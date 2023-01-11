У самого талантливого защитника мира прорыв в НХЛ. Он может стать суперзвездой лиги на долгие годы

Расмуса Далина не остановить.

Помните драфт 2018 года? Шведы наверняка его долго не забудут. Под первым номером был выбран защитник Расмус Далин. Мало того что невероятный талант, так еще и всего второй швед, которого взяли так высоко.

В 1989-м «Нордикс» впервые в НХЛ выбрали под первым номером европейца, им стал швед Матс Сундин. Форвард поехал покорять Квебек через год и провел шикарную карьеру в лиге. Пятый бомбардир среди европейских хоккеистов в истории, член Зала хоккейной славы, 1349 очков в 1346 встречах.

От Далина ожидания были не меньшие. И, возможно, на первых порах именно это и подкосило Расмуса.

Далин на драфт выходил не просто перспективным игроком, а почти звездой чемпионата Швеции. Играл почти по 20 минут за матч в составе «Фрелунды», установил рекорд шведской лиги по количеству набранных очков среди защитников младше 18 лет (7+13 за 41 игру). В год драфта Расмус отыграл на молодежном чемпионате мира и даже принял участие в двух встречах на Олимпиаде.

Так что летом 2018-го в Далласе, где проходил сам драфт, у «Баффало», выбиравшего первым, был единственный кандидат. Да, вторым в котировках шел талантливый Андрей Свечников, но когда у тебя в ростере мешок перспективных форвардов, а игра не идет, значит, пора взять будущую звезду на другую позицию.

«Он защищается как Лидстрем, катается как Эрик Карлссон», — напишет в 2017 году журналист Рэй Ферраро.

Многие видели в нем игрока франшизы и парня, который вытащит клуб со дна. Однако в очередной раз стало понятно (почему с этим не определились раньше?): даже талантливый хоккеист никогда не изменит клуб в одиночку.

Расмус Далин празднует заброшенную шайбу. Фото USA Today Sports

Первые сезоны в НХЛ

Расмус Далин в НХЛ никакой не «баст». И провалом тот выбор на драфте не мог считаться даже до прорывного сезона-2022/23. Бастом фанаты называют игрока, который не оправдал всеобщих ожиданий. Так, например, уже несколько лет обзывают Алексиса Лафренье и начинают шептаться о первом номере прошлого драфта Юрае Слафковском.

Но разве можно так назвать защитника, который в двух из трех первых сезонов

на контракте новичка набирал 40+ очков? По ожидаемым голам швед вошел в топ-30 в первой же регулярке (2018/19) среди защитников в НХЛ, показав результат лучше (8,6), чем, например, Иван Проворов (7,8).

Expected goals (xG) — это модель по определению ожидаемых голов. Сложная система вычислений основывается на таких показателях, как расстояние броска, угол, тип броска, позиция, формат игры.

Хорошо оценить статистику игрока в первые несколько лет непросто, ведь только первый и четвертый сезоны у него получились полноценными. Второй и третий год в НХЛ были укороченными из-за пандемии, и Расмус сыграл не больше 60 матчей в регулярном чемпионате.

Однако если взглянуть на цифры первого и четвертого сезонов, можно заметить, что статистика шведа пошла в лучшую сторону. И здесь речь даже не о количестве набранных очков (хотя это тоже здорово), а именно о качестве игры в обороне.

Расмус стал реже допускать потери шайбы — особенно в своей зоне. В первом сезоне у Далина было большое количество потерь — 79 (и 51 в своей зоне). Это 18-й показатель в лиге, только здесь чем выше, тем хуже. Например, лидером по потерям в сезоне-2018/19 был защитник «Флориды» Майк Матесон (135). После дебютного года Расмус допускал уже заметно меньше огрехов, особенно в своей зоне. Швед — атакующий защитник, поэтому совсем без потерь обойтись невозможно, но теперь он не входит в число самых привозящих игроков НХЛ.

А если говорить про набранные очки, в прошлой регулярке Далин стал заметно чаще и лучше регулировать игру на площадке. Он стал настоящим диспетчером атак. Из 40 результативных передач 21 — это первый ассист на гол. У всей команды лучше было только у форварда Джеффа Скиннера (23).

Постепенно швед прибавлял и в «физике». Например, прошлый сезон стал лучшим не только по очкам, но и по количеству силовых приемов. 121 — это первый показатель в команде по итогам регулярки.

Расмус Далин и Тейдж Томпсон. Фото USA Today Sports

Нынешний сезон будет лучшим в карьере?

Этот год для «Баффало» может стать действительно прорывным. Наконец-то все молодые игроки, выбранные на драфте за последние годы, стали проявлять себя в основной команде. 21-летний центр Дилан Козенс проводит лучший сезон в карьере, его ровесники Джек Куинн и Джей Джей Петерка играют по 13 минут и набирают много очков. А защитник Оуэн Пауэр, которого «Клинки» выбрали первым на драфте-2021, проводит на льду больше 20 минут.

«Баффало» не просто прибавил в результативности. Прямо сейчас это вторая команда по голам во всем чемпионате (152). При этом клуб пока даже не является уверенным претендентом на место в плей-офф.

Сезон-2022/23 для Далина обещает стать выдающимся. Уже сейчас он почти в шаге от личных бомбардирского и снайперского рекордов. Всего за 38 игр он забросил 13 шайб и сделал 36 результативных передач. Бездумный компьютер Eliteprospects прогнозирует безумные 98 очков для шведа в этой регулярке, если не случится травм, а результативность парня не спадет.

Вряд ли Расмус наберет так уж много очков. Но сейчас он оказывает сумасшедшее влияние на игру своей команды.

Далин может впервые в карьере завершить сезон с положительным показателем полезности. Сейчас у него «+17», а лучший показатель до этого — «-7». Но это мелочи. Главные цифры впереди, все сравнения — с другими защитниками.

Во-первых, Далин монстр по игровому времени — 26:21. Он девятый в лиге среди защитников на данный момент.

Во-вторых, Расмус — третий по ожидаемым голам (9,3), впереди только Роман Йоси («Нэшвилл») и Кэйл Макар («Колорадо»). Реальных голов, правда, у шведа больше, чем у них, — 13.

В-третьих, что самое главное, Расмус наконец-то далеко от группы игроков, совершающих много ошибок. Всего 31 (19 в своей зоне) в 38 играх нынешнего сезона — это 25-й показатель в лиге. Худший в регулярке сейчас защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон (57), а в своей зоне чаще остальных ошибался Дарнелл Нерс из «Эдмонтона» (45).

Далин играет много, но теперь заметно аккуратнее. Меньше огрехов в обороне, больше результативных действий в атаке. Схема простая, но как тяжело ее реализовать без всех компонентов. Таких, например, как оборонительный защитник в пару к Расмусу.

Расмус Далин блокирует бросок Сидни Кросби. Фото USA Today Sports

Нельзя сказать, что для него нашли идеального кандидата. Больше всего времени швед провел с американцем Маттиасом Самуэльссоном, и пара обороны показывала неплохие цифры по xG (14,3), но с ними на льду, в сравнении с игрой Далина с другими хоккеистами, больше показатели ожидаемых голов в ворота «Баффало» (13,6).

Расмусу дали больше свободы и не ограничивают действия в атаке, за счет чего в том числе «Баффало» и стал одной из самых результативных команд на момент начала января. Правда, Самуэльссон пока человек в НХЛ новый и не идеален в обороне, за счет чего ошибок избежать не получается.

Периодически Далин играет вместе с молодым Оуэном Пауэром, которого переделали в помощника шведа из атакующего хоккеиста (7,6 против 7,9), и с Брайсоном (3,7 и 3,6).

Текущий сезон Далин проводит на уровне звезды лиги, он один из претендентов на звание лучшего защитника регулярки — «Норрис Трофи». Пока в битве за приз уверенно лидирует Эрик Карлссон из «Сан-Хосе». Швед обрел вторую молодость и идет первым по очкам (55), а Расмус отстает сразу на девять баллов.

Но у лидера «Баффало» впереди еще десяток лет, и с нынешним уровнем игры он регулярно будет попадать в число фаворитов на этот трофей.

Сами «Клинки» пока только выходят из долгого кризиса. Команда избавилась от токсичных хоккеистов вроде Джека Айкела и, получив второе дыхание, пошла вверх. Все, конечно, не только из-за прогресса Далина. Выстрелил форвард Тейдж Томпсон, который претендует на звание лучшего снайпера сезона. Заиграли молодые ребята, высоко выбранные на драфте. Много талантов в команде было и раньше, но только сейчас все они стали прогрессировать в единый организм.

Возможно, именно во главе с Расмусом «Баффало» и преодолеет многолетний кризис.