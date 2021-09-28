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Российский новичок продолжает покорять Америку. Он забил семь голов, и его уже сравнивают с Овечкиным

Андрей Жданюк
Андрей Жданюк
Корреспондент
Сегодня, 09:35
Егор Чинахов празднует заброшенную шайбу. Фото instagram.com/bluejacketsnhl Егор Чинахов (справа). Фото USA Today Sports
Егор Чинахов празднует заброшенную шайбу. Фото instagram.com/bluejacketsnhl
Теги:
Потрясающий старт Егора Чинахова.
Егор Чинахов. «Егору даже медаль не оставили. Он что, прокаженный?» Жесткое интервью агента Чинахова про «Авангард»

Болельщики «Коламбуса» не стесняются называть Егора Чинахова русским феноменом. Еще год назад о воспитаннике омского хоккея мало что знали за океаном, но теперь 20-летний форвард заслуженно находится в центре внимания. На турнире новичков Traverse City Prospects Tournament Чинахов забросил одну шайбу в ворота «Торонто», забил два гола «Далласу» и отгрузил хет-трик «Детройту». Для многих молодых игроков такие турниры становятся потолком, но только не для Егора. Сегодня «Коламбус» провел свой первый выставочный матч сезона, а россиянин отметился победной шайбой в ворота «Питтсбурга».

Несмотря на трудный старт, «Блю Джэкетс» уверенно справились с «Пингвинз» и одержали выездную победу со счетом 3:0. «Коламбус» даже на данном этапе подготовки к сезону демонстрирует свой классический игровой стиль. Молодые хоккеисты не жалели себя, а команда в сумме заблокировала 19 выстрелов, что говорит о высокой самоотверженности. В концовке первого периода Чинахов получил передачу от Скотта Харрингтона и классным кистевым броском переиграл Тристана Джарри, открыв счет. Российский форвард был крайне активен и нанес больше всех бросков среди игроков «Коламбуса» (5). На площадке Егор провел 13 с половиной минут, 2:56 из них — в большинстве.

Североамериканские комментаторы отмечают, что у молодого россиянина есть множество необходимых качеств для того, чтобы закрепиться в составе, — скорость, видение площадки и точность броска. Безусловно, ему предстоит еще многому научиться, но на данный момент Егор показывает себя исключительно с хорошей стороны. 21-й номер драфта НХЛ 2020 года неплохо адаптируется в Северной Америке, а партнеры по команде видят в нем огромный потенциал. «Конечно, я немного играю в НХЛ, но я никогда не видел ничего подобного. Даже близко. Это все равно что смотреть за игрой Овечкина. Он просто заносит клюшку под бросок, а ты уже ждешь, что это будет гол. Не имеет значения, кто играет в воротах. Это просто пушка, у этого парня невероятный бросок», — сказал форвард «Коламбуса» Джош Данн в интервью клубному сайту.

Егор Чинахов (справа). Фото USA Today Sports
Егор Чинахов (справа). Фото USA Today Sports

Егор не первый молодой форвард, которого сравнивают с Овечкиным, но у большинства игроков в конечном итоге так и не получается соответствовать подобным ожиданиям. Возможно, уже совсем скоро у Егора появится очередной шанс громко заявить о себе. «Коламбус» отправится домой, где сразится с «Баффало» и «Сент-Луисом». «Я не знаю, как он это делает, но хочется видеть такую игру еще чаще. Этого парня нельзя отправлять в «Кливленд». Его место в стартовом составе», — пишет один из болельщиков «Блю Джэкетс» в твиттере. Пока об этом говорить преждевременно, но поводы для таких мыслей Егор дает, что уже не может не радовать.

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