КХЛ покинул один из ярчайших легионеров в ее истории. Он много забивал, но так ничего и не выиграл

Обзор дня Алексея Шевченко.

Первая серия

В НХЛ состоялся первый полуфинальный матч между «Тампой» и «Айлендерс», в котором российские болельщики не только наслаждаются игрой, но и стараются понять, какой именно вратарь лучше подойдет для Олимпиады, если хоккеисты из Северной Америки туда поедут. И с каждой минутой настроение должно было улучшаться. Андрей Василевский начал спасать с первых минут. Отменная реакция, не выключается из борьбы в каждом эпизоде. Момент в первом периоде, когда он дважды спас свою команду от опасных бросков, — это и есть современный Василевский. Не зря главный тренер «Каролины» в предыдущем раунде назвал только одну причину вылета клуба — российский вратарь. Да, голкипер «Тампы» пропустил две шайбы, но его вины нет (во втором случае был рикошет), кроме того, две шайбы — это мелочь. Сколько он давал шансов своим партнерам? Кто виноват, что они вообще ничего не могли в этот день?

У Семена Варламова в ночь на понедельник работы было немного, так как его партнеры действовали идеально. Они ничего не давали создавать сопернику, не удалялись, блокировали броски и не позволяли флоридцам занимать удобное положение. Моментов-то и не было, а когда «Тампа» забросила одну шайбу, то там было и численное превосходство, и куча-мала перед воротами. Варламов провел не самый информативный матч. А сумеют ли так строго действовать наши хоккеисты — большой вопрос. Но у Варламова победа, 30 отраженных бросков, и по факту он был лучше в этот вечер.

Отъезд

Найджел Доус окончательно покинул КХЛ, подписал контракт с немецким «Адлером» и, видимо, там и завершит карьеру. Мог бы найти работу в России, тем более он не считается легионером, но уже смысла нет. Денег на счету полно, в паспорте цифра 36, никакого желания понижать свои контрактные условия, ведь надо будет тратить много сил и времени на перелеты, с безумным графиком.

Заканчивается эра одного из самых результативных легионеров в истории КХЛ. Ему чуть-чуть не хватило для показателя — одно очко за игру, но 550 баллов в 608 играх заслуживают уважения. Главная проблема Найджела — плей-офф. Он так ничего и не выиграл, в матчах на вылет Доус становился другим, куда-то пропадали козыри, которые у него были в регулярном чемпионате. За 10 лет канадец с казахстанским паспортом провел лишь 65 матчей на втором этапе турнира.

Понятно, почему с «Барысом» не получалось побеждать. У этой команды попадание в восьмерку уже означает успешный сезон, но в Екатеринбург и Казань Найджел переходил, чтобы взять кубок, однако и там ничего не получилось. Ужасным, например, выдался плей-офф сезона-2019/20, когда он ни разу не поразил ворота в пяти играх. Да и в прошлом к нему было много вопросов, особенно в серии с «Авангардом».

Но в регулярном чемпионате Найджел был бесподобен. Ни разу на протяжении карьеры он не набирал менее 30 очков, более того, лишь в одном турнире было менее 40 баллов. Наверняка бы помог сейчас любой из команд КХЛ, особенно той, которая хочет сыграть в плей-офф, но понимает, что на большее рассчитывать нельзя. Но Доус дорогой, а за скромный оклад играть неинтересно.

Просмотр

«Северсталь» — одна из немногих команд, смело продолжающих давать шанс ребятам из ВХЛ. Конечно, отчасти это продиктовано ограниченным бюджетом. Хоккеисты с зарплатой в 100-150 тысяч рублей легко согласятся на повышение до 300-500 тысяч, да еще и с бонусами. Но мне кажется, дешевизна не единственная причина. Андрей Разин долгое время работал в ВХЛ и прекрасно понимает, что там очень легко найти хоккеистов на определенную роль. И есть парни, которым нужны только шанс и доверие. В итоге в прошлом году очень приличное впечатление оставил Давид Думбадзе, и пусть статистика (2+4 в 46 матчах) не смущает. Кирилл Адамчук, который толком нигде и не играл, расцвел так, что «Ак Барс» вспомнил о своих правах на хоккеиста, вернув его домой.

В этот раз шанс дают защитнику «Дизеля» Зигурдсу Подзиньшу. Несмотря на латвийские корни, он российский хоккеист, воспитанник московской «Северной Звезды». В профессиональном хоккее его уже помотало к 24 годам. Не рассмотрели хоккеиста в молодежке «Русских Витязей», Зигурдс отправился в Хабаровск и там неожиданно дебютировал в КХЛ, правда, гордиться нечем. В одном из трех матчей он провел четыре минуты на льду. Затем хоккеист отправился в ВХЛ, сезон провел в чемпионате Казахстана, а последние два — в Пензе. И, надо сказать, как-то резко превратился в довольно сильного защитника атакующего плана. Два сезона подряд был самым результативным игроком обороны «Дизеля». Смелый, при этом не теряющий головы в нужный момент. В Череповец Подзиньш едет на просмотр, но, учитывая потери «Северстали», у него хорошие шансы проявить себя. Надо только слушать тренера и выполнять все, что он просит.