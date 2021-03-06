Одноклубник Овечкина сломал игрока «Бостона», и его даже не удалили. Но соперники устроили над ним самосуд!

У Александра провальный матч: ни одного очка и «-4».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Вашингтон» — 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)

Голы: Маршан — 11 (Бержерон, Макэвой), 14:21 — 1:0. Фредерик — 3 (Макэвой, Смит), 26:43 — 2:0. Бержерон — 9 (Пастрняк, Маршан), 29:01 — 3:0. Маршан — 12 (Грызлик), 34:58 — 4:0. Ритчи — 8 (Крейчи, Дебраск), 41:05 — 5:0. Врана — 8 (Бэкстрем, Оши), 53:36 — 5:1.

Вратари: Галак — Ванечек (Самсонов, 35:45).

Штраф: 26 — 14.

Броски: 25 (8+10+7) — 32 (12+8+12).

Наши: — - Кузнецов (18.17/2/-2), Овечкин (22.41/8/-4), Орлов (20.40/1/0).

6 марта. Бостон. TD Garden.

В первые десять минут ответной игры «Бостона» и «Вашингтона» можно было поймать себя на мысли, что команды, как и в первом матче, договорились усыпить зрителей отсутствием голевых моментов. Однако, в отличие от предыдущей встречи, команды Кэссиди и Лавиолетта не стали мучать всех проснувшихся поздней ночью до середины третьего периода и порадовали заброшенной шайбой уже в первой двадцатиминутке.

Патрис Бержерон, находясь под опекой Джастина Шульца, нереально изловчился и одной рукой доставил шайбу на пятак «Вашингтона», где Брэд Маршан воспользовался гениальным пасом первого центра «Брюинз».

We're still not over that Patrice Bergeron pass. pic.twitter.com/XQKudkmGfe — NHL (@NHL) March 6, 2021

После заброшенной шайбы голевых моментов у команд больше не стало, однако градус матча повысил Том Уилсон. Нападающий «Кэпиталз» начал втыкаться во все живое и за полторы минуты до первого перерыва с разгона грязно атаковал в голову Брэндона Карло, не сумевшего после этого продолжить игру. Остались ли у вас вопросы, почему подавляющая часть игроков НХЛ считает одноклубника Овечкина самым грязным игроком лиги?

В идеальном мире, где НХЛ борется с количеством сотрясений и заботится о безопасности игроков, канадец должен был получить 5+20 и отправиться в раздевалку, но в итоге судьи не наградили его даже двумя минутами. В карьере Уилсона было уже множество дисквалификаций за подобные хиты, а два года назад лига и вовсе забанила его на 20 матчей за то, что Том чуть было не оторвал голову нападающему «Сент-Луиса» Оскару Сундквисту. Так что, после очередного обезглавливания еще одного разбирательства со стороны дисциплинарного комитета НХЛ ему не избежать.

Неудивительно, что во втором периоде игрокам «Бостона» пришлось устраивать настоящий самосуд. И если Патрис Бержерон просто рассказал Уилсону о том, кем его считает, то Джарред Тинорди решил отомстить за партнера куда менее изящным способом и окончательно разогнал субботнюю меланхолию на «Ти-Ди Гарден», расчехлив кулаки ярости.

Patrice Bergeron has words with Tom Wilson ahead of the second period. pic.twitter.com/Wml1vFC50G — Conor Ryan (@ConorRyan 93 ) March 6, 2021

А дальше «Бостон» врубил режим убийцы. Уже через полминуты Чарли Макэвой царской диагональю нашел на дальней штанге Трента Фредрика и нападающий в касание переправил шайбу в ворота Ванечека.

Впрочем, по-настоящему схватиться за голову заставил не пас американского защитника, а просто издевательская трехходовка звена Маршан — Бержерон — Пастрняк, которую завершил капитан «мишек». «Одна передача за другой. Техника на грани фантастики», — не эту ли фразу, сказал бы легендарный Юрий Альбертович Розанов, будь он сейчас с нами?

Окончательно же прибил «Вашингтон» еще незадолго до конца второго периода все тот же Маршан, который с метра замкнул передачу Мэтта Грызлика и заставил появиться в воротах «столичных» Илью Самсонова.

LISTEN TO THIS CALL ?

? Brad Marchand — 2nd of the night

4-0 #NHLBruins

? @NESN pic.twitter.com/nxUYqZB6BA — Here's Your Replay ?? (@HeresYourReplay) March 6, 2021

При откровенно слабой игре развалившегося «Вашингтона» третий период должен был превратиться в формальность, но только не в ситуации «Бостона», потерявшего защитника второй пары. Уже на старте заключительной двадцатиминутки хозяева воткнули команде Лавиолетта пятую и не дали российскому голкиперу уйти «сухим», а через пару мгновений вновь полетели казнить Уилсона. Причем на этот раз скинуть перчатки грязного канадца заставил не кто-то из ветеранов, а вчерашний студент Трент Фредерик — тот самый, который весь предыдущий матч оголял нерв Александру Овечкину.

Свою дежурную шайбу «Кэпиталз» усилиями Якуба Враны все же забили, но матч гости по-настоящему провалили. И если Евгений Кузнецов словил скромные «-2» в статистику, то Александр Овечкин присутствовал на льду во время четырех из пяти голов «Бостона».

Ах, да! Как же мило Здено Хара пихнул после одной из стычек бывшего партнера по «Брюинз»!

Patrice Bergeron, Brad Marchand, Nick Jensen — and Zdeno Chara — all get mixed up after the whistle. pic.twitter.com/qH288fUPIE — Conor Ryan (@ConorRyan 93 ) March 6, 2021

Если и отвечать на грязь, то только так. Просто хрестоматийная вендетта от «Бостона».