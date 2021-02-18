Американская модель покорила российского хоккеиста Свечникова. Она выглядит просто потрясающе

Форвард «Каролины» Андрей Свечников о тлично с мотрится на льду в этом сезоне. Ничего удивительного, в предыдущие два года россиянин прогрессировал, а сейчас уже может считаться одним из лидеров «Харрикейнз». Карьера летит вверх, а как дела обстоят с бытом и личной жизнью?

В интервью «СЭ» Андрей рассказывал, что из-за коронавируса и сопутствующих запретов межсезонье далось непросто, а новогодние праздники пришлось провести в Америке, в одиночестве и вдали от семьи. Звучит грустно, но, похоже, что в личке Свечникова настают перемены.

Девушка по имени Джулия Ши Хэмилтон в своем Инстаграме отвечала на вопросы подписчиков и когда у нее спросили насчет бойфренда, выложила вот это фото.

Джулия Ши Хэмилтон и Андрей Свечников. Фото Instagram

Для тех, у кого все еще оставались сомнения, в правом нижнем углу оказалась совершенно очевидная ссылка на аккаунт Свечникова.

Давайте же присмотримся поближе к той, которая покорила сердце талантливого русского хоккеиста.

Как можно догадаться, Джулия работает моделью. Пока что она не очень популярна (нет даже 30 тысяч подписчиков), но это дело поправимое.

Во-первых, девушке всего 19 и с таким бомбическим телом ее карьера вскоре может пойти в гору, а во-вторых, стоит паре официально подтвердить свои отношения, как в подписчиках немедленно появится большое количество хоккейных фанов. Как минимум «Каролины».

Все в тех же вопросах в Инстаграме американка призналась, что владеет только английским языком, но уже берет уроки по русскому. Такими темпами придется ехать в далекую Россию знакомиться с родителями.

Остается лишь надеяться, что такая шикарная девушка не будет отвлекать Андрея Свечникова от покорения хоккейных вершин и наоборот, только поможет в трудные моменты.