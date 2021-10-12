В ночь со вторника на среду двумя матчами начнется регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги.

Это будет первый за два года полноценный турнир ведущей мировой лиги после двух лет пандемии. Коронавирус никуда не делся, но пока нас ждут все 82 матча регулярки, плей-офф с 16 командами с сериями до четырех побед и зрители на трибунах. Все, что было раньше во времена стабильности, — и это уже неплохо. Конечно, неприятные сюрпризы (отмена игр, усиление ограничений) еще возможны, но, по крайней мере, они не станут носить такой массовый и, главное, абсолютно непредсказуемый характер, как в предыдущие два сезона.

По-прежнему хороши Никита Кучеров и Артемий Панарин, прекрасны наши вратари, каждый год увеличивающие свое присутствие в НХЛ.

Беспокоят две вещи. Первое — это немолодеющие Овечкин и Малкин, главные ньюсмейкеры и лица российского хоккея за последние 15 лет. Процесс старения — как бы ему ни противились звезды — естественный. Но все же хочется видеть рекорды в исполнении этих мастеров еще и еще. Тем более что за погоней Овечкина, пытающегося достичь и превзойти снайперское достижение Уэйна Гретцки, следит не только Россия, но и весь хоккейный мир.

Второе — небольшое количество новых российских имен, которые могли бы не только ворваться в лигу громко и красиво, но и закрепить за собой статус звезд надолго. Василий Подколзин, Егор Чинахов, Владимир Ткачев и Кирилл Семенов были яркими игроками КХЛ, но даже в нашей лиге не считались главными действующими лицами. Впрочем, и Подколзин, и Чинахов, да и Ткачев еще достаточно молоды, и все еще могут по-настоящему раскрыться именно за океаном.

Но самое главное, что сезон этот не простой. Не хочется сглазить, но все идет к тому, что в феврале следующего года мы впервые за восемь лет увидим в составе сборных практически всех сильнейших игроков. Кто-то поправит — не восемь, а пять, имея в виду Кубок мира-2016. Однако по своей атмосфере, отдаче на льду и прочему тот турнир, несмотря на россыпь звезд, скорее носил характер яркой предсезонки, нежели чего-то по-настоящему исторического и запоминающегося.

Когда Сочи проводили зимние Игры, мир был совсем другим. Кучеров только-только пробился в состав «Тампы», Панарин проводил первый сезон в СКА, а Макдэвид вообще выступал в юниорской лиге. Надежды России были очень большими. «Реванш за Ванкувер», «время Малкина и Овечкина пришло», «когда, если не сейчас» — казалось, все идет к тому, что наша команда сумеет победить в состязании всех лучших, причем красиво, у себя дома. Тем большим стало разочарование.

Сейчас претензии на золото скорее видятся лишь красивыми мечтами. Многолетняя действительность, в которой 20 лет доминирует Канада, не дает думать иначе. Поэтому нынешний сезон НХЛ мы, находясь в России, в своей массе будем рассматривать через призму подготовки к главному турнира четырехлетия. Или даже восьмилетия.

Рекорды Овечкина — это все хорошо. Но гораздо интереснее следить за формой наших лидеров, а также надеяться, что все они избегут серьезных травм. Мы не можем безболезненно заменить любого нашего лучшего игрока, как та же Канада. Каждая звезда — важнейшее звено в цепи, без которой все может развалиться.

Претендента же на Кубок Стэнли, рекорды старых и вспышки новых звезд обсудим уже после февраля. Если, конечно, НХЛ не передумает ехать в Пекин. В наше нестабильное время, увы, возможно все.