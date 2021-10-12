Стартующий сезон НХЛ — особенный. Для России он самый важный за 8 лет
Это будет первый за два года полноценный турнир ведущей мировой лиги после двух лет пандемии. Коронавирус никуда не делся, но пока нас ждут все 82 матча регулярки, плей-офф с 16 командами с сериями до четырех побед и зрители на трибунах. Все, что было раньше во времена стабильности, — и это уже неплохо. Конечно, неприятные сюрпризы (отмена игр, усиление ограничений) еще возможны, но, по крайней мере, они не станут носить такой массовый и, главное, абсолютно непредсказуемый характер, как в предыдущие два сезона.
По-прежнему хороши Никита Кучеров и Артемий Панарин, прекрасны наши вратари, каждый год увеличивающие свое присутствие в НХЛ.
Беспокоят две вещи. Первое — это немолодеющие Овечкин и Малкин, главные ньюсмейкеры и лица российского хоккея за последние 15 лет. Процесс старения — как бы ему ни противились звезды — естественный. Но все же хочется видеть рекорды в исполнении этих мастеров еще и еще. Тем более что за погоней Овечкина, пытающегося достичь и превзойти снайперское достижение Уэйна Гретцки, следит не только Россия, но и весь хоккейный мир.
Второе — небольшое количество новых российских имен, которые могли бы не только ворваться в лигу громко и красиво, но и закрепить за собой статус звезд надолго. Василий Подколзин, Егор Чинахов, Владимир Ткачев и Кирилл Семенов были яркими игроками КХЛ, но даже в нашей лиге не считались главными действующими лицами. Впрочем, и Подколзин, и Чинахов, да и Ткачев еще достаточно молоды, и все еще могут по-настоящему раскрыться именно за океаном.
Но самое главное, что сезон этот не простой. Не хочется сглазить, но все идет к тому, что в феврале следующего года мы впервые за восемь лет увидим в составе сборных практически всех сильнейших игроков. Кто-то поправит — не восемь, а пять, имея в виду Кубок мира-2016. Однако по своей атмосфере, отдаче на льду и прочему тот турнир, несмотря на россыпь звезд, скорее носил характер яркой предсезонки, нежели чего-то по-настоящему исторического и запоминающегося.
Когда Сочи проводили зимние Игры, мир был совсем другим. Кучеров только-только пробился в состав «Тампы», Панарин проводил первый сезон в СКА, а Макдэвид вообще выступал в юниорской лиге. Надежды России были очень большими. «Реванш за Ванкувер», «время Малкина и Овечкина пришло», «когда, если не сейчас» — казалось, все идет к тому, что наша команда сумеет победить в состязании всех лучших, причем красиво, у себя дома. Тем большим стало разочарование.
Сейчас претензии на золото скорее видятся лишь красивыми мечтами. Многолетняя действительность, в которой 20 лет доминирует Канада, не дает думать иначе. Поэтому нынешний сезон НХЛ мы, находясь в России, в своей массе будем рассматривать через призму подготовки к главному турнира четырехлетия. Или даже восьмилетия.
Рекорды Овечкина — это все хорошо. Но гораздо интереснее следить за формой наших лидеров, а также надеяться, что все они избегут серьезных травм. Мы не можем безболезненно заменить любого нашего лучшего игрока, как та же Канада. Каждая звезда — важнейшее звено в цепи, без которой все может развалиться.
Претендента же на Кубок Стэнли, рекорды старых и вспышки новых звезд обсудим уже после февраля. Если, конечно, НХЛ не передумает ехать в Пекин. В наше нестабильное время, увы, возможно все.
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