«Меня выкинули, словно банку свиной тушенки». Самый громкий обмен в истории НХЛ

Величайший хоккеист не мог сдержать слез.

Прошло уже 33 года с того дня, как Уэйн Гретцки сенсационно покинул «Эдмонтон» и привез настоящий хоккей в солнечную Калифорнию. Сегодня без преувеличения можно сказать, что девятого августа 1988-го стало не только черным днем в клубной истории «Ойлерз», но также новой вехой развития НХЛ. До сих пор та сделка считается крупнейшей в мировом хоккее, и пока трудно представить, кто может переплюнуть ее по масштабам истерии в газетах и уровню драматичности.

Уэйн Гретцки. Фото Getty Images

Ничего личного. Просто бизнес

В наше время уже никого не удивишь хладнокровным отношением боссов хоккейных клубов к своим игрокам. О чем говорить, если даже такой звездный вратарь, как Марк-Андре Флери узнал о своем обмене в «Чикаго» через социальные сети. Раньше в НХЛ все работало немного иначе, а диалоги между сторонами в большинстве случаев велись с глазу на глаз. В 1980-х спорт еще окончательно не превратился в бизнес-империю, где личные отношения и уважение безвозвратно уходят на задний план. Однако и тогда не обходилось без скандалов и подковерных игр.

Уэйн Гретцки, будучи главной звездой лиги, не догадывался, что руководство «Эдмонтона» видит его в роли разменной монеты. Контракт 27-летнего форварда заканчивался через полтора года, но игрок находился на пике формы и выиграл с командой четвертый Кубок Стэнли за последние пять лет. За девять сезонов в составе «Ойлерз» Гретцки набрал 1669 очков и устанавливал рекорд за рекордом. В такой ситуации сложно думать про вероятный обмен, но у тогдашнего владельца «Эдмонтона» Питера Поклингтона было свое мнение на этот счет: «Это деловой подход, ничего более. Уверен, что мое решение было лучшим для всех сторон: для города, для НХЛ и, конечно, для Уэйна и его семьи. Разумеется, тогда это стало шоком для многих, но мы должны были так поступить».

Уэйн Гретцки. Фото Getty Images

Знаменитый канадский бизнесмен до сих пор вынужден оправдываться перед фанатами, а в своей автобиографии уделил немало внимания той сделке. Логично, так как для многих болельщиков в Эдмонтоне он по-прежнему остался врагом и предателем. Кстати, книга Поклингтона довольно символично называется «Я бы обменял его снова». По словам бывшего владельца клуба, Гретцки набивал себе цену и хотел выйти на рынок свободных агентов. Сам же игрок намекает, что мыслей покидать команду у него не было: «Я всю жизнь был предан «Ойлерз», рвал задницу, стараясь быть частью великой хоккейной команды современности, а меня вышвырнули в другой клуб, словно банку свиной тушенки», — пишет Гретцки в своей книге.

На самом деле в отношениях между звездным форвардом и владельцем задолго до обмена присутствовало напряжение. Годом ранее Поклингтон не захотел давать улучшенный контракт Полу Коффи и сделал все для того, чтобы защитник ушел из «Эдмонтона». В итоге канадец оказался в «Питтсбурге», а вся ситуация очень не понравилась Гретцки. Он не совсем понял, зачем было избавляться от одного из лучших защитников лиги, да еще путем конфликта.

Поэтому совершенно неудивительно, что в ситуации с обменом Уэйна болельщики приняли сторону хоккеиста, а не руководства. Член парламента Канады от Новой демократической партии Нельсон Рилс даже потребовал от правительства запретить сделку. По городу прошли целые марши, на которых сжигали портреты владельца «Эдмонтона» и публично вешали куклу с его изображением. «Город никогда не простит тебе это», — гласили надписи на плакатах, а столица провинции Альберта будто превратилась в точку боевых действий.

Голливуд ждет

В «Лос-Анджелесе» тем временем возбужденно потирали руки. Владелец «Кингз» Брюс Макнолл был вне себя от счастья и уже мысленно считал доллары, в которых будет купаться после такого громкого перехода. Клуб он приобрел буквально за несколько месяцев до всей шумихи и решил не упускать шанс приобрести звезду столь серьезного калибра. Тем более «Королям», которые не пользовались большой популярностью в городе и не добивались спортивных успехов, просто необходим был такой статусный игрок. Экономить в сложившейся ситуации Макнолл не собирался.

В Калифорнию вместе с Гретцки отправились Марти Максорли и Майк Крушельницки. «Ойлерз» в свою очередь получили Джимми Карсона и Мартина Желину, а также три выбора в первых раундах драфтов 1989, 1991 и 1993 годов. Ну и, что немаловажно, 15 миллионов долларов! По тем временам — просто гигантская сумма. Интересно, что генеральные менеджеры клубов до последнего были не в курсе грядущей сделки, так как владельцы решили взять переговоры в собственные руки. Веселое было время.

«Однажды перед Питером я просто пошутил насчет Гретцки. Мы быстро забыли об этом, пока в июне на драфте НХЛ он не подошел ко мне и сказал, что мы действительно можем это обсудить. Я сильно удивился и сразу понял, что необходимо действовать. «Ойлерз» хотели включить в сделку Люка Робитайла, но я был категорически против такого сценария. Мой первый разговор с Уэйном? Он абсолютно не хотел переходить в «Лос-Анджелес». Парень был «нефтяником» на все сто процентов. Мне понадобилось несколько встреч, чтобы заинтересовать его», — вспоминает Макнолл.

Пресс-конференция, на которой Гретцки прощался с Эдмонтоном, стала одним из самым драматичных моментов в истории спорта. Форвард не сдержал слез и даже не смог закончить свою речь. Лишь в тот день руководство «Ойлерз» осознало, что все это не сон и великий игрок действительно покидает команду. За несколько минут до прощальной речи Поклингтон отвел Уэйна в сторону и сказал, что еще не поздно все переиграть, если хоккеист этого захочет. Однако пути назад уже не было.

Досталось тогда и супруге форварда голливудской актрисе Джанет Джонс. Канадская пресса обвинила американку, что именно она уговорила Гретцки переехать в Лос-Анджелес. Этот миф долгое время пользовался популярностью у болельщиков, но сама актриса заявила следующее: «Владельцы команд не совершают 15-миллионные сделки из-за жен. Питер Поклингтон — вот причина, по которой Уэйн больше не является игроком «Эдмонтона». Я знаю правду. Поверьте».

По словам самого Гретцки, когда «Ойлерс» окончательно решили с ним расстаться, то клуб предоставил ему право выбора — Детройт, Лос-Анджелес или Нью-Йорк. Джанет настаивала на переезде в Город моторов, но Уэйн послушался своего отца, который позвонил и сказал: «Ты должен играть в Лос-Анджелесе».

Море денег и влияние

Благодаря этому в «Кингз» произошла самая настоящая революция. В первый же день было принято несколько тысяч заказов на сезонные абонементы, а одиночные билеты на матчи подскочили в цене больше чем в два раза. «Это было безумие. Люди просто сходили с ума. Нам даже пришлось нанимать временных работников, потому что мы физически не справлялись с количеством телефонных звонков. Арена The Forum, где играла наша команда, превратилась в самый модный клуб в городе. Попасть туда стало практически невозможно. Звонили политики, кинозвезды, крупные руководители. Невероятно», — вспоминает Брюс Макнолл.

Уэйн Гретцки и Брюс Макнолл. Фото Michael Grecco Productions, Inc.

Владелец «Кингз» окупил переход канадского форварда уже в первый год. За восемь сезонов, которые Гретцки провел в составе, клуб не только впервые в истории вышел в финал Кубка Стэнли (поражение 1-4 в серии с «Монреалем»), но и провел полный ребрендинг. Прежние пурпурно-желтые свитера, которые многие игроки ненавидели, уступили дорогу серебристому и черному цвету. Началась новая эра «Лос-Анджелеса». За это время Уэйн успел стать лучшим хоккеистом в истории клуба — 246 шайб и 672 голевые передачи.

Прибытие Гретцки в Город ангелов запустило хоккейное движение, распространившееся не только в Калифорнии, но и далеко за ее пределами. НХЛ получила невероятный импульс для развития и популяризации. Благодаря великому форварду в 1991 году лига провела первый хоккейный матч в Лас-Вегасе, а та игра стала первой в истории НХЛ под открытым небом. Забавно, что организаторы с трудом сумели спасти лед, а площадку массово атаковали насекомые.

Las #Vegas and @NHL #history: the first outdoor #NHL game was played on the Las Vegas Strip 29 years ago. #OTD, Sept. 27, 1991, the @LAKings and @NYRangers played on a rink in a @CaesarsPalace parking lot. Temperature was 85 degrees. Ice was invaded by insects at one point. pic.twitter.com/QomR1NNWmz — Clark County Nevada (@ClarkCountyNV) September 27, 2020

Многие клубы из южных штатов обязаны своим появлением на свет именно переходу Гретцки в «Лос-Анджелес». В частности, «Анахайм». Бывший председатель директоров Disney Майкл Айснер был завсегдатаем матчей «Кингз». В итоге известная компания использовал ажиотаж вокруг Уэйна, чтобы в 1992 году создать не только успешную кинофраншизу «Могучие утята», но и вторую команду НХЛ в Южной Калифорнии. Интересно, что Брюс Макнолл помог появлению «Дакс» на хоккейной карте и даже получил за это 25 миллионов долларов.

Владелец «Кингз» настолько заигрался в бизнесмена, что использовал различные схемы для мошенничества и неуплаты налогов. В 1993-м после долгих судебных разбирательств Макнолл признал себя виновным в сговоре и обмане шести банков, а затем на 70 месяцев отправился за решетку (сперва ему грозило 45 лет тюрьмы). Тем не менее уважение Гретцки он не потерял. Форвард запретил клубу вешать свой 99-й номер под своды арены, пока Макнолл не сможет присутствовать на торжественной церемонии.

«Выиграл бы я больше Кубков Стэнли, если бы остался в «Эдмонтоне»? Не знаю. Иногда думаю об этом», — размышляет великий канадский хоккеист спустя годы. Если прибегнуть только к цифрам, то выгоды от той сделки «Лос-Анджелес» получил больше. Команда стала брендом и заложила фундамент на долгое будущее. «Ойлерз» хоть и выиграли еще один кубок без Гретцки, но затем из-за финансовых проблем были вынуждены расстаться с лидерами. В «Эдмонтоне» ни один игрок из легендарного обмена не стал важной частью истории клуба. Может быть, те 15 миллионов действительно помогли Поклингтону ненадолго оставить команду на плаву, но почему-то есть ощущение, что в долгосрочной перспективе Гретцки принес бы гораздо больше дивидендов.