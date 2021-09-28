Российский новичок продолжает покорять Америку. Он забил семь голов, и его уже сравнивают с Овечкиным

Потрясающий старт Егора Чинахова.

Болельщики «Коламбуса» не стесняются называть Егора Чинахова русским феноменом. Еще год назад о воспитаннике омского хоккея мало что знали за океаном, но теперь 20-летний форвард заслуженно находится в центре внимания. На турнире новичков Traverse City Prospects Tournament Чинахов забросил одну шайбу в ворота «Торонто», забил два гола «Далласу» и отгрузил хет-трик «Детройту». Для многих молодых игроков такие турниры становятся потолком, но только не для Егора. Сегодня «Коламбус» провел свой первый выставочный матч сезона, а россиянин отметился победной шайбой в ворота «Питтсбурга».

Несмотря на трудный старт, «Блю Джэкетс» уверенно справились с «Пингвинз» и одержали выездную победу со счетом 3:0. «Коламбус» даже на данном этапе подготовки к сезону демонстрирует свой классический игровой стиль. Молодые хоккеисты не жалели себя, а команда в сумме заблокировала 19 выстрелов, что говорит о высокой самоотверженности. В концовке первого периода Чинахов получил передачу от Скотта Харрингтона и классным кистевым броском переиграл Тристана Джарри, открыв счет. Российский форвард был крайне активен и нанес больше всех бросков среди игроков «Коламбуса» (5). На площадке Егор провел 13 с половиной минут, 2:56 из них — в большинстве.

Североамериканские комментаторы отмечают, что у молодого россиянина есть множество необходимых качеств для того, чтобы закрепиться в составе, — скорость, видение площадки и точность броска. Безусловно, ему предстоит еще многому научиться, но на данный момент Егор показывает себя исключительно с хорошей стороны. 21-й номер драфта НХЛ 2020 года неплохо адаптируется в Северной Америке, а партнеры по команде видят в нем огромный потенциал. «Конечно, я немного играю в НХЛ, но я никогда не видел ничего подобного. Даже близко. Это все равно что смотреть за игрой Овечкина. Он просто заносит клюшку под бросок, а ты уже ждешь, что это будет гол. Не имеет значения, кто играет в воротах. Это просто пушка, у этого парня невероятный бросок», — сказал форвард «Коламбуса» Джош Данн в интервью клубному сайту.

Егор Чинахов (справа). Фото USA Today Sports

Егор не первый молодой форвард, которого сравнивают с Овечкиным, но у большинства игроков в конечном итоге так и не получается соответствовать подобным ожиданиям. Возможно, уже совсем скоро у Егора появится очередной шанс громко заявить о себе. «Коламбус» отправится домой, где сразится с «Баффало» и «Сент-Луисом». «Я не знаю, как он это делает, но хочется видеть такую игру еще чаще. Этого парня нельзя отправлять в «Кливленд». Его место в стартовом составе», — пишет один из болельщиков «Блю Джэкетс» в твиттере. Пока об этом говорить преждевременно, но поводы для таких мыслей Егор дает, что уже не может не радовать.