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Сегодня, 22:44

«Анахайм» обменял защитника Куликова в «Питтсбург»

Мария Гусева
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Российский защитник Дмитрий Куликов перешел из «Анахайма» в «Питтсбург» в результате обмена, сообщает журналист Фрэнк Серавалли.

По данным источника, «Дакс» получили за 32-летнего игрока форварда Брока Макгинна и драфт-пик третьего раунда.

В сезоне-2022/23 Куликов провел 61 матч и набрал 15 (3+12) очков. Его контракт с кэпхитом 2,25 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2022/23.

29-летний Макгинн в нынешнем сезоне провел 60 матчей, в которых набрал 16 (10+6) очков. Его контракт с кэпхитом 2,75 миллиона долларов действует до конца сезона-2024/2025.

Брок Макгинн
Дмитрий Куликов
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НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Питтсбург Пингвинз
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Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 62 118
Леон Драйзайтль

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Эдмонтон

 60 90
Никита Кучеров

Никита Кучеров

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И Г
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Коннор Макдэвид

Эдмонтон

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Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 61 43
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

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И КН
Линус Ульмарк

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Бостон

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Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

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Бостон

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