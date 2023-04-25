Голодный до побед Самсонов переигрывает сытого Василевского. Лидерам «Тампы» нужна перезагрузка

Основной голкипер «Молний» разочаровывает в плей-офф.

Безумная развязка четвертого матча «Тампы» и «Торонто» накалила интригу в серии. «Мэйпл Лифс» устроили действующим финалистам Кубка Стэнли головокружительный камбэк, отыгрались с 1:4 и забрали важнейший матч в овертайме. Игре добавляет уникальности установленный «Молниями» антирекорд. Никогда прежде «Тампа» не проигрывала в плей-офф, когда вела в три шайбы в третьем периоде. От прохода во второй раунд и снятия торонтовского проклятия осталась одна победа. Победа, которую придется отвоевать так же ожесточенно, как бойцы (теперь это слово подходит к команде) Шелдона Кифа сделали в третьем и четвертом матчах.

Самую обсуждаемую серию первого раунда подавали через дуэль российских вратарей. Обладатель «Везины» Андрей Василевский против перезапустившего карьеру в «Лифс» Ильи Самсонова. Изначально предпочтения отдавались доказавшему, как умеет ходить по головам в плей-офф, Василевскому.

С уфимским воспитанником в рамке «Тампа» нажила три финала подряд, два из которых завершились чемпионскими парадами со всеми вытекающими. Превосходство Андрея подтвердил первый матч. «Лайтнинг» прописали «Торонто» жгучую пощечину. Самсонов пропустил шесть шайб за 40 минут и третий период досматривал со скамейки. Однако крупное поражение не сломало Илью — со второго матча голкипер выходит в старте и переигрывает более опытного коллегу.

«Тампа» обожглась два матча кряду, упуская преимущество в счете на последних минутах. Что, казалось бы, совершенно несвойственно парням Джона Купера. Команда, прошедшая огонь, воду и три финала за три года, на подсознательном уровне должна чувствовать, как правильно заканчивать матчи, чтобы не доводить дело до овертаймов и не тратить понапрасну нервы. Инстинкты «Молний» притупились, в том числе — у основного вратаря. Два матча подряд Василевский не выручил в концовках, когда «Торонто» безжалостно догонял «Тампу» и затягивал матчи в овертаймы.

Статистикой в первом раунде не блещут ни Василевский, ни Самсонов. Оба отражают меньше 88 процентов бросков. Чудовищная цифра для вратарей. Обычно голкиперы с такими показателями долго не задерживаются в плей-офф. Но серия «Торонто» и «Тампы» настолько огненная, что о надежности в обороне команды думают в последнюю очередь.

При таком раскладе ценность каждого вратарского спасения повышается в разы. И Самсонов, несмотря на слабую общую статистику, превосходит Василевского. По отраженным броскам (87,6% против 85,6%), коэффициенту надежности (3,72 на 4,33) и по показателю GSAA (голевые сейвы выше среднего по лиге). Из статистики закономерно вытекают три победы «Торонто» и критическое положение «Тампы».

Василевский за последние сезоны приучил, что способен в одиночку вытаскивать проблемные матчи для команды. «Тампа» не славилась эталонной обороной, магнитящей каждый второй бросок. Андрей принимал солидный объем работы и справлялся с ним в прошлых плей-офф. Три года процент отраженных бросков в кубковых матчах не падал ниже 92,2 и обязательно повышался, если сравнивать со статистикой в регулярке. Нынешний плей-офф — исключение. Василевский играет хуже, чем в гладком чемпионате, и не пропускает неприлично много для элитного голкипера.

Вратари зависимы от партнеров. Проблемы испытывает не только Андрей, но и вся «Тампа». Накопившаяся за три года в финалах усталость сказывается на дистанции, как бы точечно боссы «Лайтнинг» ни освежали состав. Лидеры не молодеют, а только перенасыщаются хоккеем и теряют инстинкт убийц.

Серия для «Молний» не закончена. Василевский с партнерами не сдадутся без боя — это противоречит принципам «Тампы». Тотальное доминирование «Лайтнинг» осталось в прошлом. Основной вратарь не способен в режиме Бога проводить сезон за сезоном. Василевскому, как и партнерам, требуется перезагрузка, чтобы выдохнуть и получить новые вызовы. В первом раунде голодный до побед Самсонов переигрывает сытого кубками и личными призами коллегу.