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«Меня выкинули, словно банку свиной тушенки». Самый громкий обмен в истории НХЛ

Андрей Жданюк
Андрей Жданюк
Корреспондент
Сегодня, 08:30
Уэйн Гретцки. Фото Getty Images Уэйн Гретцки. Фото Getty Images Уэйн Гретцки и Брюс Макнолл. Фото Michael Grecco Productions, Inc. Уэйн Гретцки. Фото Getty Images
Уэйн Гретцки. Фото Getty Images
Теги:
Величайший хоккеист не мог сдержать слез.

Прошло уже 33 года с того дня, как Уэйн Гретцки сенсационно покинул «Эдмонтон» и привез настоящий хоккей в солнечную Калифорнию. Сегодня без преувеличения можно сказать, что девятого августа 1988-го стало не только черным днем в клубной истории «Ойлерз», но также новой вехой развития НХЛ. До сих пор та сделка считается крупнейшей в мировом хоккее, и пока трудно представить, кто может переплюнуть ее по масштабам истерии в газетах и уровню драматичности.

Уэйн Гретцки. Фото Getty Images
Уэйн Гретцки. Фото Getty Images
Уэйн Гретцки.Великий гений игры и первая суперзвезда хоккея. Главные секреты успеха Уэйна Гретцки

Ничего личного. Просто бизнес

В наше время уже никого не удивишь хладнокровным отношением боссов хоккейных клубов к своим игрокам. О чем говорить, если даже такой звездный вратарь, как Марк-Андре Флери узнал о своем обмене в «Чикаго» через социальные сети. Раньше в НХЛ все работало немного иначе, а диалоги между сторонами в большинстве случаев велись с глазу на глаз. В 1980-х спорт еще окончательно не превратился в бизнес-империю, где личные отношения и уважение безвозвратно уходят на задний план. Однако и тогда не обходилось без скандалов и подковерных игр.

Уэйн Гретцки, будучи главной звездой лиги, не догадывался, что руководство «Эдмонтона» видит его в роли разменной монеты. Контракт 27-летнего форварда заканчивался через полтора года, но игрок находился на пике формы и выиграл с командой четвертый Кубок Стэнли за последние пять лет. За девять сезонов в составе «Ойлерз» Гретцки набрал 1669 очков и устанавливал рекорд за рекордом. В такой ситуации сложно думать про вероятный обмен, но у тогдашнего владельца «Эдмонтона» Питера Поклингтона было свое мнение на этот счет: «Это деловой подход, ничего более. Уверен, что мое решение было лучшим для всех сторон: для города, для НХЛ и, конечно, для Уэйна и его семьи. Разумеется, тогда это стало шоком для многих, но мы должны были так поступить».

Уэйн Гретцки. Фото Getty Images
Уэйн Гретцки. Фото Getty Images

Знаменитый канадский бизнесмен до сих пор вынужден оправдываться перед фанатами, а в своей автобиографии уделил немало внимания той сделке. Логично, так как для многих болельщиков в Эдмонтоне он по-прежнему остался врагом и предателем. Кстати, книга Поклингтона довольно символично называется «Я бы обменял его снова». По словам бывшего владельца клуба, Гретцки набивал себе цену и хотел выйти на рынок свободных агентов. Сам же игрок намекает, что мыслей покидать команду у него не было: «Я всю жизнь был предан «Ойлерз», рвал задницу, стараясь быть частью великой хоккейной команды современности, а меня вышвырнули в другой клуб, словно банку свиной тушенки», — пишет Гретцки в своей книге.

На самом деле в отношениях между звездным форвардом и владельцем задолго до обмена присутствовало напряжение. Годом ранее Поклингтон не захотел давать улучшенный контракт Полу Коффи и сделал все для того, чтобы защитник ушел из «Эдмонтона». В итоге канадец оказался в «Питтсбурге», а вся ситуация очень не понравилась Гретцки. Он не совсем понял, зачем было избавляться от одного из лучших защитников лиги, да еще путем конфликта.

Поэтому совершенно неудивительно, что в ситуации с обменом Уэйна болельщики приняли сторону хоккеиста, а не руководства. Член парламента Канады от Новой демократической партии Нельсон Рилс даже потребовал от правительства запретить сделку. По городу прошли целые марши, на которых сжигали портреты владельца «Эдмонтона» и публично вешали куклу с его изображением. «Город никогда не простит тебе это», — гласили надписи на плакатах, а столица провинции Альберта будто превратилась в точку боевых действий.

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Голливуд ждет

В «Лос-Анджелесе» тем временем возбужденно потирали руки. Владелец «Кингз» Брюс Макнолл был вне себя от счастья и уже мысленно считал доллары, в которых будет купаться после такого громкого перехода. Клуб он приобрел буквально за несколько месяцев до всей шумихи и решил не упускать шанс приобрести звезду столь серьезного калибра. Тем более «Королям», которые не пользовались большой популярностью в городе и не добивались спортивных успехов, просто необходим был такой статусный игрок. Экономить в сложившейся ситуации Макнолл не собирался.

В Калифорнию вместе с Гретцки отправились Марти Максорли и Майк Крушельницки. «Ойлерз» в свою очередь получили Джимми Карсона и Мартина Желину, а также три выбора в первых раундах драфтов 1989, 1991 и 1993 годов. Ну и, что немаловажно, 15 миллионов долларов! По тем временам — просто гигантская сумма. Интересно, что генеральные менеджеры клубов до последнего были не в курсе грядущей сделки, так как владельцы решили взять переговоры в собственные руки. Веселое было время.

«Однажды перед Питером я просто пошутил насчет Гретцки. Мы быстро забыли об этом, пока в июне на драфте НХЛ он не подошел ко мне и сказал, что мы действительно можем это обсудить. Я сильно удивился и сразу понял, что необходимо действовать. «Ойлерз» хотели включить в сделку Люка Робитайла, но я был категорически против такого сценария. Мой первый разговор с Уэйном? Он абсолютно не хотел переходить в «Лос-Анджелес». Парень был «нефтяником» на все сто процентов. Мне понадобилось несколько встреч, чтобы заинтересовать его», — вспоминает Макнолл.

Пресс-конференция, на которой Гретцки прощался с Эдмонтоном, стала одним из самым драматичных моментов в истории спорта. Форвард не сдержал слез и даже не смог закончить свою речь. Лишь в тот день руководство «Ойлерз» осознало, что все это не сон и великий игрок действительно покидает команду. За несколько минут до прощальной речи Поклингтон отвел Уэйна в сторону и сказал, что еще не поздно все переиграть, если хоккеист этого захочет. Однако пути назад уже не было.

Досталось тогда и супруге форварда голливудской актрисе Джанет Джонс. Канадская пресса обвинила американку, что именно она уговорила Гретцки переехать в Лос-Анджелес. Этот миф долгое время пользовался популярностью у болельщиков, но сама актриса заявила следующее: «Владельцы команд не совершают 15-миллионные сделки из-за жен. Питер Поклингтон — вот причина, по которой Уэйн больше не является игроком «Эдмонтона». Я знаю правду. Поверьте».

По словам самого Гретцки, когда «Ойлерс» окончательно решили с ним расстаться, то клуб предоставил ему право выбора — Детройт, Лос-Анджелес или Нью-Йорк. Джанет настаивала на переезде в Город моторов, но Уэйн послушался своего отца, который позвонил и сказал: «Ты должен играть в Лос-Анджелесе».

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Море денег и влияние

Благодаря этому в «Кингз» произошла самая настоящая революция. В первый же день было принято несколько тысяч заказов на сезонные абонементы, а одиночные билеты на матчи подскочили в цене больше чем в два раза. «Это было безумие. Люди просто сходили с ума. Нам даже пришлось нанимать временных работников, потому что мы физически не справлялись с количеством телефонных звонков. Арена The Forum, где играла наша команда, превратилась в самый модный клуб в городе. Попасть туда стало практически невозможно. Звонили политики, кинозвезды, крупные руководители. Невероятно», — вспоминает Брюс Макнолл.

Уэйн Гретцки и Брюс Макнолл. Фото Michael Grecco Productions, Inc.
Уэйн Гретцки и Брюс Макнолл. Фото Michael Grecco Productions, Inc.

Владелец «Кингз» окупил переход канадского форварда уже в первый год. За восемь сезонов, которые Гретцки провел в составе, клуб не только впервые в истории вышел в финал Кубка Стэнли (поражение 1-4 в серии с «Монреалем»), но и провел полный ребрендинг. Прежние пурпурно-желтые свитера, которые многие игроки ненавидели, уступили дорогу серебристому и черному цвету. Началась новая эра «Лос-Анджелеса». За это время Уэйн успел стать лучшим хоккеистом в истории клуба — 246 шайб и 672 голевые передачи.

Прибытие Гретцки в Город ангелов запустило хоккейное движение, распространившееся не только в Калифорнии, но и далеко за ее пределами. НХЛ получила невероятный импульс для развития и популяризации. Благодаря великому форварду в 1991 году лига провела первый хоккейный матч в Лас-Вегасе, а та игра стала первой в истории НХЛ под открытым небом. Забавно, что организаторы с трудом сумели спасти лед, а площадку массово атаковали насекомые.

Многие клубы из южных штатов обязаны своим появлением на свет именно переходу Гретцки в «Лос-Анджелес». В частности, «Анахайм». Бывший председатель директоров Disney Майкл Айснер был завсегдатаем матчей «Кингз». В итоге известная компания использовал ажиотаж вокруг Уэйна, чтобы в 1992 году создать не только успешную кинофраншизу «Могучие утята», но и вторую команду НХЛ в Южной Калифорнии. Интересно, что Брюс Макнолл помог появлению «Дакс» на хоккейной карте и даже получил за это 25 миллионов долларов.

Владелец «Кингз» настолько заигрался в бизнесмена, что использовал различные схемы для мошенничества и неуплаты налогов. В 1993-м после долгих судебных разбирательств Макнолл признал себя виновным в сговоре и обмане шести банков, а затем на 70 месяцев отправился за решетку (сперва ему грозило 45 лет тюрьмы). Тем не менее уважение Гретцки он не потерял. Форвард запретил клубу вешать свой 99-й номер под своды арены, пока Макнолл не сможет присутствовать на торжественной церемонии.

«Выиграл бы я больше Кубков Стэнли, если бы остался в «Эдмонтоне»? Не знаю. Иногда думаю об этом», — размышляет великий канадский хоккеист спустя годы. Если прибегнуть только к цифрам, то выгоды от той сделки «Лос-Анджелес» получил больше. Команда стала брендом и заложила фундамент на долгое будущее. «Ойлерз» хоть и выиграли еще один кубок без Гретцки, но затем из-за финансовых проблем были вынуждены расстаться с лидерами. В «Эдмонтоне» ни один игрок из легендарного обмена не стал важной частью истории клуба. Может быть, те 15 миллионов действительно помогли Поклингтону ненадолго оставить команду на плаву, но почему-то есть ощущение, что в долгосрочной перспективе Гретцки принес бы гораздо больше дивидендов.

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