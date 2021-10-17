В НХЛ появился еще один русский канадец. Его мама выступала на Олимпиаде за СССР

История Бориса Качука.

Сегодня во встрече с «Вашингтоном» (2:1 ОТ) свой первый матч в НХЛ сыграл 23-летний нападающий «Тампы» Борис Качук. В 2018-м он здорово проявил себя на молодежном чемпионате мира (шесть очков в семи матчах) и в составе сборной Канады завоевал золотые медали турнира. Пять лет назад во втором раунде под 44-м номером его задрафтовала «Лайтнинг», и вот только теперь Качук получил возможность попробовать свои силы в главной команде.

Последние три года форвард играет в АХЛ за фарм-клуб «Молний», а в прошлом сезоне, несмотря на укороченный формат, выдал лучший по результативности сезон в лиге — 34 (11+23) очка в 29 матчах. Перед игрой с «Кэпиталз» главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер сказал следующее: «Есть хоккеисты, которых мы просто обязаны взять в состав и посмотреть, на что они способны». Канадец поставил Качука в четвертое звено к Пьеру-Эдуарду Белльмару и Матье Жозефу. На льду Борис провел шесть минут и отметился одним силовым приемом.

Борис Качук. Фото Global Look Press

«Он выкладывался ради команды и был поглощен игровым процессом. Борис может качественно бороться за шайбу, и мне очень импонирует его упорство на площадке. Эти качества он демонстрирует и в фарм-клубе. Он заслужил дебютировать в НХЛ», — сказал уже после игры Купер. Возможно, слова канадского специалиста могут показаться рядовыми, но не исключено, что форвард еще получит свои шансы закрепиться в команде и проявить себя лучше. Интересно, что еще до драфта НХЛ игрок надеялся оказаться в «Вашингтоне», но судьба распорядилась иначе. Дебют в матче против «Кэпиталз» теперь выглядит особенно символично.

Качук родился в городе Ватерлоо (провинция Онтарио). Родители Бориса — выходцы из СССР, которые до его рождения уже шесть лет прожили в Северной Америке. Его мама полностью посвятила себя воспитанию троих сыновей. К сожалению, отец семейства рано ушел из жизни, и Елена Туманова вынуждена была справляться с этой ролью в одиночку. В спортивной карьере Бориса мама сыграла важнейшую роль и была его первым тренером по катанию. Елена профессионально занималась конькобежным спортом, а в 1988 году в составе сборной СССР участвовала в Олимпийских играх в Калгари, где на дистанции 3000 м финишировала девятой.

По-русски Борис практически не говорит, однако однажды прилетал с мамой в Россию, чтобы навестить родственников. Качук уважает семейные корни, а своим главным кумиром называет Павла Буре. Даже аккаунт в Twitter он подписал как @RussianRocket13. Интересно, что хоккей в детстве форвард выбрал не сразу и даже хотел отдать предпочтение лакроссу, где демонстрировал серьезный уровень. Поначалу Борис совмещал два вида спорта, но затем пришлось остановиться на чем-то одном.

Boris Katchouk will have family in attendance for his NHL debut. Not his brother, who has a fresh newborn baby at home. pic.twitter.com/JVsv758WDe — Stephen Whyno (@SWhyno) October 16, 2021

Качук уже вряд ли станет звездой НХЛ, но может быть крайне полезным хоккеистом. При росте 188 см и весе 93 кг он не теряется в силовой борьбе и уверенно чувствует себя при игре в меньшинстве. В одном из сезонов лиги Онтарио он даже забросил семь голов в таком формате и вошел в список лучших игроков в истории клуба по этому показателю. Будет интересно понаблюдать за Качуком в «Тампе». Может быть, Василевский, Сергачев и Кучеров даже помогут ему пополнить словарный запас новыми русскими словами.