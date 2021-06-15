Русский форвард уезжал в Америку перспективным талантом, а возвращается никому не нужным игроком. Что произошло за шесть лет?

Обзор дня Алексея Шевченко.

Отъезд

Нападающий Герман Рубцов все-таки решил вернуться в Северную Америку, подписав двусторонний контракт с «Филадельфией» на 750 тысяч долларов. Удивительный поступок, но только для тех, кто никогда не следил за форвардом. Вся его недолгая карьера — череда странных решений, которые не идут на пользу хоккеисту. Месяц назад я интересовался, почему «Сочи» никак не договорится с хоккеистом, имеющим статус ограниченно свободного агента. Неужели есть какие-то финансовые препятствия? Оказалось, что никаких переговоров и не было. Рубцов после окончания сезона пропал, на звонки не отвечал и на квалификационное предложение не реагировал.

Были слухи, что он отправился в Северную Америку, но никаких подтверждений не было, только сейчас все встало на свои места. Формально Герман был в КХЛ в аренде, но, судя по игре, делал всем одолжение, появляясь на площадке. Один из худших игроков клуба, который потерял шансы на выход в плей-офф задолго до окончания регулярного чемпионата. Герман провел 46 матчей, забросил всего три шайбы и сделал восемь передач, а это очень слабый результат, ведь на площадке он находился в среднем более 15 минут. Да дело даже не в статистике. Хоккеиста не было видно на льду весь сезон. Какие-то разовые всплески, интересные решения на льду не чаще чем раз в месяц. Да, однажды его позвали в сборную на Евротур, но это не показатель, он на Шведских играх заменил Артура Каюмова и провел только один матч. То есть Герман не сделал ровным счетом ничего, чтобы «Филадельфия» захотела вернуть хоккеиста. Но Рубцов выбран в первом раунде драфта, ему дают еще один шанс. Чем это лучше контракта в КХЛ, да еще и в клубе с кадровыми проблемами? Впрочем, не исключено, что нынешним летом Рубцову пришлось бы постараться, чтобы играть много в «Сочи», а биться за место в составе у нападающего не получается.

DONE DEALS: We have re-signed forwards German Rubstov and Linus Sandin to one-year, two way contracts.



???:https://t.co/Xf6Q02ivnC pic.twitter.com/nh0pd27OXy — Philadelphia Flyers (@NHLFlyers) June 14, 2021

Возвращение

Форвард Дмитрий Соколов возвращается в Россию. Вы наверняка уже и забыли, кто это, но хоккеист провел в Северной Америке шесть лет. Воспитанник омской школы хоккея неожиданно рванул за океан в 2015 году, не слушая никого в «Авангарде», отказываясь от любых разговоров и предложений по своему будущему. Нет, надо в юниорскую лигу, оттуда легче задрафтоваться и сделать карьеру в НХЛ. И сотни примеров, что это не самый лучший вариант, никого не останавливают. За плечами Дмитрия к тому моменту был неполный сезон в МХЛ, а также выступление на юниорском чемпионате мира, где он набрал пять очков в пяти матчах.

И чем все в итоге закончилось? Сейчас «Авангард» предлагает хоккеисту лишь просмотровый контракт с клубом ВХЛ, а про главную лигу вообще разговоров нет. Но было бы странно, если бы Дмитрий рассчитывал на что-то другое, учитывая, что в последнем сезоне он просто выпал из состава «Айовы» и, будучи здоровым, прекратил выходить на лед. При этом успел забросить три шайбы в 14 матчах. Дмитрий высоко котировался перед драфтом, но в 2016 году получил тяжелую травму. Из-за этого его выбрали лишь в седьмом раунде, а в дальнейшем держали только в АХЛ. У хоккеиста есть бросок, тут не поспоришь. Но при этом достаточно серьезные проблемы с весом, что в свою очередь ведет к провалам в скорости и резкости. В «Айове» Дмитрий смотрелся достаточно прилично, но было видно, что это его потолок. Теперь Соколову уже 23 года, за океаном он пересидел, и перспективы в России туманны. Но хотя бы понял, что больше цепляться за призрачный шанс нет никакого смысла.

Работа

Игорь Захаркин будет консультировать, но не тренировать немецкий «Крефельд». Один из загадочных клубов Европы с молодым русскоязычным менеджером, а также нашими ребятами в составе. Причем хоккеистов из России выбирают по каким-то странным критериям, без логики и системы. Например, недавно контракт подписал голкипер Олег Шилин, а в прошлом сезоне там выступал вратарь Сергей Белов, который до этого едва не закончил карьеру. На сезон уезжает к «Пингвинам» хоккеист «Югры» Антон Берлев. В общем, все странно и непонятно, при этом зарплаты в немецком клубе не самые высокие, по крайней мере, даже в нашей Высшей лиге могут предложить условия не хуже — правда, порядка у немцев больше.

Захаркину предстоит разобраться, что это за команда. В последние годы Игорь Владимирович постоянно участвует в каких-то проектах, но их трудно назвать серьезными. Последний раз чем-то пытался помочь в Польше, до этого сотрудничал с Татарстаном, а какое-то время назад всерьез ходили разговоры о том, что Захаркин переедет в Красноярск и будет создавать команду КХЛ, тем более что в городе весьма приличные арены. При этом каждый раз о начале какого-то проекта громко сообщают, но при этом умалчивают, чем он заканчивается. Напомним, что бывший тренер сборной России в КХЛ трудился в «Югре», но не доработал до конца сезона. А до этого был период в «Салавате Юлаеве».

Конечно, было бы неплохо, если бы Захаркин вернулся в КХЛ, с ним интересно, но должно случиться чудо, чтобы эти мечты воплотились в реальность. Пока же должность консультанта в Германии. Самая странная работа, когда ты не несешь ответственности за решения, но и не имеешь возможности настоять на выполнении задач. Обычно в консультанты идут пенсионеры.