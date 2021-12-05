Феноменально: Овечкин в каждом сезоне НХЛ выбивает двадцать голов!
Александр Овечкин огорчил молодого вратаря «Коламбуса» Даниила Тарасова и стал четвертым хоккеистом в истории НХЛ, которому покорилась отметка в 750 голов в регулярных чемпионатах.
Результативнее российского снайпера играли только канадцы Уэйн Гретцки и Горди Хоу, которым удалось отпраздновать и следующий юбилей, а также чех Яромир Ягр, от которого капитана «Вашингтона» отделяет 16 шайб.
Овечкин в 17-й раз за 17 сезонов добрался до отметки в 20 голов, причем в 36-летнем возрасте продемонстрировал третий в карьере снайперский темп.
В нынешнем сезоне Александр Великий потратил 25 матчей на 20 шайб, в олимпийские сезоны 2009/10 и 2013/14 годов ему требовалось по 22 игры.
По голам в равных составах Овечкин (472) укрепился на пятом месте в истории. От идущего на четвертом месте Марселя Дионна его отделяет шесть голов, от замыкающего тройку Ягра — 66, от владеющего и этим рекордом Гретцки — 145.
Зато по числу принесенных побед Овечкин (118) уже добрался до тройки лучших, догнав проведшего на 60 матчей больше Фила Эспозито.
Уже в этом сезоне Александр вполне может повторить достижение Горди Хоу, а вот достать Ягра, на счету которого 135 шайб, в ближайшие годы вряд ли получится.
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