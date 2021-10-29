Общество США готово казнить всех без суда и следствия. Великие тренеры лишаются работы, а НХЛ не в силах их защитить

Бывший тренер «Чикаго» Джоэль Кенневилль и генеральный менеджер «Блэкхокс» Стэн Боумэн, принесшие клубу три Кубка Стэнли, безусловно, виноваты в сокрытии секс-скандала. Но это не повод выписывать им волчий билет без расследования дела.

Скандал из 2010-го

Некоторые журналисты любят представлять НХЛ как идеальный мир. Где все руководители работают последовательно и логично. Где нет места решениям, которые противоречат здравому смыслу. Отчасти так и есть, но даже в сильнейшей лиге мира хватает ситуаций, узнав о которых, задаешься только одним вопросом: «Почему?».

Про получивший публичную огласку секс-скандал 11-летней давности в «Чикаго» вы наверняка читали. Если нет — напомню. В сезоне-2009/10, когда «Блэкхокс» выиграли Кубок Стэнли, произошел вопиющий инцидент. Видеотренер Брэд Олдрич вступил в половую связь с одним из игроков команды. Оператор утверждал, что все произошло по взаимному согласию. Хоккеист настаивал, что его заставили против воли. При этом Олдрич шантажировал игрока местом в составе и в случае согласия обещал помочь в повышении из фарм-клуба.

Только спустя 11 лет пострадавший публично раскрыл подробности истории. 11 лет хоккеист, остававшийся до недавних дней анонимом, держал всю ненависть в себе — и в мае 2021 года вместе с партнером по команде, который также подвергся сексуальному насилию, подал в суд на «Чикаго». НХЛ моментально отреагировала на иск. Лига запустила расследование и подключила независимое юридическое агентство. За четыре месяца опросили 139 свидетелей и проанализировали 100 гигабайт данных.

Statement from Joel Quenneville: pic.twitter.com/4FB4CZ2gyw — Chris Johnston (@reporterchris) October 29, 2021

После публикации расследования лига приступила к казни всех причастных. Первым лишился работы Стэн Боумэн — сын легендарного тренера Скотти Боумэна, который в 2010 году занимал должность генерального менеджера «Чикаго». Расстались и с его помощником — Элом Макайзеком. Боумэн должен был комплектовать сборную США на Олимпиаду-2022, но его подвинули и с этого поста. Все из-за покрывательства и отказа от огласки истории 11-летней давности.

Следующей полетела голова экс-главного тренер «Чикаго» Джоэля Кенневилля, который до сегодняшнего дня руководил «Флоридой». «Пантерз» показали феноменальный старт, обыграли фаворитов — «Тампу», «Айлендерс», «Колорадо», — но дальше придется идти с новым тренером. Его клуб объявят в ближайшее время. Сомневаюсь, что в будущем Джоэля помилуют. Дорога в НХЛ ему закрыта.

«Чикаго» решило не выносить сор из избы

Вернемся к скандалу. Кенневиля, как и Боумэна с Макайзеком, попрекают за сокрытие информации. Все трое были в курсе проделок видеотренера. В материалах расследования говорится, что Кенневиль настоял на том, что Олдрич должен доработать до конца плей-офф. А информационное нагнетание не пойдет команде на пользу. Брэд остался в клубе, «Блэкхокс» выиграли Кубок Стэнли — и только в июле оператора уволили.

Любое проявление девиантного поведения неприемлемо в НХЛ. За «ненадлежащие процедуры и неправильное рассмотрение» дела об изнасиловании лига оштрафовала «Чикаго» на 2 миллиона долларов. Денежными санкциями история не закончилась. Боумэн, Макайзек и Кенневиль попали в черный список из-за, казалось бы, утихшего конфликта. При этом экс-помощник Боумэна, а ныне генменеджер «Виннипега» Кевин Чевелдэйофф избежал наказания. После личной встречи НХЛ пришла к выводу, что он не причастен к неправильным решениям «Чикаго».

— Участие Чевелдэйоффа во встрече 23 мая 2010 года с участием старших руководителей из управленческой команды «Чикаго» было чрезвычайно ограниченным по объему и содержанию. Фактически в ходе расследования большинство участников встречи 23 мая изначально не вспомнили, что Чевелдэйофф вообще присутствовал, — говорится в сообщении лиги.

Statement from NHL Commissioner Gary Bettman on the resignation of Joel Quenneville. pic.twitter.com/1KjdI2SKOL — NHL Public Relations (@PR_NHL) October 29, 2021

11 лет Кайл Бич молчал и жил с мыслью, что его унизили и оскорбили. Все это время забаненная троица благополучно работала в НХЛ без намеков на скандальные ситуации. В 2010 году от Бича не было публичных заявлений. «Блэкхокс» решили конфликт увольнением провинившегося видеотренера, которого чикагские мальчики и интересовали больше девушек. Не вынесли сор из избы и приняли внутреннее решение. «Чикаго» не поставило дело на тормоза. Виновника выгнали из клуба, дело рассмотрели так, как посчитали нужным.

Олдрич в 2013 году вляпался в новый скандал. Его приговорили к пяти месяцам заключения и выписали условный срок на пять лет за преступление сексуального характера против несовершеннолетнего. Новая жертва Брэда подала иск против «Блэкхокс». Если бы в 2010 году клуб провел качественное расследование, больше никто бы не пострадал. Этот поворот только усугубляет ситуацию для Кенневиля и остальных.

Стэн Боумэн. Фото Getty Images

НХЛ не пошла на войну с обществом

Ответ на вопрос «Почему Кайл тогда не продолжил отстаивать свою позицию, а вспомнил об этом только спустя 11 лет?» на поверхности. Североамериканское общество невероятно трансформировалось за последние годы. Толерантность, уважение меньшинств и рост самосознания отдельных культур — моральные ориентиры современного мира, который усиливает значимость личных ценностей. Столкновение нового мира со старыми укладами приводит к резким мнениям, радикальному отношению и травле отдельных личностей.

В 2010 году секс-скандал не вызвал бы соизмеримого нынешним реалиям диссонанса. Прогресс социума ведет к искажению восприятия социальных процессов. Сейчас противостоять общественному мнению — только стрелять себе в ногу. Этим можно объяснить, почему ни НХЛ, ни «Флорида» не заступились за Кенневиля. Да, расследование не доведено до конца и причастность видеотренера не признана в суде. Но вина попавшей в опалу троицы неоспорима. Их поведение наводит на мысль, что произошедшее в 2010-м — правда. Никто не пытается оправдать себя или уличить Бича во лжи.

Как по мне, «Пантерз» следовало вступиться за тренера: провести дополнительное расследование, найти выход, как законно укрыть его от этой истории. Но воевать с общественным мнением в клубе не решились. Репутационные потери оказались бы несоизмеримы с тем, что происходит сейчас. Инцидент с Кайлом Бичем подводит к логичному вопросу: кто следующий? Судя по тому, каких глыб сметает волна общественного негодования, она не остановится ни перед кем. Рабочих место лишились Кенневиль, Бил Питерс, Майк Бэбкок — уважаемые специалисты, но система поглотила и их.

Stan Bowman has stepped down as GM of the 2022 U.S. Olympic Men's Ice Hockey Team. — USA Hockey (@usahockey) October 26, 2021

Историй из прошлого, связанных с угнетением чьих-либо прав или свобод, наберется достаточно. Кто из людей не оступался по молодости? Сомневаюсь, что Кайл в 2010 году получил достаточно внимания своей проблеме. Сейчас общественный суд усилил свои позиции, и оскорбленные в разных формах личности чувствуют себя более защищенными. Ему не готова противостоять даже могущественная НХЛ, вынужденная стелиться под волну негодования. Вердикта суда нет, а виновных уже отстранили.