Русский швейцарец сотворил шедевр! Он становится лидером «Чикаго»

Момент дня от Филиппа Курашева.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Чикаго» — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Курашев — 5 (бол., Кит, Ланкинен), 32:03 — 0:1. Дебринкэт — 9 (п.в., Кейн), 59:02 — 0:2.

Вратари: Бернье (58:38 — 59:02, 59:09) — Ланкинен.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 29 (9+9+11) — 26 (9+8+9).

Наши: Наместников (14.28/3/0) — Задоров (20.40/3/0).

18 февраля. Детройт. Little Caesars Arena.

«Чикаго», несмотря на потери в составе, продолжает держаться на плаву и входит в четверку сильнейших в Центральном дивизионе. Главной причиной неожиданно хорошего выступления команды стала игра финского новичка Кевина Ланкинена в воротах. Надо отдать должное скаутам клуба, отвечающими за европейский рынок. Почти каждый сезон они находят в местных чемпионатах интересных хоккеистов, которые сходу попадают в основной состав. В нынешнем сезоне это удалось 24-летнему швейцарцу Пиусу Сутеру, набравшему 10 очков в 17 матчах. Ранее он выступал на родине за «Цюрих».

Его соотечественник Филипп Курашев выбрал другой путь, пробившись в НХЛ через юниорскую лигу Квебека и АХЛ. Форвард, которому всего 21, свой дебютный сезон начал неплохо (9 очков в 17 играх). Победный гол Курашева в ворота «Детройта» стал одним из самых ярких моментов сегодняшнего игрового дня. Сначала он «раздел» едва уловимым финтом защитника «Ред Уингз» Троя Стэтчера, словно превратившегося на долю секунду в столб, а потом почти также непринужденно русский швейцарец разобрался с вратарем Джонатаном Бернье.

Отец Филиппа Константин Курашев в 1980-е выступал в чемпионате СССР на позиции защитника в «Крыльях Советов». Позднее он уехал играть в Австрию и в итоге осел в Швейцарии, где и родился Филипп. Курашев-старший работал там тренером молодежных команд, а три года назад входил в штаб «Сочи». Полтора сезона он возглавлял «СКА-Неву» в ВХЛ, но был заменен по ходу нынешнего чемпионата на Александра Титова.

«Каролина» — «Флорида» — 3:4 ОТ (2:0, 0:1, 1:2, 0:1)

Голы: Стаал — 7 (Фогеле), 18:28 — 1:0. Ахо — 5 (Пеши, Макгинн), 18:50 — 2:0. Юбердо — 6 (бол., Яндл, Дриджер), 30:52 — 2:1. Веннберг — 4 (Юбердо, Хернквист), 43:11 — 2:2. Ламмикко — 1 (Ломберг), 52:06 — 2:3. Трочек — 7 (бол., Свечников, Хэмилтон), 53:39 — 3:3. Юбердо — 7 (Барков), 62:29 — 3:4.

Вратари: Неделькович — Дриджер.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 35 (13+12+7+3) — 37 (10+11+14+2).

Наши: Свечников (15.27/3/0) — -.

18 февраля. Роли. PNC Arena.

Андрей Свечников очень лихо начал чемпионат, набрав пять очков в трёх стартовых играх. На какой-то момент показалось, что молодой россиянин близок к статусу большой звезды. Андрей впечатляюще выглядел в каждой игре, а местами даже доминировал в своих сменах. Хлесткий бросок, умные передачи, толковые действия без шайбы, силовая составляющая — нет ни одного ключевого компонента, который можно было бы назвать хотя бы средним. Сильнейшее качество Свечникова заключается как раз в универсализме и умении выполнять любые приемы на высоком уровне.

Одна проблема все-таки вырисовывается. Для игрока с большими претензиями ему пока не хватает стабильности. График «очко за игру» вполне солиден, поэтому огромного желания докапываться до нападающего нет. Но главный тренер Род Бриндамор неспроста убрал Свечникова от креативного центрфорварда Себастьяна Ахо и отправил его в номинально третье звено к двум силовикам — капитану Джордану Стаалу и Уоррену Фогеле. Россиянин в этом сочетании, если брать конкретную игру с «Флоридой», очень заметной фигурой не был.

Неслучайно, что в третьем периоде Свечникова на какое-то время вернули в тройку к Ахо и Теуво Терявяйнену в надежде разжечь заново прежний огонь. Этот ход не сработал. По-настоящему опасен 20-летний уроженец Барнаула был лишь в большинстве, когда ему было с кем обыграться. При счете 2:3 Винс Трочек искусно подставил клюшку под обманный бросок Свечникова и позволял «Каролине» уйти в овертайм.

В первом периоде, когда «Каролина» закатывала соперника в лед и отгрузила в ворота соперника пару шайб, шансы «Флориды» на очки выглядели призрачно. Три примерно равные и по силам, и по результативности в текущем сезоне звена «Харрикейнз» за счет высокого темпа и быстрого перехода в атаку после отбора шайбы производили сильное впечатление. Однако «Пантерс» в лидерах Центрального дивизиона оказались не просто так. Команда после ряда изменений в межсезонье играет в неуступчивом, агрессивном и местами даже злом стиле.

Главный тренер Джоэль Кенневиль развел по разным звеньям своих звезд Александра Баркова и Джонатана Юбердо. Это решение оказалось эффективным. Каждый из этих форвардов способен делать своих партнеров по тройке сильнее. Канадец выдал шикарный матч и дважды забил, включая победный гол. Самым красивым моментом с его участием стал великолепный пас на пустой угол под бросок Александру Веннбергу.

Jonathan Huberdeau is filthy pic.twitter.com/8pZzhdlbxd — Dimitri Filipovic (@DimFilipovic) February 18, 2021

Магнитогорский «Металлург» провел весной и летом мощную трансферную кампанию, подписав среди прочих финского центрального нападающего Юхо Ламмикко. Прошлый сезон он провел на родине в составе «Кярпята». На Урале его связка с соотечественником Харри Песоненом так и не заработала, поэтому «Магнитка» расторгла контракты с обоими. Ламикко принял решение снова попробовать закрепиться во «Флориде», где с 2016 по 2019 за три сезона провел 40 матчей, в основном играя за фарм-клуб. С учетом нынешнего чемпионата он не мог забросить свою первую шайбу в НХЛ на протяжении 47 игр. Но на помощь финну пришел вратарь «Каролины» Алекс Неделькович, не прикрывший «домик» после не слишком сложного броска с неудобной руки.