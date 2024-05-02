Российский нападающий вернулся после травмы и тащит «Даллас»! Скоро он может выбить чемпиона
НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Пятый матч
«Даллас» — «Вегас» — 3:2 (2:2, 1:0, 0:0)
Голы: Стоун — 2 (бол., Хэнифин, Айкел), 4:00 — 0:1. Дадонов — 2 (Стэнковен, Джонстон), 5:02 — 1:1. Дюшен — 1 (бол., Джонстон, Сегин), 8:04 — 2:1. Каррье — 1 (Барбашев, Макнэбб), 12:31 — 2:2. Робертсон — 3 (бол., Хейсканен, Бенн), 36:32 — 3:2.
Вратари: Эттингер — Хилл (58:15).
Штраф: 6 — 8.
Броски: 25 (11+6+8) — 27 (9+7+11).
Наши: Дадонов (9.59/2/+1) — Барбашев (11.28/2/+1), Дорофеев (7.11/0/0).
2 мая. Даллас. American Airlines Center. 18 532 зрителя.
Счет в серии: 3-2.
Российский нападающий «Далласа» Евгений Дадонов пропустил больше двух месяцев из-за перелома ноги и вернулся как раз перед плей-офф. Он сыграл в последнем матче регулярки против «Сент-Луиса» (2:1 Б) в тройке с Дюшеном и Маршментом, и было заметно, что Дадонов далек от оптимальных кондиций.
Тем не менее главный тренер «Старз» Питер Дебур нашел место в составе для опытного форварда в плей-офф. В первых двух матчах серии против «Вегаса» Дадонов играл в четвертом звене с Факсой и Стилом, и «Даллас» проиграл. Дебур пошел на перестановки и на третью игру выпустил россиянина в тройке с Сегином и Павелски. Как итог — результативная передача. А в четвертом матче Дадонов поразил ворота Томпсона броском с острого угла.
Сегодня Павелски в тройке с Дадоновым и Сегином заменил Дюшен, но отличился российский нападающий, когда на льду вместе с ним были молодые Станковен и Джонстон. Только посмотрите, как ускорился 35-летний Дадонов, чтобы замкнуть прострел Станковена!
До сегодняшнего дня команды обменивались гостевыми победами, но «Даллас» прервал эту серию. Победную шайбу в конце второго периода забросил Робертсон, но решающим можно назвать сейв вратаря «Старз» Оттинджера после выхода Стивенсона. Теперь действующий обладатель Кубка Стэнли — в одном шаге от вылета. А ведь так хорошо все начиналось для «Вегаса».
Макдэвид идет дальше
НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Пятый матч
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» — 4:3 (1:1, 3:1, 0:1)
Голы: Кейн — 2 (Кулак, Нюджент-Хопкинс), 10:17 — 1:0. Лафферье — 1 (Гавриков, Рой), 19:32 — 1:1. Лизотт — 1 (Арвидссон, Энглунд), 23:08 — 1:2. Драйзайтль — 4 (бол., Макдэвид, Бушар), 27:44 — 2:2. Драйзайтль — 5 (Макдэвид, Бушар), 32:21 — 3:2. Хаймэн — 7 (Нюджент-Хопкинс, Бушар), 39:07 — 4:2. Кемпе — 4 (Рой, Фиала), 57:42 — 4:3.
Вратари: Скиннер — Риттих (57:18 — 57:42, 58:37 — 59:40).
Штраф: 4 — 12. Броски: 26 (6+15+5) — 21 (10+5+6).
Наши: — - Гавриков (18.42/0/0).
2 мая. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18 347 зрителей.
Счет в серии: 4-1.
Серия «Эдмонтона» и «Лос-Анджелеса» обещала быть напряженной, но в итоге завершилась в пяти матчах. «Короли» так и не смогли сдержать главную звезду соперника Коннора Макдэвида, а вдобавок к нему и Зака Хаймана с Леоном Драйзайтлем.
Не помог «Лос-Анджелесу» и достаточно курьезный гол. Владислав Гавриков просто вбрасывал шайбу в зону, но от борта она отскочила удачно прямо на клюшку Лаферрье, чего совсем не ожидал Скиннер.
Ключевым стал момент с засчитанным голом Драйзайтля при счете 2:1 в пользу «Лос-Анджелеса». Риттич выловил шайбу после броска немецкого нападающего, но судьи после видеопросмотра посчитали, что шайба в ловушке чешского вратаря пересекла линию ворот.
Вполне вероятно, что во втором раунде нас ждет канадское противостояние — «Эдмонтон» сыграет с победителем пары «Ванкувер» — «Нэшвилл». Пока «Кэнакс» впереди со счетом 3-2.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Ванкувер - Нэшвилл
|3 - 2
|
Даллас - Вегас
|3 - 2
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 1
|
Виннипег - Колорадо
|1 - 4
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
|4 - 0
|
Бостон - Торонто
|3 - 2
|
Флорида - Тампа-Бэй
|4 - 1
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 1
|2.05
|02:30
|
Даллас – Вегас
|3 : 2
|2.05
|05:00
|
Эдмонтон – Лос-Анджелес
|4 : 3