Обзор игрового дня НХЛ: чемпион уничтожил соперника на выезде, а российский нападающий забил шикарный гол

Евгений Свечников пользуется шансом в «Виннипеге».

Разгром в Филадельфии

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Тампа-Бэй» — 1:7 (0:2, 0:3, 1:2)

Голы: Макдона — 2 (Стэмкос, Жозеф), 8:24 — 0:1. Перри — 4 (Макдона, Белльмар), 9:24 — 0:2. Рэддиш — 2 (Хедман, Колтон), 22:56 — 0:3. Катчук — 1 (Колтон, Хедман), 26:47 — 0:4. Жозеф — 4 (мен.), 28:34 — 0:5. Марун — 5 (Перри, Хедман), 45:29 — 0:6. Аткинсон — 8 (бол., Жиру, Яндл), 47:04 — 1:6. Перри — 5 (бол., Макдона, Колтон), 54:15 — 1:7.

Вратари: Харт (Джонс, 28:34) — Эллиотт.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 39 (14+10+15) — 27 (9+9+9).

Наши: Проворов (22.59/3/-2) — Сергачев (23.02/2/0).

6 декабря. Филадельфия. Wells Fargo Center. 16014 зрителей.

Постоянно играть против лучшей команды последних двух сезонов — сомнительное удовольствие. «Филадельфия» за последние три недели трижды сыграла против «Тампа-Бэй» и получила 14 шайб в свои ворота, набрав лишь одно очко. Но если в предыдущих матчах «Флайерз» смогли навязать борьбу сопернику, то сегодня была игра в одни ворота. Началось все с гола Райана Макдона.

Mac Truck coming through! ? pic.twitter.com/Kscdoexcqw — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) December 5, 2021

16 матчей понадобилось, чтобы забить первый гол в НХЛ, канадскому форварду российского происхождения Борису Качуку.

.@RussianRocket13 picks up his first NHL goal!! ? pic.twitter.com/3yc0mQEcKt — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) December 6, 2021

Ну а когда Картер Харт на ровном месте привез пятый гол в свои ворота, все стало окончательно ясно. У Джозефа бросок совсем не получился, но шайба в итоге заползла за линию.

Довершил разгром «Филадельфии» неунывающий ветеран Кори Перри, на счету которого сегодня 3 (2+1) очка. «Тампа» набирает ход, а скорое возвращение в строй Никиты Кучерова внушает еще больший оптимизм.

Perry adds the extra point. ? pic.twitter.com/jMVJmlgXvt — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) December 6, 2021

Несгибаемый Свечников

«Виннипег» — «Торонто» — 6:3 (1:1, 4:2, 1:0)

Голы: Дюбуа — 12 (бол., Уилер, Шайфли), 4:05 — 1:0. Бантинг — 7 (бол., Энгвалль, Ритчи), 16:08 — 1:1. Копп — 7 (Пионк, Шмидт), 21:51 — 2:1. Свечников — 2 (Тонинато, Харкинс), 24:54 — 3:1. Коннор — 15 (бол., Дюбуа, Уилер), 27:38 — 4:1. Элерс — 9 (Копп, Шмидт), 30:45 — 5:1. Мэттьюс — 15 (бол., Таварес, Нюландер), 34:20 — 5:2. Каше — 5 (Сандин, Холл), 35:46 — 5:3. Шайфли — 6 (бол., Коннор, Пионк), 48:14 — 6:3.

Вратари: Хеллибак — Уолл.

Штраф: 21 — 31.

Броски: 41 (13+12+16) — 35 (12+11+12).

Наши: Свечников (8.24/1/+1) — -.

6 декабря. Виннипег. Canada Life Centre. 14461 зритель.

«Виннипег» и «Торонто» выдали самый яркий матч игрового дня. Уже к середине матча «Джетс» накидали пять шайб в ворота Уолла и легко можно было ожидать повторения сценария игры в Филадельфии. Но «Торонто» не сдалось и еще до конца второго периода сократило отставание до двух шайб.

Для российского болельщика главным событием точно стал гол форварда «Виннипега» Евгения Свечникова, который отличился второй раз в сезоне. После возвращения травмированных силовой нападающий постепенно спускался все ниже по звеньям и в итоге осел в четвертой тройке. Но вряд ли это принципиально для игрока, который несколько лет никак не мог закрепиться в основе «Детройта». В «Виннипеге» ему дали шанс после просмотра, и пока Свечников пользуется им на полную.

Получив передачу от Доминика Тонинато, российский форвард обработал шайбу и точно послал ее в верхний угол.

Свечников уже не играет в большинстве, как в начале сезона и вообще не так часто появляется на льду (сегодня — восемь минут и 24 секунды). Но форвард продолжает приносить пользу команде за те небольшие промежутки времени, что ему доверяют. В этом сезоне Евгений пропустил всего один матч своей команды, а это для развития его карьеры сейчас очень важно.

«Виннипег» же, укрепив преимущество в третьем периоде, поздравил своего капитана Блэйка Уилера, который провел 1000-й матч в НХЛ.