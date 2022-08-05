Две американских звезды сбежали из «Калгари». Теперь ставка клуба — на самого дорогого игрока в истории

На протяжении последних двух месяцев не покидало ощущение, что этим летом в НХЛ нет человека несчастнее, чем генеральный менеджер «Калгари» Брэд Треливинг. Казалось, в это межсезонье босс «Флэймз» после прорывной регулярки и выхода во второй раунд плей-офф должен был сохранять лидеров и думать, как на оставшиеся крохи под потолком окончательно превратить команду Дэрилла Саттера в твердого претендента на Кубок Стэнли. Однако вместо этого он был вынужден смотреть на то, как из Альберты за бесценок уезжает Джонни Годро и встает в позу Мэттью Ткачак, а все его планы на скорое чемпионство летят в тартарары.

С уходом Годро изначально все было предельно ясно. Некогда единственный двигатель франшизы вышел на рынок и наотрез отказался оставаться в Альберте из-за семейного фактора и желания играть рядом с домом. К потере первого бомбардира Треливинг точно должен был быть готов. А вот фортель Ткачака — событие все же неожиданное и чрезвычайное. И сейчас коллективный разум пришел к мнению, что он смог обернуть ситуацию с ним в свою пользу.

Генменеджер «Калгари» поступил, пожалуй, самым правильным образом. Треливинг не стал удерживать игрока, мечтающего покинуть территорию Канады, а провернул самый громкий обмен межсезонья и заставил «Флориду» отдать ему готовую звезду Джонатана Юбердо, одного из самых недооцененных защитников лиги Маккензи Уигара и пик первого раунда. Но ограбить «Пантер» — это одно, а сохранить приобретенные активы на годы вперед — совершенно другое.

Ни для кого не новость, что помешать продлить Уигара и Юбердо боссу «Огоньков» мог статус неограниченно свободных агентов, которые оба хоккеиста получат уже через год. Вот только вряд ли бы Треливинг стал менять Ткачака на игроков, которые не были бы открыты к долгосрочному подписанию.

Джонатан Юбердо. Фото Global Look Press

Если по Уигару пока нет никаких опасений, то будущее Юбердо изначально вызывало вопросы. Например, сразу после трейда несколько источников сообщали, что в приоритете у лучшего бомбардира «Флориды» были совершенно другие клубы, которые делали запрос по нему генменеджеру «Пантер» Биллу Зитто. Однако, не дождавшись конкретики, франкофон плюнул на все и дал согласие на обмен чуть ли не от безысходности, а сегодня ударил по рукам с «Калгари» и подписал рекордный для клуба восьмилетний контракт с кэпхитом в 10.5 миллионов долларов за сезон, который вступит в силу следующим летом.

Такие деньги в «Калгари» не получал даже Джером Игинла, чей максимальный кэпхит в «Калгари» равнялся 7 миллионам долларов. Хотя, в процентном отношении к тогда действующему потолку в 39 миллионов зарплата легендарного Игги все же выше (17.9% против 12.7%). А еще 29-летний вингер станет самым высокооплачиваемым игроком в истории франшизы — 85 миллионов долларов. Юбердо хотел контракт жизни — Юбердо его и получил.

Да, 10.5 миллионов в год на такой срок — переплата. Но задайте сами себе вопрос: что оставалось делать Треливингу после того, как из «Калгари» за одно межсезонье сбежали две американских звезды, кроме как дать осыпать франкофона деньгами? Тем более, после сезона того, как Юбердо впервые в карьере выбил сотню. Упустить еще одну звезду ГМ «Флэймз» не имел права. Ни руководство, ни фанаты этого ему бы не простили.

Когда контракт Юбердо закончится, ему будет 37 лет. И, учитывая, что его игровой стиль во многом построен на скорости, на эти деньги в этом возрасте он играть точно не будет. Конечно, он обязан несколько сезонов отпахать на уровне ста очков за регулярку даже у Дэрилла Саттера. Мы часто бурчим себе под нос, что у обладателя «Джек Адамса» довольно строгий и местами архаичный хоккей. Но Годро и Ткачаку он не помешал перепрыгнуть эту планку. Юбердо — один из самых быстрых игроков лиги, и в вертикальном хоккее старика Дэрилла он не будет инородным телом. Кстати, не надо думать, что во «Флориде» Юбердо прокачивал Барков —большую часть прошлого сезона Джонатан отыграл в звене с куда менее креативным Сэмом Беннетом. Сейчас же его ждет нагретое место на левом фланге рядом с Элиасом Линдхольмом и Тайлером Тоффоли.

Помимо потенциальной тройки Линдхольма у Саттера будет добротная и сколоченная тройка с Микаэлем Баклундом, Блейком Коулменом и продлившимся не так давно Эндрю Манджапане. Но вряд ли этого набора в топ-6 достаточно для того, чтобы бросить вызов все еще мощному «Колорадо» и скинуть «Лавин» с первой строчки «Запада». Впрочем, истекающие через год контракты Милана Лючича и Шона Монахана должны освободить так нужные клубу деньги на еще одного элитного форварда.