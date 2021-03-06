Чудо-пас Капризова: он не глядя скинул шайбу под бросок партнеру! Но Кирилл все еще мало бросает

Еще один суперматч российского новичка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Миннесота» — 1:5 (0:3, 0:1, 1:1)

Голы: Зуккарелло — 4 (Капризов), 4:27 — 0:1. Хант — 1 (Гринуэй, Фолиньо), 13:18 — 0:2. Бьюгстад — 4 (Капризов, Зуккарелло), 14:27 — 0:3. Гринуэй — 4 (Фолиньо, Бродин), 25:08 — 0:4. Келлер — 8 (Истерли, Яльмарссон), 44:59 — 1:4. Фиала — 7, 58:46 — 1:5. Вратари: Раанта — Кяхкенен. Штраф: 8 — 6. Броски: 25 (6+12+7) — 27 (9+9+9). Наши: Любушкин (13.27/1/-1) — Капризов (18.59/3/+1).

6 марта. Глендейл. Gila River Arena.

Когда несколько дней назад Кирилл Капризов дал большое интервью The Athletic, многие российские СМИ сразу же растиражировали по своим новостным лентам слова игроков и менеджеров «Миннесоты» о его адаптации, прогрессе в изучении английского языка и новом прозвище. Однако почему-то мало кто заметил, что «Долларовый Кирилл» в том же материале не только рассказал, как привыкает к новой среде и лиге, но и достаточно четко обозначил по большому счету свою единственную игровую проблему — он не так часто бросает и слишком ориентирован на передачу партнеру.

До старта выездной мини-серии с «Аризоной» лучший бомбардир «Уайлд» был всего лишь шестым игроком команды по количеству бросков (40 бросков в 20 матчах). И сейчас главный тренер «дикарей» Дин Эвасон хочет, чтобы Капризов заряжал по воротам намного чаще и считает, что нападающий с его уровнем таланта должен быть более эгоистичным.

«Я думаю, что у меня есть баланс между броском и пасом. Я просто стараюсь правильно играть на льду. Но в прошлом мой папа и предыдущие тренеры говорили мне, что нужно бросать немного больше. И я тоже хотел бы стараться бросать почаще. Иногда я могу сделать лишнюю передачу. Но я даю вам слово, я постараюсь бросать больше, чтобы забить больше голов», — сказал Кирилл.

В первом матче с «Койотс» Капризов нанес 3 броска — больше него только у Кевина Фиалы и Райана Сутера. Правда, моментов, где он мог бы решать сам, у него по традиции было еще больше. Пока ощущения, что Кирилл прибавил в здоровом эгоизме, нет, и кажется, что он по-прежнему чересчур уважает партнеров. Однако «Миннесота» разваливала «Аризону» именно благодаря плеймейкерским навыкам россиянина и его двум голевым передачам в первом периоде.

Первый пас Капризова получился довольно будничным. Россиянин сразу после выигранного вбрасывания отыграл шайбу на «усы» Матсу Зуккарелло и бывший нападающий локаутной «Магнитки» спокойно расстрелял Антти Раанту.

Kirill Kaprizov and Mats Zuccarello (@zuccarello36) make a sweet duo. pic.twitter.com/oGVIXi51Lw — NHL (@NHL) March 6, 2021

А вот вторая передача получилась настолько шедевральной, что на нее можно смотреть вечно. Капризов обыгрался на дальнем пятаке с Зуккарелло, закатился за ворота и «спиной» скинул шайбу на пустой угол Нику Бьюгстаду, уведя за собой финского голкипера.

После такого «Аризона» оправиться не смогла и уже в стартовой двадцатиминутке сгорела 0:3, а чуть позже окончательно посыпалась на своем льду, пропустив четвертую шайбу в начале второго периода. «Миннесота» же свои позиции в первой четверке Западного дивизиона укрепила и по потерянным очкам уступает только «Вегасу».