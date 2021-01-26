Восстановление и феноменальная память: за счет чего Гретцки был так крут?

Легенде — 60.

Уэйну Гретцки во вторник исполнилось 60 лет. Легендарная для хоккея личность не нуждается в особом представлении. Если начну перечислять все награды канадца, статью вы не дочитаете и к утру. Уэйн — самый результативный игрок в истории НХЛ. В 1487 матчах регулярного чемпионата он забросил 894 шайб и отдал 1963 передачи — в сумме 2857 очков. На снайперский рекорд нацелился Александр Овечкин из «Вашингтона», но от исторического рубежа россиянина отделяет 187 голов. Поэтому шансов, что капитан «Кэпс» превзойдет достижение Гретцки, не так много.

Тем, кто не застал вживую игру Уэйна, всегда хотелось узнать ответ на вопрос: что позволяло ему творить невероятные вещи на льду? Причем с завидной стабильностью. История помнит много игроков-вспышек, которые выплескивались после трех-четырех мощных сезонов. Уэйн же на протяжении всей карьеры поражал болельщиков результативностью, изящными голами и тонкими передачами.

Кто-то скажет, что ответ очевиден: хоккей сейчас и 40 лет назад — два разных вида спорта. За это время существенно изменились подготовка игроков, правила, размеры площадок. Колоссального прорыва достигла и экипировка вратарей, которым стало куда легче противостоять. Но каким бы результативным ни был хоккей, это лишь данность эпохи, когда Гретцки правил в НХЛ.

Уэйн очень любил хоккей. В два с половиной года будущий талант встал на коньки, а спустя пару лет Гретцки накручивал старших мальчишек. Юниорская лига, ВХА, «Эдмонтон», «Лос Анджелес», «Сент-Луис», «Рейнджерс». Он покорял один рекорд за другим, в том числе те, которые ставил его кумир Горди Хоу.

Однако первые годы тощего и скромного парнишку в НХЛ не воспринимали всерьез. Ему не хватало габаритов для жесткой лиги, где впечатать в борт могли так, что на секунды забудешь, как тебя зовут. Но Уйэна это не пугало, а только заводило. Да, он уступал соперникам в габаритах, но брал свое за счет выносливости, силы духа, огромного таланта и любви к игре. С его слов, он стал профессионалом благодаря невероятной любви к хоккею.

Восстановление — один из феноменов Гретцки. Повторюсь, Уэйн не отличается атлетизмом и потрясающими физическими данными. Единственное — его организм обладал невероятной способностью к восстановлению. Он быстро отходил от усталости и был готов идти в бой после утомительных смен, когда его партнеры, едва дыша, сидели на скамейке. Говорят, такая способность объясняется особенностью организма Гретцки. Даже после длительной смены пульс не зашкаливал, а спустя некоторое время возвращался к нормальным значениям.

Каким бы талантом тебя ни одарила природа, без усердных тренировок можно остаться вечно перспективным и подающим надежды. Уэйн это прекрасно понимал и с годами вывел свое индивидуальное мастерство на феноменальный уровень. Не самый мощный бросок он компенсировал невероятной точностью и неожиданностью. А самый опасный выстрел для вратаря — тот, которого он не ждет.

Гретцки не отличался грациозным катанием, но, развивая очень приличную скорость, сохранял при этом контроль над шайбой. Более того, Уэйн добивался невероятного взаимопонимания с партнерами. Разумеется, он отличался индивидуальными качествами, но всегда понимал, что в одиночку ничего не добиться.

Другая особенность канадской легенды — феноменальная память. Это позволяло моментально просчитывать и предугадывать игровые эпизоды, ставя в тупик защитников нестандартными решениями. Сразу вспоминается цитата Гретцки: «Хорошие игроки находятся там, где шайба. Великие — там, где она будет».

— Он всегда шокировал меня тем, какая у него феноменальная память. Он помнит абсолютно все. Постоянно рассказывает какие-то занимательные истории. Когда мы начинаем обсуждать былые времена, арены, статистику, города — я не помню вообще ничего. А он — каждую мельчайшую деталь, — вспоминал в интервью «СЭ» партнер Уэйна по «Эдмонтону» Яри Курри.

Вернемся к вопросу о феномене Гретцки. Однозначного ответа на него, как вы поняли, нет. Но одно я понял точно: Уэйн был образцом идеального спортсмена. Это находило отражение и на льду, и за его пределами. Психологически сильный человек, способный вести команду за собой и в моменты спада, и на волне эмоционального подъема. Никаких проблем с режимом и конфликтов с прессой. Впечатляющие кружева на льду, ставящие в тупик вратарей и защитников. Он стал кумиром миллионов мальчишек по всему миру и навсегда вписал свое имя в историю хоккея.

— Люди всегда пытались спросить: «Для тебя игра проходила в замедленной съемке? Ты как-то по-особому видел площадку?» Я не знаю. Я просто получал удовольствие от игры. Я очень любил хоккей и усердно оттачивал свое мастерство — именно это и сделало меня тем, кем я стал. Понимание игры, подготовка к ней, любовь и страсть к хоккею. Именно это помогло мне достичь такого уровня, — говорил Гретцки в интервью The Player's Tribune.