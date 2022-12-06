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Макдэвид затмил Овечкина, но это не проблема для «Вашингтона». На команде рано ставить крест

«Вашингтон» обыграл «Эдмонтон» в матче НХЛ, у Овечкина «-1»
Михаил Зислис
Обозреватель
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
Александр не смог поразить пустые ворота.

Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
«Эдмонтон» — «Вашингтон» — 2:3 (0:0, 2:2, 0:1)
Голы: Кулак — 1 (Нюджент-Хопкинс), 21:44 — 1:0. Эллер — 4 (Милано), 27:25 — 1:1. Макдэвид — 22 (мен.), 35:25 — 2:1. Оши — 4 (бол., Строум, Кузнецов), 36:55 — 2:2. Дауд — 4 (Протас, Дженсен), 47:13 — 2:3.
Вратари: Скиннер (58:26) — Линдгрен.
Штраф: 6 — 2.
Броски: 30 (12+7+11) — 50 (22+19+9).
Наши: Костин (10.15/1/0) — Алексеев (12.16/2/0), Кузнецов (19.56/2/-2), Овечкин (21.09/5/-1).
6 декабря. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 17264 зрителя.

«Вашингтон» с каждой неделей выглядит все хуже и отдаляется от нижней границы восьмерки на Востоке. Возрастную команду тянут на дно травмы, из-за которых ей ни разу не удалось сыграть в оптимальном составе. В последней игре против «Калгари» повреждения получили основной вратарь Дарси Кемпер и прогрессирующий защитник Мартин Фехервари.

Отталкиваясь от матча в Эдмонтоне, совершенно нельзя было предположить, что «Вашингтон» находится в кризисе и проседает в середине сложной выездной серии. В один момент по ходу стартового периода преимущество гостей по броскам было невероятным: 19-4! Причем каждый второй из них таил в себе опасность. Вратарь «Ойлерс» Стюарт Скиннер в отличие от своих вяловатых партнеров проснулся вовремя и был в ударе. Особенно сложно ему пришлось в меньшинстве после удаления защитника Дарнелла Нерса, когда он справился с семью бросками игроков «Кэпиталз», включая несколько сложных выстрелов от Александра Овечкина.

Лидеры «Эдмонтона» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль были почти не заметны, организовав голевой момент только на последних секундах первого периода. Второму голкиперу «Кэпиталз» Чарльзу Линдгрену повезло — Макдэвид не попал в створ из хорошей позиции. Зато сразу после перерыва защитник Бретт Кулак мощным щелчком вывел хозяев вперед.

«Ойлерс» начали было прибирать контроль над игрой в свои руки, но «Вашингтон» быстро пришел в себя. Опытнейший датчанин Ларс Эллер остался один на чужом пятачке и после отличного паса Сонни Милано элегантно разобрался со Скиннером и сравнял счет.

Декабрь — время, когда заканчиваются эмоции после первой части сезона и, если верить статистике, сбавляют в результативности даже суперзвезды. Овечкин, например, был заметен только в первом периоде и дальше почти пропал с радаров. Макдэвид старался действовать активно, но эффекта от его усилий выходило немного. И если бы не защитник «Вашингтона» Джон Карлсон, который в большинстве грубо ошибся с передачей на чужой синей линии, то главный бомбардир лиги очков в матче не набрал. Но с такой помощью Макдэвид, убежавший «один в ноль» и легко расправишийся с Линдгреном, выиграть «Морис Ришар» и «Арт Росс» по итогам чемпионата обязан без проблем.

Кризис, спад, все пропало? Применительно к этой игре «Вашингтон» не дал ни единого повода сомневаться в своем потенциале. Гости ответили быстро. Скиннер стоял на голове весь матч и отразил рекордные для себя в НХЛ 47 бросков. Голкипер, вытеснивший с позиции первого номера подписанного летом за большие деньги Джека Кэмпбелла, сделал общую картину для своей команды не совсем мрачной. Справиться с броском Ти Джея Оши после быстрой комбинации «Кэпиталз» в большинстве с участием Евгения Кузнецова не смог и Скиннер.

Можно было ожидать, что все три периода провести в одном темпе «Вашингтон» не сумеет. Однако хозяева продолжали пребывать в летаргическом состоянии, вспыхивая только редкими эпизодами. Линдгрену пришлось пару раз серьезно вступить в дело. На фоне того, с чем столкнулся Скиннер, это был легкий променад. Белорусский нападающий гостей Алексей Протас не использовал два хороших момента, поэтому в третьем случае решил сыграть на партнера. Ход сработал и Ник Дауд принес заслуженную победу «Кэпиталз». Идеальной точкой мог бы стать гол Овечкина в ситуации, когда «Эдмонтон» заменил вратаря на шестого полевого игрока. Русский снайпер не совладал с шайбой и его накрыли. В остальном для «Вашингтона» все сложилось отлично и выводы о том, что команда точно полетит мимо плей-офф, пока преждевременны.

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4 Питтсбург 25 13 12 30
5 Рейнджерс 27 12 15 29
6 Вашингтон 27 11 16 26
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1 Бостон 24 20 4 41
2 Торонто 26 15 11 36
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5 Флорида 25 12 13 28
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1 Даллас 25 14 11 33
2 Виннипег 23 15 8 31
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4 Колорадо 23 13 10 27
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2 Сиэтл 24 15 9 33
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