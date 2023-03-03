«Анахайм» обменял защитника Куликова в «Питтсбург»
Российский защитник Дмитрий Куликов перешел из «Анахайма» в «Питтсбург» в результате обмена, сообщает журналист Фрэнк Серавалли.
По данным источника, «Дакс» получили за 32-летнего игрока форварда Брока Макгинна и драфт-пик третьего раунда.
В сезоне-2022/23 Куликов провел 61 матч и набрал 15 (3+12) очков. Его контракт с кэпхитом 2,25 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2022/23.
29-летний Макгинн в нынешнем сезоне провел 60 матчей, в которых набрал 16 (10+6) очков. Его контракт с кэпхитом 2,75 миллиона долларов действует до конца сезона-2024/2025.
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Флорида – Нэшвилл
|1 : 2
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Тампа-Бэй – Питтсбург
|4 : 5 ОТ
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Детройт – Сиэтл
|4 : 5 ОТ
|3.03
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Рейнджерс – Оттава
|3 : 5
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|03:00
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Бостон – Баффало
|7 : 1
|3.03
|04:30
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Чикаго – Даллас
|2 : 5
|3.03
|05:00
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Калгари – Торонто
|1 : 2
|3.03
|06:00
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Ванкувер – Миннесота
|1 : 2
|3.03
|06:30
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Сан-Хосе – Сент-Луис
|3 : 6
|3.03
|06:30
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Лос-Анджелес – Монреаль
|3 : 2
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Коннор Макдэвид
Эдмонтон
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Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|60
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Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|61
|87
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Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|62
|52
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Давид Пастрняк
Бостон
|61
|43
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Тэйдж Томпсон
Баффало
|60
|41
|И
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Линус Ульмарк
Бостон
|38
|1.88
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Филип Густавссон
Миннесота
|28
|2.02
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Джереми Суэймен
Бостон
|26
|2.27