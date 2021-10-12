Обзор дня Алексея Шевченко.

Контракт

Нападающий Анатолий Голышев все-таки подписал контракт с «Айлендерс», но незадолго до этого был отправлен в фарм-клуб и начнет сезон в «Бриджпорте». История с новым соглашением Анатолия выглядела странной. Так, еще летом хоккеист признавался, что обо всем договорился с клубом, нашел дом в Нью-Йорке, куда перевезет большую семью, никаких проблем во взаимоотношениях с менеджерами у него нет, ведь в конце прошлого сезона они обо всем договорились. Подробности сделки такие: хоккеист подвинется по условиям в обмен на то, что договор будет односторонним, и никаких ссылок в фарм-клуб не предусматривалось. Оставлять жену и детей одних в большом городе, когда они не говорят на английском, — большой риск.

Шло время, из клуба не было никаких новостей, уже закончился тренировочный лагерь, а наш хоккеист был в странном статусе. Контракта не было, нападающий провел лишь один выставочный матч. И наконец, две новости одна за другой — Голышев едет в АХЛ и новый контракт. Правда, нет уверенности, что его перевод в «Бриджпорт» официальный. В свое время Романа Любимова переводили в фарм-клуб «Филадельфии», но он из города никуда не уезжал. Не исключено, что и за «Тигров» Голышев не сыграет, ведь есть джентльменское соглашение (хотя верить на словах за океаном никогда нельзя).

Никто не будет спорить, что бывшему форварду «Автомобилиста» будет очень тяжело пробиться в состав команды, которая будет претендовать на Кубок Стэнли. По крайней мере, все сделано и собрано так, чтобы «Островитяне» не просто попали в плей-офф, а поборолись за титул. Мест в составе нет, но Голышев, даже не сыграв ни разу в прошлом сезоне, все равно надеялся на то, что докажет Барри Тротцу свою полезность. Пока в карьере Голышева не все хорошо. Либо он будет сидеть в запасе, либо числиться в фарм-клубе. Но это все не поможет ему развиваться.

Провал

Нападающий Кирилл Семенов, решивший поехать за океан этим летом, начнет новый сезон не в основном составе «Торонто», а переедет на другой городской стадион. В последний день, когда лиге надо было предоставлять составы, игрока отправили в АХЛ. Вывод тут только один — надо правильно выбирать агентов. Нынешний представитель Кирилла имеет какие-то связи с «Торонто» и упорно везет туда игроков, обещая золотые горы. Говорят, что Никита Гусев тоже связался с этим агентом, вот почему никаких вариантов ему и не искали, а дали лишь призрачный шанс зацепиться за состав «Кленовых листьев».

Семенов поехал совершенно не туда. Чтобы попасть в состав канадской команды, нужно быть либо элитным защитником, либо форвардом, который готов начинать сезон, как Кирилл Капризов. А Семенов — приличный игрок уровня КХЛ, но в Северной Америке нужно быть чуть лучше. Таких, как омич, в лиге несколько десятков, легионеры подобного класса не ценятся. Семенову нужна была либо безрассудная любовь менеджера или главного тренера (как в случае с Никитой Зайцевым, которого «Торонто» обхаживало, словно без него клуб закончит свое существование), либо конкретная необходимость закрыть какую-то позицию. Ну, еще вариант, что хоккеист был выбран в первом раунде, в чьем прогрессе заинтересованы все отделы организации. Семенов не подходит ни в одну из категорий, так что его неплохая игра на предсезонных играх ничего не означала. Он расходный материал для «Торонто». Нравится Кириллу быть таким — его право. Но теперь он будет метаться между АХЛ и НХЛ, а следующей весной останется ни с чем.

Кризис

«Спартак» потерпел третье поражение подряд, красно-белые находятся на седьмом месте в конференции, но позиция довольно шаткая. Даже от последней строчки всего шесть очков, хотя вряд ли сочинцы смогут совершить рывок и пробиться в зону плей-офф. Но рядом с командой Бориса Миронова агрессивная «Северсталь», непонятное рижское «Динамо», которое берет своей аккуратностью, а также «Витязь». Чего ждать от подольского клуба — неизвестно, но просто так СКА не обыгрывают. У «Спартака» было отличное начало сезона. Команда одержала четыре победы в пяти играх, чуть позже болельщики увидели закономерность: коллектив уступал фаворитам, но зато исправно брал очки с соперниками своего уровня.

Вроде бы неплохо, но есть нюанс. Дело в том, что в «Спартаке» поменяли тренера и руководство не для того, чтобы, вспотев, просто попасть в плей-офф. Нет, с этим легко справлялись и ранее. Нынешний «Спартак» должен был уверенно находиться в восьмерке и показывать хороший хоккей. Поначалу все получалось, но в последних матчах начался развал. Да, соперники как на подбор — «Металлург», «Авангард» и ЦСКА, но последние две команды сами переживают не лучшие времена и точно не относятся к элитным клубам на начало октября. А у «Спартака» не нашлось никаких козырей.

Джейк Виртанен — яркое пятно в атаке, но он пока в плохой форме, а те, кто проходил сборы, в странном состоянии. Много внимания уделяется вратарю Оскару Данску, который не спасает, но не замечают, что Йори Лехтеря вообще занимается непонятно чем, от Эмиля Петтерсона можно легко отказаться, и это никак не скажется на игре. Тим Хеед — из тех защитников, которые не выдерживают давления у своих ворот. Много вопросов возникает и к главному тренеру Борису Миронову. Команда играет слишком серо, совсем неизобретательно, у нее нет козырей. Тренер вообще ничего не придумывает, а изо дня в день доверяет тем, кто подводит. «Спартаку» надо что-то делать, иначе они и в плей-офф не попадут.