Феноменально: Овечкин в каждом сезоне НХЛ выбивает двадцать голов!

Лишь дважды он делал это быстрее, чем в этом сезоне.

Александр Овечкин огорчил молодого вратаря «Коламбуса» Даниила Тарасова и стал четвертым хоккеистом в истории НХЛ, которому покорилась отметка в 750 голов в регулярных чемпионатах.

Результативнее российского снайпера играли только канадцы Уэйн Гретцки и Горди Хоу, которым удалось отпраздновать и следующий юбилей, а также чех Яромир Ягр, от которого капитана «Вашингтона» отделяет 16 шайб.

Лучшие снайперы в истории НХЛ. Фото «СЭ»

Овечкин в 17-й раз за 17 сезонов добрался до отметки в 20 голов, причем в 36-летнем возрасте продемонстрировал третий в карьере снайперский темп.

В нынешнем сезоне Александр Великий потратил 25 матчей на 20 шайб, в олимпийские сезоны 2009/10 и 2013/14 годов ему требовалось по 22 игры.

Матчи Александра Овечкина со старта сезона до 20 гола. Фото «СЭ»

По голам в равных составах Овечкин (472) укрепился на пятом месте в истории. От идущего на четвертом месте Марселя Дионна его отделяет шесть голов, от замыкающего тройку Ягра — 66, от владеющего и этим рекордом Гретцки — 145.

Лидеры НХЛ по голам в равных составах. Фото «СЭ»

Зато по числу принесенных побед Овечкин (118) уже добрался до тройки лучших, догнав проведшего на 60 матчей больше Фила Эспозито.

Уже в этом сезоне Александр вполне может повторить достижение Горди Хоу, а вот достать Ягра, на счету которого 135 шайб, в ближайшие годы вряд ли получится.