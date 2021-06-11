Ведущий форвард ЦСКА уезжает в НХЛ. Он уже играл там, но безуспешно

Обзор дня Алексея Шевченко.

Отставка

В «Куньлуне» произошла смена тренера. Пусть неофициально, но короткое время клуб возглавлял Кари Ялонен. Финский специалист должен был приступить к работе с 15 июля на первом сборе, но теперь ясно, что в Мытищи Ялонен не приедет. Очень плохо, так как это действительно сильный тренер, уже работавший в КХЛ. С ним «Торпедо» считалось серьезной силой, а «Лев» едва не выиграл Кубок Гагарина, остановившись в финале.

Если бы Кари работал с китайцами, то это сильно изменило бы общую картину в Восточной конференции. Добавился бы клуб, который боролся не только за место в плей-офф. Но владельцы команды решили наигрывать состав на Олимпиаду. Как минское «Динамо» или «Барыс», только с более существенными отличиями. Если у белорусов и казахстанцев есть хоть какая-то школа и традиции, то у китайцев пустота.

Теперь они соберут в Подмосковье людей, которые сыграют на Олимпиаде в Пекине. И при таком варианте можно было бы сколотить команду довольно неплохого уровня, в мире достаточно хороших хоккеистов, которые не играли за сборные, но при этом мечтают попасть на Олимпиаду. Но и тут своя специфика. Казахстан легко дает гражданство Даррену Дицу, Белоруссия — Франсису Паре, а Китай не может дать паспорт, например, Кенни Агостино. У спортсмена обязательно должны быть китайские родители или хотя бы дедушка с бабушкой. В итоге на следующий год КХЛ получает клуб, где самыми известными будут Спенсер Фу и Паркер Фу. Плюс ребята, выступавшие за китайские команды в ВХЛ. Может быть, подпишут пару нейтральных, чтобы заполнить протокол. Тренировать такую команду бессмысленно, Кари Ялонену это совсем не интересно.

Назначение

В «Сочи» подтвердили назначение Алексея Бадюкова. Бывший эксперт КХЛ ТВ, а ранее довольно известный хоккеист будет заместителем генерального директора по хоккейным операциям. То, что Бадюков уходит в клуб, было известно давно. Небольшой сенсацией стало то, что он оказался выше по должности, чем Андрей Зюзин. Считалось, что Бадюков будет только помогать, но на деле он теперь ответствен за гораздо более огромный участок работы. Алексей должен не просто договариваться с игроками о контрактах, а выстраивать систему.

В южной команде вообще планируется очень много изменений. Например, игрокам сочинского клуба будут платить регулярно. О задержках зарплаты с ноября по февраль можно забыть, в клубе новые люди, которые просто не допустят такого позора. Бадюков к финансовым моментам отношения не имеет, но его назначение — знак, что теперь у «Сочи» появится хоть какая-то философия. Начнут уделять внимание МХЛ, следить за талантами в Высшей лиге. Будет сделано многое, чтобы команда не воспринималась как чистый фарм-клуб СКА, а имела свое лицо. Через год посмотрим, что получилось.

Справится ли Бадюков? Он не самый сильный комментатор, который в работе совершенно забывал о своем крутом игровом опыте. К нему много претензий по работе в СДК. Но я помню, как Бадюков работал менеджером в «Динамо» в тот ужасный сезон, когда московский клуб не попал в плей-офф. И видел, что на этой должности он старателен и умен. Пусть спортивного результата не было, но в жизни бело-голубых было слишком много проблем, чтобы все было в порядке с результатами. И еще раз отметим, что назначение Бадюкова — огромный шаг превратить «Сочи» в серьезную команду. Быстро это не получится, но хотя бы начали.

Отъезд

Нападающий ЦСКА Максим Мамин следующий сезон проведет в Северной Америке. Хоккеист в короткой переписке дал понять, что отправляется за океан не из-за ЦСКА. То есть не было такого, что армейский клуб предложил Максиму плохие условия, они его не устроили и он обиделся. Мамин решил вернуться во «Флориду», так как чувствует, что готов выступать на более высоком уровне.

Напомним, лучший новичок КХЛ 2015 года уже был в НХЛ. Форвард провел полтора сезона в системе «Пантер», которые в 2016 году выбрали его в шестом раунде, и вернулся в середине сезона-2018/19. Вряд ли пожалел о своем шаге. ЦСКА выиграл Кубок Гагарина, а нападающий стал автором золотой шайбы, которая определила победителя в серии с «Авангардом».

Максим и в 2017 году выглядел хоккеистом, который не должен затеряться в Северной Америке. Мощный, агрессивный, но не дуболом, а с довольно приличной техникой, набрал в России 28 очков, забросив 14 шайб. У него были все шансы, но за океаном что-то пошло не так. Мамина определили в четвертое звено, так и не дав выбраться оттуда. Он открыл счет своим голам в восьмой игре сезона, но это никак не изменило положения. Только четвертое звено, только «беги-бей», а если нужно нечто большое — командировка в «Спрингфилд». Мамин подрался в своей четвертой игре за «Флориду», в следующем сезоне у него был еще один бой, а потом Максим понял, что если так пойдет и дальше, то он разучится играть в хоккей, так что аренда в ЦСКА стала спасением. В этом году Максим установил личный рекорд по результативности — 35 (15+20) очков, стал взрослее, менее эмоциональным. «Флорида», возвращая такого хоккеиста, надеемся, рассчитывает не на бои и силовые приемы.