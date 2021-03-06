Одноклубник Овечкина сломал игрока «Бостона», и его даже не удалили. Но соперники устроили над ним самосуд!
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Бостон» — «Вашингтон» — 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)
Голы: Маршан — 11 (Бержерон, Макэвой), 14:21 — 1:0. Фредерик — 3 (Макэвой, Смит), 26:43 — 2:0. Бержерон — 9 (Пастрняк, Маршан), 29:01 — 3:0. Маршан — 12 (Грызлик), 34:58 — 4:0. Ритчи — 8 (Крейчи, Дебраск), 41:05 — 5:0. Врана — 8 (Бэкстрем, Оши), 53:36 — 5:1.
Вратари: Галак — Ванечек (Самсонов, 35:45).
Штраф: 26 — 14.
Броски: 25 (8+10+7) — 32 (12+8+12).
Наши: — - Кузнецов (18.17/2/-2), Овечкин (22.41/8/-4), Орлов (20.40/1/0).
6 марта. Бостон. TD Garden.
В первые десять минут ответной игры «Бостона» и «Вашингтона» можно было поймать себя на мысли, что команды, как и в первом матче, договорились усыпить зрителей отсутствием голевых моментов. Однако, в отличие от предыдущей встречи, команды Кэссиди и Лавиолетта не стали мучать всех проснувшихся поздней ночью до середины третьего периода и порадовали заброшенной шайбой уже в первой двадцатиминутке.
Патрис Бержерон, находясь под опекой Джастина Шульца, нереально изловчился и одной рукой доставил шайбу на пятак «Вашингтона», где Брэд Маршан воспользовался гениальным пасом первого центра «Брюинз».
После заброшенной шайбы голевых моментов у команд больше не стало, однако градус матча повысил Том Уилсон. Нападающий «Кэпиталз» начал втыкаться во все живое и за полторы минуты до первого перерыва с разгона грязно атаковал в голову Брэндона Карло, не сумевшего после этого продолжить игру. Остались ли у вас вопросы, почему подавляющая часть игроков НХЛ считает одноклубника Овечкина самым грязным игроком лиги?
В идеальном мире, где НХЛ борется с количеством сотрясений и заботится о безопасности игроков, канадец должен был получить 5+20 и отправиться в раздевалку, но в итоге судьи не наградили его даже двумя минутами. В карьере Уилсона было уже множество дисквалификаций за подобные хиты, а два года назад лига и вовсе забанила его на 20 матчей за то, что Том чуть было не оторвал голову нападающему «Сент-Луиса» Оскару Сундквисту. Так что, после очередного обезглавливания еще одного разбирательства со стороны дисциплинарного комитета НХЛ ему не избежать.
Неудивительно, что во втором периоде игрокам «Бостона» пришлось устраивать настоящий самосуд. И если Патрис Бержерон просто рассказал Уилсону о том, кем его считает, то Джарред Тинорди решил отомстить за партнера куда менее изящным способом и окончательно разогнал субботнюю меланхолию на «Ти-Ди Гарден», расчехлив кулаки ярости.
А дальше «Бостон» врубил режим убийцы. Уже через полминуты Чарли Макэвой царской диагональю нашел на дальней штанге Трента Фредрика и нападающий в касание переправил шайбу в ворота Ванечека.
Впрочем, по-настоящему схватиться за голову заставил не пас американского защитника, а просто издевательская трехходовка звена Маршан — Бержерон — Пастрняк, которую завершил капитан «мишек». «Одна передача за другой. Техника на грани фантастики», — не эту ли фразу, сказал бы легендарный Юрий Альбертович Розанов, будь он сейчас с нами?
Окончательно же прибил «Вашингтон» еще незадолго до конца второго периода все тот же Маршан, который с метра замкнул передачу Мэтта Грызлика и заставил появиться в воротах «столичных» Илью Самсонова.
При откровенно слабой игре развалившегося «Вашингтона» третий период должен был превратиться в формальность, но только не в ситуации «Бостона», потерявшего защитника второй пары. Уже на старте заключительной двадцатиминутки хозяева воткнули команде Лавиолетта пятую и не дали российскому голкиперу уйти «сухим», а через пару мгновений вновь полетели казнить Уилсона. Причем на этот раз скинуть перчатки грязного канадца заставил не кто-то из ветеранов, а вчерашний студент Трент Фредерик — тот самый, который весь предыдущий матч оголял нерв Александру Овечкину.
Свою дежурную шайбу «Кэпиталз» усилиями Якуба Враны все же забили, но матч гости по-настоящему провалили. И если Евгений Кузнецов словил скромные «-2» в статистику, то Александр Овечкин присутствовал на льду во время четырех из пяти голов «Бостона».
Ах, да! Как же мило Здено Хара пихнул после одной из стычек бывшего партнера по «Брюинз»!
Если и отвечать на грязь, то только так. Просто хрестоматийная вендетта от «Бостона».
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