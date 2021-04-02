«Айлендерс» разнесли команду Овечкина. «Вашингтон» пропустил 8 шайб, а вратарь Самсонов играл с травмой

Главной звездой стал Мэтт Барзал, набравший 5 (3+2) очков, а словацкий гигант Здено Хара отметился дракой.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Вашингтон» — 8:4 (4:2, 2:2, 2:0)

Голы: Карлсон — 8 (Уилсон, Шири), 1:01 — 0:1. Эберле — 12 (Комаров, Барзал), 5:02 — 1:1. Барзал — 11, 16:09 — 2:1. Нельсон — 13 (Бэйли), 17:32 — 3:1. Спронг — 7 (Эллер), 17:54 — 3:2. Барзал — 12 (Эберле, Мэйфилд), 18:53 — 4:2. Сизикас — 7 (Клаттербак), 23:03 — 5:2. Оши — 10 (бол., Овечкин, Бэкстрем), 26:47 — 5:3. Эберле — 13 (Барзал, Грин), 28:08 — 6:3. Карлсон — 9 (Врана, Спронг), 39:01 — 6:4. Бэйли — 6 (Нельсон, Бовилье), 43:13 — 7:4. Барзал — 13 (Бэйли, Мэйфилд), 58:54 — 8:4.

Вратари: Варламов — Ванечек (Самсонов, 16:56).

Штраф: 17 — 19.

Броски: 33 (13+9+11) — 22 (7+7+8).

Наши: — - Кузнецов (15.45/0/-1), Овечкин (16.58/2/-1), Орлов (21.37/0/-1).

2 апреля. Нью-Йорк. Nassau Coliseum.

Главный тренер «островитян» Барри Тротц впервые в текущем сезоне обыграл свою бывшую команду. Сегодня принципиальные соперники по Восточному дивизиону провели четвертую очную встречу. В первых трех в основное время неизменно побеждали «Кэпиталс», но на этот раз «Вашингтону» не везло со старта.

Уже на первой минуте игры неприятный инцидент произошел с участием голкипера гостей Ильи Самсонова. Ти Джей Оши случайно столкнулся с российским вратарем и практически его нокаутировал. Самсонов отправился в раздевалку и сумел вернуться на лед только в концовке периода.

Витек Ванечек явно не рассчитывал входить в игру так быстро и оказался не готов к экстремальным условиям. Из девяти бросков он пропустил два гола. Однако счет открыл именно «Вашингтон». Всего через тридцать секунд после эпизода с Самсоновым защитник команды Джон Карлсон мощным выстрелом прошил Семена Варламова.

«Айлендерс» это только разозлило. Уже к 17-й минуте матча хозяева вели со счетом 3:1, а форвард «островитян» Мэтью Барзал с невероятной легкостью расправлялся с обороной соперника. Просто посмотрите, какой очередной эффектный гол ему удался в этом сезоне.

За первый период Барзал набрал 3 (2+1) очка и впервые забросил больше шайбы за игру с октября 2019 года. Перед уходом на перерыв Мэттью с разворота вновь записал себя в список кандидатов на лучшие хайлайты игрового дня. Этот гол уже пришелся на Илью Самсонова, который только вернулся на площадку и за две минуты пропустил три шайбы. Вероятно, столкновение с Оши не прошло бесследно для россиянина.

Во втором периоде соперники продолжили баловать изобилием голов. Каждой из команд удалось отличиться дважды. В составе «Вашингтона» результативной передачей отметился Александр Овечкин, который помог «Кэпиталс» реализовать большинство. Сперва показалось, что капитан «столичных» отличился сам, но на повторе видно, что шайба попала в ногу Ти Джею Оши и от американца залетела в ворота.

Еще одним точным броском отметился и Джон Карлсон. Эта шайба стала для него 114-й в карьере и это третий показатель для защитников в истории «Вашингтона». Больше за клуб забивали только Сергей Гончар (144) и Кевин Хэтчер (149). Потрясающий розыгрыш получился у гостей.

Местами казалось, что «столичные» могут организовать камбэк, но в третьем периоде чуда не произошло. За исключением игры Мэтью Барзала, который оформил свой третий в карьере хет-трик и по бейсбольному отправил шайбу в ворота.

Единственное чем отличился в концовке «Вашингтон», так это дракой с участием Здено Хары. Словацкий ветеран решил помериться силами с Мэттом Мартином и ловким приемом отправил его на лед.

Первой звездой матча был признан Мэтью Барзал. На его счету 5 (3+2) очков. Это четвертая игра канадца в карьере с пятью набранными баллами за матч. По три очка набрали Джош Бэйли и Джордан Эберле. «Айлендерс» реабилитировались за два подряд поражения от «Питтсбурга» и красиво начинают большую домашнюю серию. Следующие пять встреч команда проведет в родных стенах.