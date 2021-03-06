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Чудо-пас Капризова: он не глядя скинул шайбу под бросок партнеру! Но Кирилл все еще мало бросает

Иван Богун
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Сегодня, 09:15
Кирилл Капризов. Фото twitter.com/mnwild
Кирилл Капризов. Фото twitter.com/mnwild
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Еще один суперматч российского новичка.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Аризона» — «Миннесота» — 1:5 (0:3, 0:1, 1:1)
Голы: Зуккарелло — 4 (Капризов), 4:27 — 0:1. Хант — 1 (Гринуэй, Фолиньо), 13:18 — 0:2. Бьюгстад — 4 (Капризов, Зуккарелло), 14:27 — 0:3. Гринуэй — 4 (Фолиньо, Бродин), 25:08 — 0:4. Келлер — 8 (Истерли, Яльмарссон), 44:59 — 1:4. Фиала — 7, 58:46 — 1:5. Вратари: Раанта — Кяхкенен. Штраф: 8 — 6. Броски: 25 (6+12+7) — 27 (9+9+9). Наши: Любушкин (13.27/1/-1) — Капризов (18.59/3/+1).
6 марта. Глендейл. Gila River Arena.

6&nbsp;марта. &laquo;Бостон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Вашингтон&raquo;&nbsp;&mdash; 5:1. Александр Овечкин.Одноклубник Овечкина сломал игрока «Бостона», и его даже не удалили. Но соперники устроили над ним самосуд!

Когда несколько дней назад Кирилл Капризов дал большое интервью The Athletic, многие российские СМИ сразу же растиражировали по своим новостным лентам слова игроков и менеджеров «Миннесоты» о его адаптации, прогрессе в изучении английского языка и новом прозвище. Однако почему-то мало кто заметил, что «Долларовый Кирилл» в том же материале не только рассказал, как привыкает к новой среде и лиге, но и достаточно четко обозначил по большому счету свою единственную игровую проблему — он не так часто бросает и слишком ориентирован на передачу партнеру.

До старта выездной мини-серии с «Аризоной» лучший бомбардир «Уайлд» был всего лишь шестым игроком команды по количеству бросков (40 бросков в 20 матчах). И сейчас главный тренер «дикарей» Дин Эвасон хочет, чтобы Капризов заряжал по воротам намного чаще и считает, что нападающий с его уровнем таланта должен быть более эгоистичным.

«Я думаю, что у меня есть баланс между броском и пасом. Я просто стараюсь правильно играть на льду. Но в прошлом мой папа и предыдущие тренеры говорили мне, что нужно бросать немного больше. И я тоже хотел бы стараться бросать почаще. Иногда я могу сделать лишнюю передачу. Но я даю вам слово, я постараюсь бросать больше, чтобы забить больше голов», — сказал Кирилл.

В первом матче с «Койотс» Капризов нанес 3 броска — больше него только у Кевина Фиалы и Райана Сутера. Правда, моментов, где он мог бы решать сам, у него по традиции было еще больше. Пока ощущения, что Кирилл прибавил в здоровом эгоизме, нет, и кажется, что он по-прежнему чересчур уважает партнеров. Однако «Миннесота» разваливала «Аризону» именно благодаря плеймейкерским навыкам россиянина и его двум голевым передачам в первом периоде.

Первый пас Капризова получился довольно будничным. Россиянин сразу после выигранного вбрасывания отыграл шайбу на «усы» Матсу Зуккарелло и бывший нападающий локаутной «Магнитки» спокойно расстрелял Антти Раанту.

А вот вторая передача получилась настолько шедевральной, что на нее можно смотреть вечно. Капризов обыгрался на дальнем пятаке с Зуккарелло, закатился за ворота и «спиной» скинул шайбу на пустой угол Нику Бьюгстаду, уведя за собой финского голкипера.

После такого «Аризона» оправиться не смогла и уже в стартовой двадцатиминутке сгорела 0:3, а чуть позже окончательно посыпалась на своем льду, пропустив четвертую шайбу в начале второго периода. «Миннесота» же свои позиции в первой четверке Западного дивизиона укрепила и по потерянным очкам уступает только «Вегасу».

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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