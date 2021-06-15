Александр Романов начал серию с «-2».

НХЛ. Плей-офф

1/2 финала. Первый матч

«Вегас» — «Монреаль» — 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Голы: Теодор — 1 (Макнэбб, Стивенсон), 9:15 — 1:0. Мартинес — 3 (Теодор, Смит), 22:18 — 2:0. Кауфилд — 1 (бол., Тоффоли, Перри), 32:05 — 2:1. Янмарк — 4 (Так, Уайтклауд), 32:58 — 3:1. Холден — 2 (Смит, Карлссон), 50:06 — 4:1. Вратари: Флери — Прайс. Штраф: 6 — 8. Броски: 30 (8+13+9) — 29 (12+5+12). Наши: — - Романов (15.11/0/-2).

15 июня. Парадайс. T-Mobile Arena.

Счет в серии: 1-0.

По интересу российской аудитории серия «Вегаса» и «Монреаля» уступает противостоянию «Тампы» и «Айлендерс». В двух клубах играет только один наш соотечественник. Речь, разумеется, об Александре Романове, которого главный тренер «Канадиенс» осторожно подпускал к основе в плей-офф, оставляя молодого парня в запасе. Внук Зинэтулы Билялетдинова вынужденно дебютировал только в четвертом матче с «Виннипегом», когда повреждение получил Джефф Питри.

Американец не восстановился к первой игре с «Голден Найтс» — и Доминик Дюшарм бросил под танки Романова. Российский защитник не тушевался и чувствовал себя уверенно против кубковых бойцов «Вегаса». На первых минутах Романов сорвал овации мощным силовым приемом на Алексе Пьетранжело. Поднявшись со льда, канадец оглядывался, кто осмелился так его встретить.

Романов был одним из лучших у «Монреаля» в стартовом периоде. Александр заработал на себе первое удаление в матче. В борьбе защитнику прилетело клюшкой от Джонатана Маршессо — судьи справедливо наказали форварда двухминутной командировкой в штрафной бокс. Правда, большинство у «Канадиенс» не задалось — «Вегас» разрушил все задумки команды Дюшарма.

Первые 20 минут в равных составах у «Монреаля» получалось генерировать больше моментов. «Канадиенс» энергично шли вперед, при этом — не проваливались в обороне и сдерживали атакующий напор «Вегаса». Марк-Андре Флери вступал в игру чаще Кэри Прайса. Их дуэль — отдельная глава полуфинальной серии. Встречаются два легендарных канадских вратаря, показывавшие сумасшедший хоккей в этом плей-офф. Несмотря на незначительное территориальное преимущество «Монреаля», первым капитулировал сегодня Прайс. Кэри не увидел момент броска и не среагировал на выстрел Ши Теодора от синей линии.

Дисциплина — первое, на что должен обратить внимание Дюшарм перед следующим матчем. Его команда удалялась слишком много. Пусть воспользоваться подарками соперника «Вегасу» не удалось, инициатива и игровое преимущество переходило к «Рыцарям». Все это приводило к тому, что шайба чаще гостила в зоне Прайса. Второй гол парни Дебура сообразили после того, как «Канадиенс» отбились в двойном меньшинстве.

К эффектному силовому приему и заработанному удалению Романов добавил и первый «минус» в Кубке Стэнли. Именно пятерка с его участием наблюдала, как Теодор на замахе усадил Прайса на колени, дезориентировал оборону и выдал шикарный пас на Алека Мартинеса. Кэри прыгнул в футбольном стиле, но дотянуться до броска в открытый угол было практически нереально.

Флери и Прайсу сегодня не позавидуешь. Противники создавали сумасшедший трафик перед их воротами, осложняя жизнь голкиперам. До середины второго периода Марк-Андре справлялся с давлением — высматривал все шайбы и отбивал броски так, чтобы свести возможность быстрого добивания. Кэри отвечал не менее уверенной игрой — например, украл верный гол у Марка Стоуна, вытащив шайбу ловушкой из-за уха.

Поставить Флери в тупик «Канадиенс» удалось только в большинстве, но «Вегас» пропущенный гол только раззадорил. Спустя 53 секунды после шайбы Коула Кауфилда «Голден Найтс» вернули комфортное преимущество. Романов заработал второй «минус» в копилку. Александр не смог помешать бросить Алексу Таку, и шайба после череды рикошетов доползла до пятака, где Маттиас Янмарк выиграл борьбу у защитника и подправил ее в ворота.

Если в первом периоде темп задавал «Монреаль», то во втором «Вегас» прибавил в движении, нагрузил Прайса работой и доминировал в формате «пять на пять». Без подвигов Кэри счет после сорока минут мог стать еще крупнее. Показательно преимущество «Рыцарей» по броскам — 12 против пяти. Команда Дебура не позволила «Монреалю» вернуться в игру и в заключительном отрезке — «Голден Найтс» вылетели с таким настроем, будто они горят 1:3 и им нужно отыгрываться.

Закольцевал победу «Вегаса» Ник Холден. Прайс не прочитал ситуацию и открыл для защитника правый от себя угол. Дюшарма можно похвались за авантюризм. Более чем за четыре минуты до сирены наставник «Канадиенс» заменил голкипера на шестого полевого игрока. «Монреаль» запер «Вегас» в зоне, форварды всеми частями тела пытались занести шайбу за ленточку, но бесподобный Флери справился со всеми бросками. Теперь у Дюшарма есть меньше двух суток, чтобы удивить коллегу Дебура. Только на геройствах Прайса и качественном большинстве серию у «Вегаса» не выиграть.