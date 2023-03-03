«Анахайм» обменял защитника Куликова в «Питтсбург»

Российский защитник Дмитрий Куликов перешел из «Анахайма» в «Питтсбург» в результате обмена, сообщает журналист Фрэнк Серавалли.

По данным источника, «Дакс» получили за 32-летнего игрока форварда Брока Макгинна и драфт-пик третьего раунда.

В сезоне-2022/23 Куликов провел 61 матч и набрал 15 (3+12) очков. Его контракт с кэпхитом 2,25 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2022/23.

29-летний Макгинн в нынешнем сезоне провел 60 матчей, в которых набрал 16 (10+6) очков. Его контракт с кэпхитом 2,75 миллиона долларов действует до конца сезона-2024/2025.