«Даллас» обменял российского вратаря Худобина в «Чикаго»

Российский голкипер Антон Худобин в результате обмена перешел из «Далласа» в «Чикаго».

«Блэкхокс» также получили право выбора во втором раунде драфта 2025 года. В «Старз» отправились нападающий Макс Доми и вратарь Дилан Уэллс.

Худобин выступал за «Даллас» с 2018 года. В нынешнем сезоне 36-летний россиянин играл только за фарм-клуб «Далласа» в АХЛ. В составе «Техаса» он провел 24 матча, показывая коэффициент надежности 2,89 при 89,9 процента отраженных бросков.

Его контракт со средней зарплатой в 3,33 миллиона долларов действует до конца сезона.