Лучшая команда НХЛ прошлого десятилетия — на дне. Избавились почти от всех, кроме легенд клуба

Руководство «Чикаго» устроило странную перестройку.

«Чикаго» хотел уйти в перестройку еще два года назад

Так называемая перестройка в НХЛ — обычное явление для любой франшизы. Примерно раз в десятилетие, когда звезды состарились и костяк уже не тащит, всех красиво провожают на пенсию и начинают круг заново. Набирают на драфте молодых игроков, добавляют к ним опытных ветеранов и пытаются построить новую чемпионскую команду.

Есть исключения вроде «Баффало» или «Аризоны», где перестройка идет годами. Такое состояние становится для подобных команд смыслом существования франшизы. Но «Чикаго» на такой путь вступил неожиданно.

За последние десять лет «Блэкхокс» трижды выигрывали Кубок Стэнли (2010, 2013 и 2015), но после заключительной победы ни разу не смогли пройти хотя бы первый раунд. Семь сезонов — три вылета, четыре раза вообще не попадали в плей-офф. Для «Чикаго», который еще помнил вкус шампанского из кубка, это был удар. И руководство решило действовать.

В октябре 2020 года (из-за пандемии начало сезона было перенесено на январь 2021-го) клуб опубликовал заявление, в котором сообщил о намерении перестраивать команду и воспитывать молодых игроков, чтобы «подняться на вершину и остаться там». Заявление вышло не просто так: нужно было успокоить не только фанатов, но и лидеров франшизы.

Ветераны «Чикаго» Джонатан Тэйвз, Патрик Кейн, Данкан Кит и Брент Сибрук были крайне недовольны работой клуба в межсезонье. The Athletic писал, что игроки в ярости от обмена Брэндона Саада в «Колорадо» (на Никиту Задорова и Антона Линдхольма — оба уже не в «Блэкхокс»), отказа от подписания контракта с голкипером Кори Кроуфордом и февральского трейда вратаря Робина Ленера в «Вегас».

По ходу сезона дали много шансов таким молодым игрокам, как Брэйден Хагел (9+15 в 52 матчах), Филипп Курашев (8+8 в 52), Пиус Сутер (14+13). Много играли защитники Иэн Митчелл (3+4) и Уайет Калынюк (4+5). Тэйвз пропустил весь чемпионат из-за проблем с иммунной системой, Сибрук объявил о завершении карьеры, а сам «Чикаго» стал только шестым (из восьми команд) в специальном Центральном дивизионе и не вышел в плей-офф.

При этом Хагела и Сутера в команде уже нет. Так что можно считать первую попытку ребилда провальной.

Патрик Кейн. Фото Global Look Press

Секс-скандал и попытка отказаться от перестройки

Перед началом сезона-2021/22 «Чикаго» вышел на первое место по интересу со стороны болельщиков всего мира. Но повод был ужасный.

Два бывших игрока команды заявили о случаях сексуального насилия со стороны Брэда Олдрича, который в 2010 году работал видеотренером «Блэкхокс». Один из них — 11-й выбор драфта-2008 форвард Кайл Бич, который в НХЛ так и не заиграл, а теперь выступает за команду одного из низших дивизионов Германии.

Главная проблема — руководство об этой ситуации знало, но ничего не предприняло для восстановления справедливости. В итоге генеральный менеджер «Чикаго» Стэн Боумэн и старший директор по хоккейным операциям Эл МакАйзек ушли в отставку, так как были участниками той самой встречи в 2010 году, когда было принято решение отложить разбирательство с секс-скандалом до окончания финала Кубка Стэнли.

Незадолго до этого инцидента «Чикаго» пытался переиграть всю тему с перестройкой. В 2020 году заявили одно, а до ухода в отставку Боумэн решился на создание конкурентоспособной команды и выйти в плей-офф.

Кит, недовольный работой клуба на рынке в прошлом году, был обменян в «Эдмонтон» на защитника Калеба Джонса и условный выбор в третьем раунде драфта-2022. Тяжелый контракт Сибрука (8,875 миллиона), который завершил карьеру, спихнули в «Тампу», получив Тайлера Джонсона. «Вегас» отдал 36-летнего вратаря Марка-Андре Флери в «Чикаго», а игрок едва не завершил карьеру. Пришлось упрашивать всей франшизой остаться.

Ключевым трансфером стал обмен Сета Джонса из «Коламбуса»: в нем клуб видел прямую замену Киту в качестве первого защитника на долгие годы. «Блэкхокс» отдали за Сета пик в первом (12-й номер Коул Силлинджер) и втором раундах драфта-2021 (44-й, Алекси Хеймосалми), пик первого раунда-2022 (6-й номер Давид Иржичек), а также перспективного атакующего защитника Адама Боквиста.

Взамен «Чикаго» получил два пика на драфте (32-й выбор в 2021 году Нолан Аллан и один 173-й выбор в 2022-м). Но главное: очень тяжелый контракт за переоцененного игрока. До 2030 года действует соглашение на 76 миллионов (кэпхит — 9,5) с запретом на обмен без согласия Сета. Это соглашение будет неприятно греть карман клуба чуть позже.

По итогам сезона «Чикаго» занял шестое место в Центральном дивизионе, одержав всего 28 побед за 82 игры. Такой результат, если не брать в расчет прошлый сокращенный чемпионат, худший для команды с сезона-2005/06. Тогда «Блэкхокс» выиграли 26 раз, а летом на драфте под третьим номером выбрали будущего капитана Тэйвза.

Джонатан Тейвз (слева) в игре.

Вторая попытка перестройки и полный провал с обменами

Но этим летом «Чикаго» начал творить откровенную дичь. После очередного неудачного чемпионата в клубе вновь решили, что пойдут на перестройку.

Первым под раздачу попал Хагел. Крепкий форвард для третьего звена отправился в «Тампу» за два выбора в первых раундах 2023 и 2024 годов (если «Молнии» попадут в топ-10, то команде уйдет выбор в первом раунде следующего драфта) еще по ходу минувшего сезона. А перед драфтом-2022 фанаты «Блэкхокс» ужаснулись: топ-снайпера Алекса Дебринката обменяли в «Оттаву» на три выбора — седьмой пик (защитник Кевин Корчински), 39-й (центр Пауль Людвински) и выбор в третьем раунде драфта-2024.

Такое решение — катастрофа. После обмена журналист Марк Лазерус, освещающий все события о «Чикаго» на The Athletic, написал: «Недальновидный ход, о котором «Блэкхокс» еще пожалеет».

Про уровень перестройки цитата еще лучше: «В «Чикаго» не думают, что они так плохи, как должны быть, поэтому активно стараются стать еще хуже».

За молодого форварда, который дважды за пять сезонов забросил больше 40 шайб, можно было просить больше. Тем более что «Чикаго» действительно решил удариться в ребилд. Но по итогу гениального обмена клуб не получил хороших перспективных игроков, на которых можно будет строить команду в ближайшие годы. Корчински и Людвински слишком сырые.

Еще раз фанаты «Блэкхокс» подавились, когда во время драфта клуб расстался с центром Кирби Даком. Молодой нападающий не смог полностью раскрыть потенциал в «Чикаго» и был отправлен в «Монреаль» за... два выбора на драфте-2022 (13-й выбор Фрэнк Назар и 66-й Гэвин Хэйс). И вновь клуб не смог заработать на обмене больше, хотя у «Канадиенс» есть перспективные хоккеисты, которых можно было попросить взамен. Странная система перестройки «Ястребов»: отдать 21-летнего форварда, всего несколько лет играющего на высоком уровне. Возникает хороший вопрос: вокруг кого строить новую команду в ближайшие сезоны?

Самые ценные молодые кадры в команде на данный момент: форварды Филипп Курашев (22 года, еще не подписал новый контракт), Лукас Райхель (20) и защитник Алекс Власик (21). Не густо.

Также «Чикаго» не стал делать квалификационные предложения форвардам Дилану Строуму (22+26, четвертый бомбардир команды в прошлом сезоне) и Доминику Кубалику (15+17). Последний сдал по сравнению с первым сезоном в НХЛ.

Хоккеисты «Чикаго». Фото Global Look Press

Звезды не хотят уходить в ребилд и могут покинуть клуб

Главные вопросы вокруг «Чикаго» перед стартом сезона: уйдут ли Патрик Кейн и Джонатан Тэйвз.

Контракты хоккеистов заканчиваются следующим летом. Оба игрока уже давно недовольны работой руководства и не хотят участвовать в перестройке. Тэйвз сказал об этом почти прямо:

«Я так понимаю, что речь идет о процессе, который растянется лет на пять. И для меня это звучит не очень привлекательно. Не могу говорить за Патрика Кейна, но считаю, что те постоянные перемены, которые происходили в клубе за последние три-четыре года, всех измотали. И истощили», — такая цитата Джонатана вышла на The Athletic.

Даже если представить, что капитан решит отказаться от пункта о запрете на обмен в своем контракте, то вряд ли за него удастся много получить. Собственно, это понимает и сам игрок: «Я не очень хорошо играю, так что вряд ли моя цена сейчас велика».

Другая история с Кейном. Это все еще классный форвард, который мог бы помочь кому-то в плей-офф. Вот только его контракт на 10,5 миллиона полностью не отдать, придется удерживать часть зарплаты. Фактически форвард за нынешний сезон получит 6,9 миллиона, из которых четыре уже выплачены ему в качестве подписного бонуса.

Зато кто-то из фаворитов Кубка Стэнли может поделиться хорошими активами за такого опытного хоккеиста.

Но если вспомнить, как «Чикаго» разбазарил Дебринката и Дака, в это верится с трудом.

Вся ситуация с топорной попыткой перестройки выглядит так глупо, что и предположение о том, будто клуб выдавливает ветеранов из команды, уже не кажется совсем абсурдным.

На данный момент в американских СМИ ходит много слухов о вероятном обмене Кейна, однако все тот же инсайдер Лазерус их опроверг: в данный момент у «Чикаго» нет ни одного предложения по Патрику. Среди возможных претендентов на игрока называют «Колорадо», «Рейнджерс» и «Эдмонтон», однако сам игрок будет ждать до последнего и откажется от пункта запрета на обмен только ради действительно чемпионского варианта.

Интересно, как себя чувствует подписавший долгий и тяжелый контракт Сет Джонс. Хочет ли он участвовать в перестройке команды, ведь приходил в «Чикаго» он под другие обещания? Забирать американца в его нынешнем состоянии и с такой зарплатой никто не будет. Да, Джонс набрал много очков в прошлом сезоне (5+46), но с главной целью защитника — обороной (показатель полезности «-37») — он справляется слабо, и совсем не на 9 миллионов.

Алекс Дебринкат. Фото Global Look Press

Ради чего «Чикаго» «танковать» сезон?

Драфт в 2023-м обещает быть круче минувшего — особенно звездный будет топ-3. За первый номер будут бороться центры Коннор Бедард и Адам Фантилли и правый форвард Матвей Мичков.

Журналисты крайне высоко оценивают всех трех хоккеистов, но очевидно, что главная цель клубов — Бедард. Но если «Блэкхокс» останутся без первого пика на драфте, то не нужно унывать: строить новую команду можно и вокруг Мичкова или Фантилли. Контракт россиянина со СКА рассчитан до 2026 года, и его придется немного подождать.

И после топ-3 будет много сильных проспектов: центры Далибор Дворски и Лео Карлссон, крайние нападающие Брейден Ягер и Эдуард Шале, защитники Тео Линдстен и Михаил Гуляев. В идеальном мире «Чикаго» нужно выменять себе еще один-два выбора по ходу регулярки, однако ценных активов у команды, кроме Кейна, уже почти не осталось.

У клуба начинается своя борьба, и она будет не менее интересной, чем попытки других команд попасть в плей-офф.