтора миллиона и может стать первым игроком «Сэйбрз» после Пэта Лафонтена и Александра Могильного с 50 голами и 100 очками за регулярный чемпионат. Пока не похоже, что Тэйдж собирается сбавлять обороты. В декабре он выдал фантастический матч против «Коламбуса» и забросил пять шайб, четыре из которых были оформлены в первом периоде.

До Томпсона последним игроком из Северной Америки с пента-триком был Марио Лемье (5 шайб в ворота «Сент-Луиса» в 1996 году), а в истории клуба только Дэйву Андрейчаку удавалось подобное (1986). «В игре Тэйджа есть элементы, которые напоминают мне Марио Лемье. Я знаю, о чем говорю, ведь мы играли вместе с Марио. В «Баффало» поступили правильно, что терпеливо развивали Томпсона. Он из тех парней, ради которых люди будут тратить по 150 долларов за билет, чтобы посмотреть на его игру», — говорит известный тренер Рик Токкет. Похвалил Тэйджа и Александр Овечкин. В матче против «Вашингтона» американец оформил хет-трик и принес своей команде победу в овертайме.

«Томпсон — крупный и сильный парень. Вы тоже заметили, как хорошо он контролирует шайбу? У него отличный бросок, и его можно использовать как настоящее оружие», — сказал капитан «Кэпиталз». А ведь еще недавно о Тэйдже практически не говорили. Когда после очередного провального сезона «Баффало» устроил распродажу и клуб покинули Джек Айкел, Сэм Райнхарт, Расмус Ристолайнен, Томпсон также был в очереди на выход. Однако, по информации некоторых инсайдеров, форвард настолько не котировался на рынке, что один из клубов даже пожалел за американца пик пятого раунда драфта. Кто бы тогда мог подумать, что вскоре Тэйдж будет звездой лиги?

Влияние тренера

Немалую роль в таком преображении форварда сыграл и главный тренер «Сэйбрз» Дон Гранато, который работал с Томпсоном еще в юниорской сборной США. 55-летний наставник прекрасно знает о сильных сторонах форварда и перевел его с правого фланга в центр нападения. Идея сработала, а звено Так — Томпсон — Скиннер стало одним из лучших в нынешнем сезоне во всей лиге. Между игроками возникло отличное взаимопонимание, а на троих они заработали уже 138 очков. «Я хорошо помню Тэйджа еще подростком. Для меня невероятно важно быть частью его прогресса и наблюдать за игрой этого парня. Даже не сомневаюсь, что впереди его ждут большие достижения», — говорил недавно Гранато.

А ведь в «Баффало» Томпсон мог даже не оказаться. На драфте 2016-го под 26-м номером его выбрал «Сент-Луис», но уже после дебютного сезона, где игрок набрал 9 (3+6) очков, он был обменян в «Сэйбрз». Тэйдж стал частью большой сделки, в результате которой состав «Блюз» пополнился Райаном О'Райлли. В качестве компенсации «Сэйбрз» получили трех форвардов — Владимира Соботку, Патрика Берглунда и Томпсона. Помимо этого, «Сент-Луис» отдал два драфт-пика — первый раунд в 2019 году и второй раунд в 2021 году. Тот обмен быстро стал казаться провальным для «Баффало». Берглунд сбежал в Швецию, Томпсон получил травму и выбыл на весь сезон, а из-за чемпионства «Сент-Луиса» пик первого раунда был низким.

Удивительно, что спустя столько времени сделка заиграла для «Сэйбрз» другими красками. «Это определенно приятное чувство. У меня ушли годы, чтобы выйти на свой нынешний уровень. Порой было очень трудно морально, но тяжелые ситуации только закаляют характер. Я до сих пор требую от себя большего и знаю, что могу этого достичь. Необходимо всегда поддерживать чувство спортивного голода, и с этим у меня проблем нет. Я полон мотивации продолжать развиваться», — говорит Томпсон. Тэйдж никогда не был звездой на юниорском или молодежном уровне, но он доказал, что лучше раскрыться позже, чем никогда. Пока еще рано судить, временная ли это вспышка игрока, но заявку на топ-уровень Томпсон уже точно сделал.