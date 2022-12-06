Макдэвид затмил Овечкина, но это не проблема для «Вашингтона». На команде рано ставить крест
Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
«Эдмонтон» — «Вашингтон» — 2:3 (0:0, 2:2, 0:1)
Голы: Кулак — 1 (Нюджент-Хопкинс), 21:44 — 1:0. Эллер — 4 (Милано), 27:25 — 1:1. Макдэвид — 22 (мен.), 35:25 — 2:1. Оши — 4 (бол., Строум, Кузнецов), 36:55 — 2:2. Дауд — 4 (Протас, Дженсен), 47:13 — 2:3.
Вратари: Скиннер (58:26) — Линдгрен.
Штраф: 6 — 2.
Броски: 30 (12+7+11) — 50 (22+19+9).
Наши: Костин (10.15/1/0) — Алексеев (12.16/2/0), Кузнецов (19.56/2/-2), Овечкин (21.09/5/-1).
6 декабря. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 17264 зрителя.
«Вашингтон» с каждой неделей выглядит все хуже и отдаляется от нижней границы восьмерки на Востоке. Возрастную команду тянут на дно травмы, из-за которых ей ни разу не удалось сыграть в оптимальном составе. В последней игре против «Калгари» повреждения получили основной вратарь Дарси Кемпер и прогрессирующий защитник Мартин Фехервари.
Отталкиваясь от матча в Эдмонтоне, совершенно нельзя было предположить, что «Вашингтон» находится в кризисе и проседает в середине сложной выездной серии. В один момент по ходу стартового периода преимущество гостей по броскам было невероятным: 19-4! Причем каждый второй из них таил в себе опасность. Вратарь «Ойлерс» Стюарт Скиннер в отличие от своих вяловатых партнеров проснулся вовремя и был в ударе. Особенно сложно ему пришлось в меньшинстве после удаления защитника Дарнелла Нерса, когда он справился с семью бросками игроков «Кэпиталз», включая несколько сложных выстрелов от Александра Овечкина.
Лидеры «Эдмонтона» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль были почти не заметны, организовав голевой момент только на последних секундах первого периода. Второму голкиперу «Кэпиталз» Чарльзу Линдгрену повезло — Макдэвид не попал в створ из хорошей позиции. Зато сразу после перерыва защитник Бретт Кулак мощным щелчком вывел хозяев вперед.
«Ойлерс» начали было прибирать контроль над игрой в свои руки, но «Вашингтон» быстро пришел в себя. Опытнейший датчанин Ларс Эллер остался один на чужом пятачке и после отличного паса Сонни Милано элегантно разобрался со Скиннером и сравнял счет.
Декабрь — время, когда заканчиваются эмоции после первой части сезона и, если верить статистике, сбавляют в результативности даже суперзвезды. Овечкин, например, был заметен только в первом периоде и дальше почти пропал с радаров. Макдэвид старался действовать активно, но эффекта от его усилий выходило немного. И если бы не защитник «Вашингтона» Джон Карлсон, который в большинстве грубо ошибся с передачей на чужой синей линии, то главный бомбардир лиги очков в матче не набрал. Но с такой помощью Макдэвид, убежавший «один в ноль» и легко расправишийся с Линдгреном, выиграть «Морис Ришар» и «Арт Росс» по итогам чемпионата обязан без проблем.
Кризис, спад, все пропало? Применительно к этой игре «Вашингтон» не дал ни единого повода сомневаться в своем потенциале. Гости ответили быстро. Скиннер стоял на голове весь матч и отразил рекордные для себя в НХЛ 47 бросков. Голкипер, вытеснивший с позиции первого номера подписанного летом за большие деньги Джека Кэмпбелла, сделал общую картину для своей команды не совсем мрачной. Справиться с броском Ти Джея Оши после быстрой комбинации «Кэпиталз» в большинстве с участием Евгения Кузнецова не смог и Скиннер.
Можно было ожидать, что все три периода провести в одном темпе «Вашингтон» не сумеет. Однако хозяева продолжали пребывать в летаргическом состоянии, вспыхивая только редкими эпизодами. Линдгрену пришлось пару раз серьезно вступить в дело. На фоне того, с чем столкнулся Скиннер, это был легкий променад. Белорусский нападающий гостей Алексей Протас не использовал два хороших момента, поэтому в третьем случае решил сыграть на партнера. Ход сработал и Ник Дауд принес заслуженную победу «Кэпиталз». Идеальной точкой мог бы стать гол Овечкина в ситуации, когда «Эдмонтон» заменил вратаря на шестого полевого игрока. Русский снайпер не совладал с шайбой и его накрыли. В остальном для «Вашингтона» все сложилось отлично и выводы о том, что команда точно полетит мимо плей-офф, пока преждевременны.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|25
|20
|5
|41
|2
|Каролина
|25
|14
|11
|33
|3
|Айлендерс
|26
|16
|10
|32
|4
|Питтсбург
|25
|13
|12
|30
|5
|Рейнджерс
|27
|12
|15
|29
|6
|Вашингтон
|27
|11
|16
|26
|7
|Филадельфия
|26
|9
|17
|23
|8
|Коламбус
|23
|8
|15
|18
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|24
|20
|4
|41
|2
|Торонто
|26
|15
|11
|36
|3
|Тампа-Бэй
|24
|15
|9
|31
|4
|Детройт
|24
|12
|12
|29
|5
|Флорида
|25
|12
|13
|28
|6
|Монреаль
|24
|12
|12
|25
|7
|Баффало
|25
|11
|14
|23
|8
|Оттава
|24
|10
|14
|21
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|25
|14
|11
|33
|2
|Виннипег
|23
|15
|8
|31
|3
|Миннесота
|24
|13
|11
|28
|4
|Колорадо
|23
|13
|10
|27
|5
|Нэшвилл
|23
|12
|11
|26
|6
|Сент-Луис
|25
|11
|14
|22
|7
|Аризона
|23
|7
|16
|18
|8
|Чикаго
|24
|7
|17
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|27
|19
|8
|39
|2
|Сиэтл
|24
|15
|9
|33
|3
|Лос-Анджелес
|27
|13
|14
|30
|4
|Эдмонтон
|26
|14
|12
|28
|5
|Калгари
|25
|12
|13
|27
|6
|Ванкувер
|25
|10
|15
|23
|7
|Сан-Хосе
|28
|8
|20
|20
|8
|Анахайм
|26
|6
|20
|15
|6.12
|03:00
|
Бостон – Вегас
|3 : 4 Б
|6.12
|03:00
|
Рейнджерс – Сент-Луис
|6 : 4
|6.12
|03:00
|
Филадельфия – Колорадо
|5 : 3
|6.12
|04:30
|
Эдмонтон – Вашингтон
|2 : 3
|6.12
|05:00
|
Калгари – Аризона
|3 : 2
|6.12
|06:30
|
Ванкувер – Монреаль
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|26
|48
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|26
|42
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|25
|41
|И
|Г
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|25
|23
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|26
|22
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|25
|18
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|17
|1.93
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|9
|2.09
|
|
Кевин Ланкинен
Нэшвилл
|7
|2.12