Главной иконе Канады посоветовали закрыть рот. Скандальный тренер решил поставить на место самого Макдэвида

Безработный Джон Торторелла не забывает напоминать о себе.

Торторелла долго терпел, попав на ТВ, но снова не выдержал

В Северной Америке легкий переполох. Коннора Макдэвида, молодую икону канадского хоккея, осмелились покритиковать на весь мир. Кто же этот отчаянный человек, пошедший против всех? Эксцентричный Джон Торторелла. Он не изменил своей буйной натуре, даже переместившись с тренерской скамейки в мягкое кресло телевизионного эксперта на канале ESPN. Специалист оказался в приличном обществе и поначалу на глазах многотысячной аудитории старался подбирать выражения. Но на днях его прорвало. «Заткнись и поменяй свою игру» — это краткая выжимка его реплики в адрес Макдэвида.

В оригинале фраза целиком звучит куда более дипломатично и совсем не лишена смысла. Торторелла назвал вещи своими именами. Звезда «Эдмонтона» ведет себя на публике скромно и не жалуется журналистам, что против него пропускают удаления. Однако приближенные к команде представители СМИ периодически поднимают эту тему и активно продвигают соответствующие видеоролики в социальных сетях. Форвард, действующий на запредельных скоростях, находится в НХЛ лишь в шестом десятке по количеству заработанных на себе нарушений. Цифра, вырванная из контекста, смотрится немного странно. Обычно игроков такого статуса стараются оберегать, создавая для них режим «золотой клетки». В то же время искать заговор против конкретного человека — абсолютное безумие.

Скромняга Макдэвид, кажется, и мухи не обидит. Хотя определенные вопросы к главе судейского департамента НХЛ Стиву Уолкому действительно есть, поскольку в последние сезоны визуально качество работы арбитров снизилось и количество сомнительных решений со стороны людей в полосатом стало неприличным.

Торторелла посоветовал нападающему «Ойлерс» не только поменьше реагировать на поведение судей, но и призвал его изменить свою игру, чтобы стать более эффективным в кубковых матчах. Даже пример подобрал такой, что не подкопаешься, — Александр Овечкин с «Вашингтоном» взял титул только после того, как стал действовать на площадке более разнообразно.

Возможно, эти претензии кажутся преувеличенными. Но свое мнение продвигает не человек с улицы, Торторелла — классный тренер, когда-то выигрывавший Кубок Стэнли, а совсем недавно выбивавший с «Коламбусом» из плей-офф звездные «Тампу» и «Торонто». Когда-то подобным образом ставились под сомнение способности великих канадских нападающих Марио Лемье и Стива Айзермана. Их первые сезоны запомнились с лучшей стороны лишь отличной индивидуальной статистикой, а не командными результатами.

Случай с Федоровым

Ничего нового острый на язык специалист, неоднократно попадавший в скандалы с игроками, тренерами и судьями, не сказал. Наоборот, сделал верный вывод, подчеркнув, что звезда должна работать не на себя, а на команду. Способ «забросить больше, чем соперник» подходит для регулярного чемпионата. В жесточайшей кубковой рубке эффективнее смотрятся другие «добродетели». За предыдущие шесть лет в НХЛ Макдэвид смог сделать из аутсайдера команду, стабильно выходящую в плей-офф. Но этого маловато для того, чтобы считаться «самым-самым» в мире. Другой лидер «Эдмонтона» Леон Драйзайтль своей блестящей игрой заслуживает как минимум такого же количества комплиментов. Будь он канадец — его бы облизывали с головы до ног дни напролет.

Однако, если отталкиваться от интерпретации североамериканских коллег, Торторелле уже пора вручать нож и кровавый фартук мясника, поскольку он готов покушаться на «священную корову» в лице нападающего «Эдмонтона». У них не принято атаковать не только звезд, но и обычных игроков. Только если карманные журналисты не получат отмашку от клубного руководства, по какой-то причине разочаровавшегося в том или ином хоккеисте. Для североамериканской индустрии это нормальный, пусть и несколько лицемерный для российских реалий подход.

Могу вспомнить давний случай с Сергеем Федоровым времен его выступлений за «Магнитку». Он вернулся из НХЛ в Россию и первый сезон на Урале для игрока с примерной зарплатой в девять миллионов долларов провел неважно. Мы с моим бывшим коллегой Андреем Кузнецовым по личной инициативе жестко прошлись по ветерану, не оправдавшему возложенных надежд. Тогда Федоров мне заочно выписал, как он любит, «красную карточку» и прекратил любые контакты. Говорят, до сих пор нервно реагирует на мою фамилию. Его право. Сам к этому отношусь совершенно спокойно и от прежних слов не отказываюсь. В том моменте они были уместны.

Случай вспомнил для того, чтобы дать понять, насколько болезненно за океаном воспринимается критика. По-хорошему, Макдэвида, рвущегося в каждом матче из кожи, нужно поддержать. Но тогда основная часть вины упадет на плечи прежних и действующих руководителей «Эдмонтона».

Менеджеры не смогли окружить свою звезду достойным окружением, чтобы тот мог привести команду к титулу. Настоящий лидер должен делать партнеров по команде сильнее — с этим старинным постулатом сложно спорить. Но если за несколько лет клуб не смог как следует укрепить вратарскую позицию и сформировать крепкую третью тройку, то вины Макдэвида в этом нет. Хоккей — не теннис, где все зависит исключительно от тебя самого.

Генеральный менеджер Кен Холланд в «Ойлерс» не сидит сложа руки, но сказать, что ему хотя бы на бумаге удалось создать претендента на чемпионство — большое преувеличение, несмотря на текущее место команды в регулярном чемпионате. Лемье и Айзерман привели свои команды к Кубкам Стэнли только после того, как классно сработало руководство. У Макдэвида, так же как и его боссов, есть еще время для того, чтобы изменить мнение о себе в лучшую сторону.