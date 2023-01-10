НХЛ против русофобии. Сколько наших сыграет в Матче звезд?

Овечкин, Кучеров, Капризов и другие топы.

Новость, которая точно огорчила Доминика Гашека: шесть российских игроков вызваны на Матч звезд НХЛ. Он пройдет 3 и 4 февраля во Флориде. Лига снова подтвердила, что не смотрит на национальность, а придерживается спортивного принципа. Бизнес для руководителей превыше всего. Россияне зажигают в НХЛ, переписывают вечные рекорды — как можно представить уикенд без наших игроков? Матч звезд НХЛ проводят в формате турнира по хоккею 3х3. В первый день состоятся конкурсы мастерства, во второй — матчи в укороченных составах. Четыре дивизиона начнут с полуфиналов, победители выйдут в решающий матч, по итогам которого определят обладателя денежного приза.

Александр Овечкин. Фото Global Look Press

Участников Матча звезд отбирают в два этапа. На первом отдел хоккейных операций НХЛ включил по одному игроку от каждой команды. Следующий шаг сделают болельщики. Они через голосование, которое продлится до 17 января, выберут еще 12 хоккеистов. К каждому дивизиону присоединятся один вратарь и два полевых игрока. Лига следует принципам равноправия. На празднике будут представлены 32 клуба, какое бы место в таблице они ни занимали. Выбранная лигой позиция покажется спорной, но в данном случае выдержан баланс интересов. Прокатить мимо Матча звезд беспросветных аутсайдеров будет неправильно.

В состав первых 32 счастливчиков вошли шесть россиян. Для Игоря Шестеркина и Андрея Свечникова ближайший праздник станет первым в карьере. Чего не скажешь про Александра Овечкина. Капитан «Вашингтона» собирается на восьмой «Олл-Стар». Хотя приглашали форварда намного чаще, но ранее Овечкин пять раз отказывался, за что получал дисквалификации. Пропуск Матча звезд Овечкин объяснял разными причинами, в том числе желанием восстановиться и подготовиться к решающей части сезона. Однако в этом году Александр подтвердил, что сыграет в Санрайзе. Учитывая, как НХЛ озабочена снайперской погоней за Уэйном Гретцки, Овечкину не оставалось другого выбора, кроме как прилететь на «Олл-Стар» в знак благодарности за внимание к карьере и забитым голам.

На прошлом Матче звезд Александра заменил Кирилл Капризов. В этом году фронтмен «Миннесоты» заслужил личное приглашение. Мы думаем об «Уайлд» — и вспоминаем Капризова. Мы говорим о Капризове — и предсталяем «Миннесоту». Кто, если не российский форвард, должен представить клуб в Санрайзе?

Не возникает вопросов по выбору Никиты Кучерова. Лучший бомбардир «Тампы» и второй ассистент лиги известен фирменными трюками и способен удивить болельщиков в формате 3х3. Буллитом без броска Кучеров прославился на весь хоккейный мир. Пока Никита — единственный россиянин в Атлантическом дивизионе, но все может изменить голосование болельщиков.

В число 11 дебютантов Матча звезд вошел Андрей Свечников. Форвард — лучший снайпер и второй бомбардир «Каролины». Последние годы Свечников-младший прогрессировал и вжился в роль лидера «Харрикейнз». Его пригласили заслуженно. Лига заинтересована в новых героях, хотя Андрей далеко не дебютант, но вызов на «Олл-Стар» повысит его популярность.

Владимир Тарасенко. Фото USA Today Sports

Приглашен в сборную Центрального дивизиона Владимир Тарасенко. Правда, форвард «Сент-Луиса» сейчас травмирован, и неизвестно, когда вернется на лед. Нападающий повредил кисть, блокируя бросок. Пока информация о замене не поступала, но в случае чего логично, что лига выберет другого игрока «Блюз». Кайру? Томас? Бучневич? Выбор есть.

Критерии отбора игроков отделом по хоккейным операциям остаются в тайне. Открыты только итоги процесса из 32 хоккеистов. Удивительно, что мимо Матча звезд в очередной раз прокатили Артемия Панарина. Болельщики могут исправить несправедливость, но сам факт, что один из самых ярких — и в хоккее, и вне льда — игроков лиги за восемь лет ни разу не участвовал на Матче звезд, настораживает и заставляет задуматься.

Впрочем, радует, что старания шести россиян не остались незамеченными. В то же время пока на «Олл-Стар» не приглашен ни один чех и только один финн — вратарь «Нэшвилла» Юусе Сарос. Российская делегация будет самой представительной из Европы. Своим выбором лига показала, что русофобские принципы не работают в большом бизнесе. Лучшие игроки встретятся в Санрайзе и устроят праздник для болельщиков. И в паспорт никому заглядывать не будут.